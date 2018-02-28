Иностранные инвесторы отступают из Qiwi

Вслед за голландской ING, американский фонд Waddel & Reed продал свою долю в платежной системе Qiwi. Рыночная стоимость проданного пакета акций составляет $40 млн.

Qiwi без Waddel & Reed

Американский фонд Waddel & Reed Financial (W&R) вышел из капитала платежной системы Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

WDR пришел в капитал Qiwi в 2014 г, скупив 4% акций платежной системы. К началу 2016 г. фонд нарастил свою долю до 6,3%.

К началу 2017 г. доля WDR сократилась до 4%. Исходя из котировок на бирже NASDAQ, на нынешний момент этот пакет акций стоил бы $40 млн.

Какие еще иностранные фонда покинули капитал Qiwi

Waddel & Reed не первый фонд, который за последнее время выходит из капитала Qiwi. В начале 2017 г. акции платежной системы продали два других американских фонда: Janus Capital, владевший 4,5% акций и Capital Group, владевший 5,9%.

Летом 2017 г. в число акционеров Qiwi вошла голландская инвестиционная компания ING, скупив 4% акций платежной системы, но в начале 2018 г. стало известно, что ING продала свой пакет.

Как группа и банк «Открытие» перепродавали друг другу акции Qiwi

Весь 2017 г. происходили перепродажи акций Qiwi между группой «Открытие Холдинг» и банком «Открытие». На начало 2017 г. у группы «Открытие Холдинг» было 8,7% акций Qiwi.

Американский инвестфонд Waddel & Reed продал свою долю в Qiwi

Летом 2017 г. «Открытие Холдинг» объявила офрету на выкуп акций Qiwi. Группа готова была приобрести до 40,9% акций платежной системы, заплатив за них до $694 млн. Но оферта не состоялась.

В августе 2017 г. банк «Открытие», подконтрольный на тот момент группе «Открытие Холдинг», скупил 9% акций Qiwi за $99,4 млн. Затем группа «Открытие Холдинг» продала банку «Открытие» всю свою долю Qiwi за $90,2 млн.

Последняя из серии сделок по перепродажам завершилась 29 августа 2017 г. Как раз в этот день группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «Открытие»: в связи с тяжелой финансовой ситуацией Центробанк решил ввести временную администрацию в данном банке и подвергнуть его санации за счет средства Фонда консолидации банковского сектора.

Затем банк «Открытие» продолжил скупку акций Qiwi. Причем приобретаемые акции банк «Открытие» продавал группе «Открытие Холдинг» в рамках сделок РЕПО (продажа с обязательством обратного выкупа).

Всего банк «Открытие» продал таким образом группе «Открытие Холдинг» 16% акций Qiwi за 9,43 млрд руб. Обратный выкуп состоялся в конце 2017 г., причем банку «Открытие» возвращение данного пакета акций обошлось в 7,7 млрд руб., или на 1,7 млрд руб. меньше, чем он был продан. Экономический смысл серии этих сделок так и остался не понятным.