Билл Гейтс: Криптовалюты приносят смерть

Билл Гейтс высказал мнение, что поскольку криптовалюты используются для покупки наркотиков, они причиняют смерть более непосредственным образом, чем другие технологии. Кроме того, они несут в себе риск для долгосрочных инвесторов.

Дискуссия на Reddit

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал криптовалюты «той редкой технологией, которая причиняет смерть достаточно прямым способом». Причиной послужил тот факт, что криптовалютами в криминальном мире зачастую расплачиваются за наркотики. Заявление прозвучало в ходе дискуссии «Спрашивайте меня о чем угодно», в рамках которой Гейтс общался с пользователями ресурса Reddit.

«Главной особенностью криптовалют является их анонимность. Я не думаю, что это хорошо. Способность правительства отследить отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма — вот что хорошо. В настоящий момент криптовалюты используются для покупки фентанила и других наркотиков, поэтому это та редкая технология, которая причиняет смерть достаточно прямым способом. Я думаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют представляет собой чрезвычайный риск для тех, кто инвестирует долгосрочно».

В ответ на это один из пользователей Reddit заметил, что наркотики можно купить и за наличные.

«Да — для этих вещей используется анонимная наличность, но вы должны физически присутствовать, чтобы осуществить ее передачу, что затрудняет такие вещи, как получение выкупа за похищенного человека», — ответил на это Гейтс.

Эволюция взглядов

Нынешняя позиция Билла Гейтса отличается от точки зрения, которую он высказал в интервью в 2014 г. На тот момент, по его словам, биткоин был лучше традиционных валют, потому что «не нужно физически присутствовать на том же месте, и, конечно, для более крупных транзакций эта валюта может стать очень удобной».

Билл Гейтс считает, что криптовалюты слишком непосредственно причиняют смерть

В целом Гейтс всегда высказывал более уважительное отношение к технологиям, на которых базируется биткоин, чем к самой этой криптовалюте, отмечает издание Fortune. Например, в 2015 г. в интервью BackChannel он отметил, что людям следует «идти к биткоиновой революции, но биткоин сам по себе недостаточно хорош».

Другие взгляды на биткоин

Гейтс — не единственный известный и состоятельный предприниматель, позволивший себе критику в адрес криптовалют. Еще более отрицательно к ним относится американский предприниматель Джейми Даймон (Jamie Dimon), глава крупнейшего финансового холдинга США JP Morgan.

«Биткоин — это мошенничество, и в конечном счете он «взорвется», — считает Даймон. По его мнению, криптовалюты годятся только для использования наркодилерами, убийцами и людьми, живущими в местах типа Северной Кореи, Венесуэлы или Эквадора. Таким образом, у биткоина все же может быть свой рынок, но крайне ограниченный, уверен Даймон.

«Эта валюта не будет работать. Не может быть бизнеса, где люди могут изобретать валюту из воздуха и думать, что люди, которые ее покупают, действительно умные», — полагает он. «Это хуже, чем луковицы тюльпанов», — заметил также Даймон о биткоине, имея в виду известный рыночный пузырь, возникший в Нидерландах в 1636-1637 гг. В этот период в стране аномально возрос спрос на луковицы тюльпанов, которые сначала значительно подорожали, а потом обесценились. Глава JP Morgan предсказал большие потери тем, кто инвестирует в биткоин.

Напротив, основатель известного антивирусного бренда McAfee Джон Макафи (John McAfee) относится к биткоину положительно — он предсказал, что к концу 2020 г. курс этой криптовалюты поднимется до $1 млн. «Когда я прогнозировал биткоин по $500 тыс. к концу 2020 г., то использовал для этого ту же модель, согласно которой предсказал цену биткоина $5 тыс. к концу 2017 г. BTC ускорился гораздо быстрее, чем предполагала моя модель. Сейчас я предсказываю биткоин по $1 млн к концу 2020 г. Я по-прежнему намерен съесть свой член (dick), если ошибаюсь», — написал Макафи в соцсети Twitter.