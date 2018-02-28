ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом

Смартфоны ASUS ZenFone 5Z, 5 и 5 Lite получили новый дизайн в стиле iPhone X, а также сдвоенные камеры, экран диагональю более 6 дюймов и поддержку искусственного интеллекта.

Три пятерки

Компания ASUS в рамках Международной мобильной конференции (MWC 2018) в Барселоне представила три новых смартфона в новой серии ZenFone 5. Все три модели получили огромный дисплей диагональю 6 дюймов (ZenFone 5 Lite) или 6,2 дюйма (ZenFone 5 и 5Z), занимающий более 80% фронтальной плоскости аппарата, сдвоенные основные камеры и новый аудиотракт с технологией DTS Headphone:X.

В рамках анонса новых смартфонов ASUS сделала акцент на новый «безрамочный» дизайн, чрезвычайно напоминающий внешний вид iPhone X, а также на применение технологии искусственного интеллекта для обработки фотографий.

Смартфоны ASUS ZenFone 5Z, ZenFone 5 и ZenFone 5 Lite выполнены на совершенно разных процессорах, благодаря чему представляют совершенно разные ценовые диапазоны. В дополнение, модели также оснащены различным объемом оперативной и постоянной памяти.

Все три модели поступят в розницу с новейшей операционной системой Android 8 Oreo, а также с предустановленной фирменной программной оболочкой ASUS ZenUI новейшей версии 5.

Особенности смартфонов ASUS ZenFone 5Z и ZenFone 5

Обе модели обладают совершенно идентичным дизайном и будут доступны в рознице в двух цветовых вариантах оформления корпуса: серебристом (Meteor Silver) и темно-синем (Midnight Blue).

Дизайн дисплеев смартфонов ZenFone 5Z и ZenFone 5

Оба смартфона оснащены 6,2-дюймовым дисплеем на матрице Super IPS+ с разрешением Full HD+ (2246 by 1080 пикселей), 90% покрытием экрана фронтальной поверхности, яркостью до 500 нит и 95,4% цветовым охватом гаммы NTSC. Габариты обоих моделей составляют 153 х 75,65 х 7,85 мм, вес 155 грамм.

Экран смартфонов ZenFone 5/5Z: почти iPhone X

Ключевая разница между этими моделями – в типах применяемых процессоров и объеме памяти. Так, флагманская модель ZenFone 5Z выполнена на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с графическим ядром Qualcomm Adreno 630, и оснащается до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ встроенной памяти UFS2.1.

Исполнение ZenFone 5Z и ZenFone 5 в черном корпусе

Аппарат среднего ценового диапазона ZenFone 5 выполнен на процессоре Qualcomm Snapdragon 636 и графическом ядре Qualcomm Adreno 509, оснащается до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 64 ГБ памяти eMCP.

Оба смартфона поддерживают карты памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ (кардридер совмещен со вторым слотом под SIM-карту), а также обеспечиваются облачным хранилищем Google Drive емкостью 100 ГБ бесплатно в течение первого года эксплуатации.

Сдвоенная основная камера смартфонов ZenFone 5/5Z

Ключевая инновация нового поколения смартфонов ZenFone 5 – это их оснащение для фото и видеосъемки. Модели ZenFone 5/5Z оснащены сдвоенной основной камерой на базе двух 1/2,55-дюймовых 12 МП сенсоров Sony IMX363 с размером пикселей 1,4 мкм и 5-кратной световой чувствительностью по сравнению с типичными камерами в смартфонах. Один из сенсоров оснащен оптической системой из 6 линз с апертурой F1.8, фокусным расстоянием 24 мм в 35-мм эквиваленте, 83° углом обзора и 4-осевой оптической стабилизацией. Скорость срабатывания фазового автофокуса составляет 0,03 с. Режим PixelMaster поддерживает такие режимы как ночной HDR, портрет, красота, Pro (запись в RAW с выдержкой до 32 с), супер-разрешение (48 МП), анимация GIF, панорама и покадровая съемка.

Второй 12 МП сенсор основной камеры оснащен широкоугольной оптикой с 120° углами обзора и фокусным расстоянием 12 мм в 35-мм эквиваленте.

Фронтальная селфи-камера выполнена на 8 МП сенсоре и оснащена оптикой с фокусным расстоянием 24 мм в 35-мм эквиваленте, апертурой F2.0 и 84° углами обзора. Режим PixelMaster поддерживает режимы авто (Night HDR), AI улучшение, селфи-панорама и другие, а также поддерживает 9 фильтров.

Смартфоны поддерживают запись видео с качеством 4K UHD (3840 х 2160 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду, или 1080p FHD со скоростью 30/60 кадров в секунду, с поддержкой 3-осевой электронной стабилизации и возможностью съемки фото в процессе съемки видео, а также режим замедленной съемки (1080p при 120 к/с или 720p при 240 к/с). Также доступен режим «живых эмоздзи» ZeniMoji.

Смартфоны поддерживают сети VoLTE 4G, однако работа в стандартах FDD-LTE и TD-LTE возможна только с одной из двух SIM-карт. Поддерживаются беспроводные технологии LAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC, навигация GPS, AGPS, GLONASS и BDS.

Смартфоны оснащены встроенными стерео динамиками, аудиовыход поддерживает стандарт Hi-Res аудио 192 кГц / 24 бит и 7.1-канальный звук с качеством DTS (Digital Theater System) Headphone:X 7.1.

Список встроенных датчиков включает сенсор отпечатка пальца (0,2 с на срабатывание, до 5 пальцев), распознавание лиц, датчик ускорения, компас, гироскоп, датчик приближения, окружающего освещения и RGB-сенсор.

Встроенная батарея емкостью 3300 мАч поддерживает режим быстрой зарядки: в режиме 5 В 2 А для ZenFone 5 и 9 В 2A для ZenFone 5Z.

Особенности смартфона ZenFone 5 Lite

Несмотря на «облегченное» название, смартфон ZenFone 5 Lite получил достаточно мощную систему для съемки фото и видео на базе двух сдвоенных камер.

Модель ZenFone 5 Lite появится в рознице в трех цветовых вариантах исполнения корпуса: черном (Midnight Black), красном (Rouge Red) и белом (Moonlight White). Аппарат получил 6-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением Full HD+ (2160 х 1080), 80,3% покрытием передней панели, 1,79-мм тонкой рамкой и 2.5D стекляным покрытием.

Смартфон ZenFone 5 Lite в белом корпусе

Смартфон будет представлен версиями на процессорах Qualcomm Snapdragon 630 (графика Adreno 508) и Snapdragon 430 (графика Adreno 505), с 4 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4, с 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти eMCP.

В отличие от старших моделей ZenFone 5/5Z, у смартфона ZenFone 5 Lite предусмотрен отдельный слот под карты памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ, который не объединен с двумя слотами под nanoSIM-карты. Габариты смартфона составляют 160,62 х 76,16 х 7,8 мм, вес 168,3 грамм.

ZenFone 5 Lite: отдельные слоты под MicroSD и nanoSIM-карты

Смартфон оснащен сдвоенной основной камерой на 16 МП сенсорах, один из которых оснащен 25,8 мм (эквивалент 35 мм) оптикой с апертурой F2.2 и 80° углом обзора, второй – 6-линзовой широкоугольной (120°) оптикой с фокусным расстоянием 12,5 мм (эквивалент 35 мм). Режимы автофокуса, записи фото и видео практически идентичны старшим моделям серии.

Четыре камеры смартфона ZenFone 5 Lite

Основная селфи-камера выполнена на двух 20 МП сенсорах Sony IMX376, один из которых оснащен 23,4 мм (эквивалент 35 мм) оптикой с апертурой F2.0 и углом обзора 85,5°, второй – широкоугольной оптикой (120°), аналогичной второй основной камере.

Смартфон поддерживает сети WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (старшая версия SDM630) или WLAN 802.11 b/g/n (SDM430) Bluetooth 4.1 и NFC, навигацию GPS, AGPS, GLO и BDS. Оба слота под SIM-карты поддерживают сети 3G WCDMA / 4G LTE, но только по очереди.

Все варианты цветового оформления корпуса ZenFone 5 Lite

Набор датчиков ZenFone 5 Lite включает тыловой сенсор отпечатка пальца (0,3 с на срабатывание, до 5 пальцев), распознавание лиц, датчик ускорения, компас, гироскоп, датчики приближения и окружающего освещения

Встроенная батарея емкостью 3300 мАч обеспечивает до 24 дней работы в ждущем режиме (сети 4G), до 30 часов разговоров в сетях 3G или до 4 дней вопроизведения музыки.

Цены и сроки начала продаж

Флагманский смартфон Zenfone 5Z ожидается в рознице в июне 2018 г., ориентировочная розничная цена новинки ожидается на уровне 480 евро.

Прием заказов на Zenfone 5 Lite начнется в марте, на ASUS Zenfone 5 – в апреле, однако о ценах этих моделей на момент анонса никакой информации производителем не озвучивалось.