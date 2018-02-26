Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда

«Вымпелком» предупредил инвесторов о предстоящем падении прибыли из-за расходов в размере 3 млрд руб., связанных с ребрендингом салонов «Евросети». Кроме того, компания не досчитается выручки от международного интерконнекта в размере до $58 млн, которые перейдут в штаб-квартиру группы Veon.

Veon опубликовал итоги 2017 года

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») представила финансовые итоги 2017 г. Выручка компании составила $9,47 млрд, продемонстрировав органический рост (без учета валютных колебаний и иных факторов) в размере 1,9%.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на аморитзацию) достиг $3,59 млрд, продемонстрировав органический рост на 7,5%.

В то же время Veon продемонстрировала чистый убыток в размере $482 млн против чистой прибыли в размере $2,3 млрд за 2016 г. Число мобильных абонентов группы выросло на 1,5% до 210,5 млн.

Итоги российского «Вымпелкома»

У «Вымпелкома» выручка за 2017 г. составила 275,9 млрд руб., продемонстрировав рост за год на 1,1%. Сервисная выручка в мобильном сегменте выросла на 2,7% до 224,2 млрд руб., причем в корпоративном сегменте этот показатель вырос на 5,8% до 16,2 млрд руб.

В то же время сервисная выручка в фиксированном сегменте упала на 11,6% до 39,3 млрд руб. Это связано с усиливающейся конкуренцией и растущим проникновением конвергентных продуктов.

Ребрендинг отошедших «Вымпелкому» 4,2 тыс. салонов «Евросети» обойдется в 3 млрд рублей

Показатель EBITDA «Вымпелкома» незначительно снизился до 104,3 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA за год снизилась на 0,6 процентных пункта до 37,8%. При этом в IV квартале 2017 г данный показатель снизился на 2 процентных пункта до 35,7% - это связано, в частности, с затратами на запуск платформы Veon (влияние - 0,5 процентных пункта).

Количество мобильных абонентов осталось практически неизменным - 58,2 млн, а вот число пользователей мобильного интернета выросло на 5% до 38,4 млн.

Средний ежемесячный счет мобильного абонента (ARPU) увеличился на 2% до 324 руб. Средний ежемесячный голосовой трафик (MOU) упал на 3,6% до 323 минут на абонента. Зато средний показатель использования мобильного интернета в месяц вырос на 32% до 3,05 ГБ .

Количество пользователей ширкополосного доступа в интернет выросло на 2,8% до 2,2 млн. При этом показатель ARPU в данном сегменте упал на 13% до 376 руб.

3 млрд руб. на ребрендинг салонов «Евросети»

«Вымпелком предупредил, что в 2018 г. возникнет негативное влияние на показатель EBITDA из-за затрат на интеграцю и ребрендинг салонов «Евросети» в монобрендовые салоны. Размер затрат оценивается в 3 млрд руб. Зато после завершения ребрендинга и интеграции салонов «Евросети» у «Вымпелкома», начиная с 2019 г., будет ощущаться положительный эффект на выручку за счет увеличения продаж оборудования и улучшения структуры каналов.

Напомним, с 2012 г. «Евросеть» на паритетных началах принадлежала «Вымпелкому» и «Мегафону». В 2017 г. стороны договорились о разделе компании. Непосредственно сама «Евросеть» должна остаться за «Мегафоном», при этом половина из принадлежащих компании 4,2 тыс. салонов связи отойдет «Вымпелкому».

Сделка позволит «Вымпелкому» удвоить свою розничную сеть. При этом салоны связи «Евросети» с переходом в «Вымпелкомом» перейдут на работы под брендом «Билайн».

Кроме того, с января 2018 г. выручка за международный интеркоммент и трафик будет полностью централизована в Veon Wholesales Services - подразделении группы Veon, которое отвечает за взаимодействие с международными операторами. В результате выручка «Вымпелкома» в 2018 г. снизится на сумму до $53 млн, а показатель EBITDA - на сумму до $7 млн.

Veon вывел $200 млн из Узбекистана

У принадлежащего Veon украинского сотового оператора «Киевстар» выручка выросла за год на 10,6% до 16,5 млрд гривен ($622 млн), а показатель EBITDA увеличился на 18,1% до 9,2 млрд гривен ($347 млн). Количество мобильных пользователей выросло на 1,7% до 26,5 млн. При этом количество пользователей мобильного интернета увеличилось на 11,5% до 12,5 млн.

У узбекского сотового оператора Unitel выручка выросла на 19,1% до 2,32 млрд сом ($513 млн). Показатель EBITDA снизился на 1,1% до 1,2 млрд сом ($261 млн). Число мобильных пользователей выросло на 1,9% до 9,7 млн, число пользователей мобильной передачи данных на 10,1% до 5 млн.

В конце 2017 г. у Veon в Узбекистане произошло важное событие. Благодаря введению свободной конвертации узбекских сом Veon впервые смог репатриировать дивиденды от Unitel в размере $200 млн.

Проблемы Veon в Алжире и Бангладеше

В Пакистане выручка местной «дочки» Veon оператора Jazz выросла на 5,9% до 160,7 млрд рупий ($1,53 млрд), показатель EBITDA увеличился на 30,5% до 74,1 млрд рупий ($703 млн). Число мобильных пользователей увеличилось на 4% до 53,6 млн.

А вот в Алжире дела Veon обстоят не лучшим образом. Выручка местной «дочки» группы упала на 10,8% до 101,5 млрд динар ($915 млн), показатель EBITDA снизился на 21,1% до 47,2 млрд динар ($426 млн), число мобильных пользователей упало на 8% до 15 млн. В Veon объясняют данную тенденцию сильной конкуренцией и инфляционными процессами.

Проблемы Veon испытывает и в Бангладеше. Там выручка местной «дочки» группы упала на 4,6% до 46,5 млрд таков ($574 млн), а показатель EBITDA снизился на 10,1% до 18,8 млрд таков ($233 млн). Число мобильных пользователей выросло на 3,2% до 31,3 млн.

В Veon объясняют негативную финансовую тенеденцию в Бангладеше последствиями ряда наводнений, из-за которых компании пришлось тратиться на восстановление своей сети. Кроме того, на рынке растет конкуренция.