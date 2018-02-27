 

Семья покойного «создателя биткоина» требует с другого «создателя» $10 миллиардов за грабеж

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, Текст: Валерия Шмырова

Брат Дейва Клеймана, подозреваемого в причастности к созданию биткоина, требует от Крейга Райта, подозреваемого в том же самом, $10 млрд за кражу монет. По его версии, Райт украл у покойного Дейва 1,1 млн биткоинов, когда они вместе работали над созданием этой криптовалюты.


Иск против Райта

Австралийский программист и предприниматель Крейг Райт (Craig Wright), в свое время провозгласивший себя создателем биткоина, столкнулся с иском на $10 млрд. Иск был подан Айрой Клейманом (Ira Kleiman), братом эксперта по кибербезопасности Дейва Клеймана (Dave Kleiman), которого также подозревают в причастности к созданию этой криптовалюты. Напомним, Дейв скончался в 2013 г. от разновидности золотистого стафилококка (MRSA).

Иск был зарегистрирован в окружном суде Южного округа штата Флорида. Айра Клейман обвиняет Райта в том, что он присвоил себе 1,1 млн биткоинов, принадлежавших брату истца. Юристы Айры оценивают похищенные монеты более чем в $10 млрд. Айра утверждает, что Райт перевел эти средства в активы контролируемых им компаний с помощью поддельных контрактов. Контракты были датированы задним числом, а подпись Дейва в них была фальсифицирована.

Помимо этого, истец обвиняет Райта в краже интеллектуальной собственности Дейва Клеймана, связанной с технологией биткоина, и требует за это отдельную компенсацию. В подтверждение претензий к иску приложены различные документы, в том числе касающиеся регистрации фирмы W&K Info Defense Research LLC, в которой Дейв Клейман и Райт были партнерами. Интересы Айры представляет юридическая фирма Boies Schiller Flexner LLP, известная благодаря участию в политических разбирательствах высокого уровня в США.

Крейг Райт, один из предполагаемых создателей биткоина

Когда Райта спросили в соцсети Twitter, в чем заключается суть поданного Айрой Клейманом иска, он лаконично написал в ответ «Жадность».

Так кто же такой Сатоши Накамото

Bitcoin, самая популярная в мире криптовалюта, согласно официальной версии, был создана в 2009 г. программистом, известным под именем Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), который уже в апреле 2011 г. полностью исчез из интернет-пространства. Он же создал программное обеспечение, которое позволяет людям «добывать» биткоины, производя на компьютере сложные криптографические вычисления. Истинное имя и личность создателя биткоина неизвестны.

Примечательно, что иск не объявляет ни Райта, ни Дейва Клеймана настоящим Сатоши Накамото. «Неясно, является ли Крейг, Дейв и/или они оба создателями биткоина», — гласит документ. «По причинам, которые пока не совсем понятны, они решили хранить свою связь с биткоином втайне от большинства своих родственников и друзей. Однако нельзя отрицать, что Крейг и Дейв были связаны с биткоином с момента его появления, и что они оба накопили значительное состоянии в биткоинах в период с 2009 по 2013 гг.», — сказано в иске.

Напомним, в декабре 2015 г. авторитетные издания Wired и Gizmodo одновременно заявили, что за псевдонимом создателя биткоина Сатоши Накамото может скрываться Крейг Райт, и что Дейв Клейман также принимал непосредственное участие в создании криптовалюты.

Настоящая (слева) и предположительно поддельная подпись Дейва Клеймана

Wired ссылался на анонимный источник, близкий к Райту, который поделился с изданием электронными письмами и другими документами, подтверждающими роль Райта в создании биткоина. Gizmodo также ссылался на подтверждающие документы, но полученные от хакера, сумевшего взломать деловую почту Райта. Профильные СМИ восприняли новость скептически, высказав в том числе мнение, что Райт мог сам подделать эти документы.

В мае 2016 г. уже сам Райт сообщил изданиям BBC, Economist и GQ, что он является настоящим Сатоши Накамото. В доказательство он предъявил криптографические подписи и монеты, относящиеся к раннему периоду существования биткоина, а также заявил о намерении совершить транзакцию с одного из первых адресов, но впоследствии публично отказался от этого намерения, как и вообще от планов подтвердить, что он и есть Сатоши Накамото.

Другие Сатоши Накамото

По словам Гевина Андресена (Gavin Andresen), главного научного сотрудника Bitcoin Foundation, о Накамото известно лишь то, что он был причастен к секретным военным проектам. Идея биткойна, как говорит Андресен, пришла к Сатоши Накамото из соображений либертарианской ненависти к банковской системе. В Калифорнии, США, проживает человек по имени Сатоши Накамото, который в марте 2014 г. провозгласил себя создателем биткоина, но практически сразу отказался от своих слов.

В конце 2013 г. исследователи кафедры вычислительных наук и прикладной математики Института Вейцмана в Израиле выявили связь между Россом Уильямом Ульбрихтом (Ross William Ulbricht), владельцем криминального интернет-ресурса Silk Road, и создателем биткоина. В частности, они нашли доказательства того, что Ульбрихт получил от первого разработчика криптовалюты некоторое количество монет почти сразу после создания системы. Часть из них впоследствии была конфискована ФБР.

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