«Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети»

«Вымпелком» и «Мегафон» завершили раздел «Евросети». Операторы поделят поровну имеющиеся у «Евросети» 3,6 тыс салонов связи. При этом «Вымпелком» выплатит «Мегафону» 1,25 млрд руб.

«Билайн» и «Мегафон» поделили «Евросеть»

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» сообщили о завершении сделки по разделу розничного ритейлера «Евросеть». До недавнего времени эта компания принадлежала «Вымпелкому» и «Мегафону» на паритетных началах.

Теперь «Евросеть» будет полностью принадлежать «Мегафону». «Вымпелком» получит 1,8 тыс. салонов «Евросети» - примерно половину. Кроме того, в счет погашения различных обязательств «Вымпелком» выплатит «Мегафону» 1,25 млрд руб.

Как перепродавали «Евросеть»

Розничная сеть «Евросеть» была основана Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 г. компания перешла под контроль Александра Мамута, который тут же перепродал 49,9% акций компании «Вымплекому».

У «Вымпелкома» был опцион на установление контроля над «Евросетью», но оператор им не воспользовался. Вместо этого в 2012 г. «Евросеть» была на паритетных началах разделена между, с одной стороны, «Вымпелкомом», с другой – «Мегафоном» и его акционером Garsdale Services, структурой Алишера Усманова.

При разделе «Евросети» доплата «Вымпелкома» «Мегафону» составила 1,25 млрд рублей

Позднее «Мегафон» выкупил долю в «Евросети» у своего акционера, после чего «Евросеть» оказалась поровну разделена между «Вымпелкомом» и «Мегафоном». В 2017 г. между сторонами начались переговоры о разделе «Евросети», и летом было заключено соответствующее соглашение между операторами.

Возможное объединение со «Связным»

После перехода под контроль «Мегафона» «Евросеть» может объединиться со своим конкурентом - розничной сетью «Связной». С 2015 г. «Связной» находится под контролем предпринимателя Олега Малиса. Его брат Александр с 2009 г. возглавляет «Евросеть».

В «Мегафоне» заявили, что решение о будущем «Евросети» будет принято в ближайшее время.

Что касается «Вымпелкома», то оператор переведет полученные им салоны «Евросети» под собственный бренд. Недавно оператор предупредил, что в связи с расходами на ребрендинг и интеграцию «Евросети» негативное влияние на прибыль «Вымпелкома» в 2018 г. составит 3 млрд руб.