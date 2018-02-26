Директор департамента Минкомсвязи уходит из-за конфликта с куратором импортозамещения

Директор департамента высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов покинул свой пост из-за конфликта с замминистра Алексеем Соколовым, курирующим вопросы импортозамещения. Министр связи Николай Никифоров, с одной стороны, сделал Мигранову выговор, с другой назначил его своим советником.

Из-за чего покинул свой пост глава департамента высоких технологий Минкомсвязи

CNews выяснил подробности ухода с поста директора департамента высоких технологий Салавата Мигранова. Министр связи Николай Никифоров сделал Мигранову выговор о неполном службеном соответствии, рассказал CNews бывший чиновник министерства.

Мигранов с этим не согласился и подал к Минкомсвязи два иска в Тверской суд Москвы. В то же время Мигранов не покидает министерство окончательно: Никифоров назначил его своим советником, продолжает собеседник CNews.

Ранее Мигранов вышел из состава коллегиальных органов, в которых он представлял Минкомсвязи, в частности, из Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ, регулятор доменных зон .Ru . РФ) и из Экспертного совета по российскому программному обеспечению (в этом совете Мигранов занимал должность ответственного секретаря).

Конфликт с замминистра связи Алексеем Соколовым

В распоряжении CNews имеется письмо, которое написал Салават Мигранов членам Экспертного совета. В нем Мигранов подтверждает свой переход на пост советника министра и жалуется на то, что с сентября 2017 г. работа совета была парализована «труднообъяснимыми действия» замминистра связи Алексеем Соколовым, курирующим ИТ-отрасль и вопросы импортозамещения.

«Алексей Валерьевич упорно ищет нарушения в моей работе, обвинив меня в совершении уголовных преступлений и т.п., - говорится в письме. - Видимо, в сговоре с вами, ибо инкриминируемые мне преступные замыслы невозможно реализовать в одиночку. Но я к этому уже давно отношусь философски».

Директор департамента высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов,

покинувший пост из-за конфликта с замминистра Алексеем Соколовым

Источник CNews, работавший вместе с Миграновым в другом коллегиальном органе, совете КЦ, подтверждает его конфликт с Соколовым. «О том, что Мигранов уйдет или его уйдут, говорили еще с прошлой осени, - уточняет собеседник CNews. - Причина, которая называлась, - полное отсутствие всякой возможности сработаться с Соколовым».

Мигранов отказался от комментариев. В пресс-службе Минкомсвязи не ответили на запрос CNews.

Чем занимается департамент высоких технологий Минкомсвязи

Департамент развития высоких технологий Минкомсвязи курирует вопросы содействия инновационной и научно-технической деятельности, поддержки развития ИТ-отрасли, реализации политики в сфере импортозамещения и развития отраслевого образования. Салават Мигранов возглавил его в 2016 г.

Салават Мигранов родился в Уфе в 1965 г. Окончил Башкирский университет по специальности «Правоведение». Работал в Межпромбанке, Счетной палате, Министерстве по налогам и сборам и различных компаниях в юридическом, информационном и нефтегазовых секторах.