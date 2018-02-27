ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов

В течение 2017 г. ряд программистов и ИТ-предпринимателей покинули Кремниевую долину, поскольку испытывали идеологическое давление со стороны либерально настроенного большинства. В частности, примат либеральных воззрений ощущается в Google, где до сих пор проявляются последствия увольнения Джеймса Деймора.

Идеологическая атмосфера

Представители ИТ-отрасли вынуждены покидать Кремниевую долину, если они придерживаются непопулярных там социальных ценностей и политических взглядов. Особенно это касается приверженцев консервативных и республиканских идей. Причина — нетерпимость, которую проявляют по отношению к ним либерально настроенные коллеги.

Самым известным идеологическим беженцем должен стать предприниматель Питер Тиль (Peter Thiel), известный своей симпатией к президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) — он намерен переехать из Кремниевой долины в Лос-Анджелес в связи с постоянными нападками со стороны крайних левых активистов.

Исторически в Кремниевой долине сложилась особенная идеологическая атмосфера, пишет издание Wall Street Journal. Для нее характерны открытость новым идеям и стремление к глобализации, свободной торговле и беспрепятственной иммиграции. Наряду с этим долина поддерживает капитализм, а также находится в оппозиции к трудовым союзам и правительственному регулированию.

Согласно недавнему исследованию юридической группы Lincoln Network, 31% айтишников кремниевой долины из 387 опрошенных сообщили, что знают кого-нибудь, кто не стал продолжать карьеру в ИТ из-за мировоззренческого конфликта с руководством или коллегами. Если говорить только о консервативной части опрошенных, показатель возрастает до 59%.

Истории ИТ-беженцев

Тиль не одинок в своем выборе — некоторые программисты и предприниматели уже успели уехать из Кремниевой долины под давлением популярной там идеологии. Wall Street Journal побеседовал с рядом таких мигрантов. Например, бизнес-ангел Том Макинерни (Tom McInerney), уехавший из долины около 10 лет назад, сообщил журналистам, что в последнее время «политические убеждения в Сан-Франциско начали становиться немного сумасшедшими». Причиной стало обострение общественных противоречий, вызванное избранием Трампа на пост президента. Себя Макинерни описывает как консервативного финансово, но социально либерального гражданина.

Носителям консервативных взглядов становится все труднее жить в Кремниевой долине

Писатель, оратор и ИТ-инвестор Тимоти Феррис (Timothy Ferriss), автор бестселлера «Четырехчасовая рабочая неделя», переехал в декабре 2017 г. из Кремниевой долины в Остин, штат Техас. По его словам, в долине всякий, кто не вписывается в гиперлиберальный образ, страдает от этого. Как признался Феррис в публикации на ресурсе Reddit, тамошние жители «открыто лгут друг другу из страха потерять свою работу или подвергнуться публичному распятию». Вскоре после своего переезда Феррис отметил, что жители Техаса «в целом намного более дружелюбны». В Кремниевой долине он прожил 17 лет.

Стартап-предприниматель и технолог блокчейна Прити Касиредди (Preethi Kasireddy), 27 лет, также покинула Сан-Франциско в ноябре 2017 г., заявив, что люди в Кремниевой долине «имеют определенный стиль мышления, и если вы не вписываетесь в этот стиль мышления, вы не входите в клуб крутых». Касиредди отмечает, что устала от однообразия мышления, в частности, касательно того, как развивать бизнес.

Миграция затронула работников всех иерархических уровней, включая менеджеров высшего звена. Например, гендиректор платформы для прямой продажи авторской продукции Gumroad Сахил Лавиниа (Sahil Lavingia) в связи с недостатком идеологического разнообразия переехал из Сан-Франциско в Прово, штат Юта. «Я встречался с кем-нибудь, чтобы выпить кофе или поужинать, или выпить, и чувствовал себя так, как будто один и тот же разговор повторяется снова и снова», — описал он свои впечатления. Себя Лавиниа характеризует как либерала.

Ситуация в Google

В Google ситуация обострилась после корпоративного собрания, которое руководство провело сразу после победы Трампа на президентских выборах. Об этом Wall Street Journal рассказал бывший сотрудник компании, разработчик ПО Дэн Хэкни (Dan Hackney), покинувший корпорацию в январе 2018 г. по причине отсутствия толерантности по отношению к носителем консервативных убеждений в коллективе.

Хэкни не является поклонником Трампа, он скорее склонен описывать себя как приверженца философии объективизма американской писательницы Айн Рэнд (Ayn Rand). Его обеспокоил тон, которые задают основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin). По словам Хэкни, они ведут себя так, как будто это совершенно нормально — не допускать высказывания некоторых видов политических убеждений в разговорах на рабочем месте. «Чувствовалось, как будто, если вы поддерживаете Трампа, то вы в полном одиночестве», — пояснил Хэкни.

Наследие Джеймса Деймора

Также Хэкни отмечает, что на его решение уйти из компании повлияла история технического специалиста Google Джеймса Деймора (James Damore), который в августе 2017 г. распространил на закрытом анонимном корпоративном портале 10-страничное письмо с размышлениями на тему успешности мужчин и женщин в ИТ. По мнению инженера, невысокая доля женщин среди руководства технологическими компаниями объясняется биологическими различиями между полами.

«Распределение предпочтений и способностей мужчин и женщин частично отличается по биологическим причинам. Эти различия объясняют, почему мы не видим равенства женщин и мужчин в технологиях и лидерстве», — написал Деймор. По его словам, мужская склонность к систематическому мышлению приводит их в мир программирования. Женщин же отличает «открытость, направленная на чувства и эстетику, а не идеи», и именно поэтому они выбирают «рабочие места в социальных или художественных областях».

За это письмо Деймор был моментально уволен. В январе 2018 г. вместе с еще одним бывшим сотрудникам Google Дэвидом Гудманом (David Gudeman) он подал на компанию в суд за дискриминацию носителей консервативных политических взглядов, а также мужчин европеоидной расы.