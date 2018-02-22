В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет

Гендиректором SAP CIS стала Наталия Парменова, сменившая на этом посту Павла Гонтарева, покинувшего компанию в январе. Парменова стала шестым гендиректором SAP CIS с 2009 г.

Назначение Парменовой

Гендиректором компании SAP CIS, подразделения немецкой корпорации SAP в России и странах СНГ, стала Наталия Парменова, ранее занимавшая пост исполнительного директора. На новой должности в зону ответственности Парменовой войдет операционное управление и стратегическое планирование работы SAP в СНГ. Также она займется развитием и продвижением решений компании по цифровой трансформации.

По словам Парменовой, ускорившаяся в последние годы цифровая трансформация диктует более высокие темпы адаптации новых технологий в крупных компаниях, от чего зависит место России в современной глобальной экономике. Парменова напоминает, что в прошлом году SAP заявила о намерении инвестировать более 2 млрд евро в развитии интернета вещей и индустрии 4.0.

Новый гендиректор отмечает, что Россия в этих сферах является для компании одним из приоритетных рынков. В частности, в 2017 г. в сотрудничестве с российскими клиентами SAP открыла в России и СНГ восемь лабораторий инноваций. На середину 2018 г. запланировано открытие Центра цифрового лидерства SAP CIS в Москве, который должен поспособствовать развитию данной экосистемы.

Кто такая Наталия Парменова

Наталия Парменова работает в SAP в общей сложности более 15 лет. Изначально занимала должность менеджера по бизнесу и стратегии в SAP Markets Europe GmbH в Вальдорфе, Германия. В 2003 г. была перемещена на позицию директора по работе с ключевыми клиентами SAP в Швейцарии, на которой оставалась вплоть до 2010 г. В 2011-2013 гг. отвечала за выполнение плана стратегии роста SAP CIS. К этому периоду, в частности, относится осуществленный под ее руководством запуск лаборатории совместных инноваций на базе SAP Labs СНГ в 2012 г.

Новый гендиректор SAP CIS Наталия Парменова

В 2013 г. Парменова заняла должность исполнительного директора (COO) SAP CIS, взяв на себя ответственность за вывод и запуск новых продуктов на рынках СНГ. Является выпускницей Санкт-Петербургского государственного университета, который окончила в 1996 г. В 2000 г. получила степень магистра делового администрирования (MBA) во французской бизнес-школе INSEAD. Среднее образование получила в Вологде, где также окончила музыкальную школу.

Кто будет новым исполнительным директором

На посту исполнительного директора SAP CIS Парменову заменит Дмитрий Красюков, до этого трудившийся на должности заместителя гендиректора и директора кластера «Услуги и сервисы». Красюков присоединился к коллективу SAP в 2003 г. В разные периоды в зону его ответственности входило развитие бизнеса, работа с ключевыми клиентами и руководство продажами. Вплоть до настоящего момента он занимался развитием бизнеса в финансовом секторе, торговле, транспорте и телекоммуникациях.

До прихода в SAP в 2001-2002 гг. Красюков занимал должность заместителя гендиректора компании «Мобитель». С 2002 г. занимался консультационной работой, связанной с внедрением решений для финансовых директоров в SAS Institute.

Является выпускником Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова 2002 г. по специальности «Финансовый менеджмент». В 2005 г. защитил звание кандидата экономических наук по специальности «Статистика и эконометрика». Также прошел курс в бизнес-школе Международного института управленческого развития IMD в Швейцарии.

Уход прежнего гендиректора

В январе CNews писал, что гендиректор SAP CIS Павел Гонтарев, проработавший в SAP 12 лет, ушел из компании. Тогда же официальный представитель SAP сообщил, что обязанности Гонтарева будет временно исполнять Наталия Парменова.

В разговоре с CNews о причинах своего ухода из SAP Павел Гонтарев сказал: «Я 12 лет отдал компании, отслужил верой и правдой SAP СНГ. Мы сделали хороший бизнес, 2017 год был отличным. Теперь время поработать на себя». Отвечая на прямой вопрос, оказался ли его уход из SAP CIS неожиданностью для компании, Павел Гонтарев сказал: «Такие уходы нельзя готовить». Говоря о своих планах, он упомянул о перспективе стать партнером в некоем российском ИТ-бизнесе.

Смена директоров в SAP

Отметим, что руководители в SAP CIS меняются довольно часто. До Гонтарева компанией руководил Вячеслав Орехов. Его предшественник Виталий Постолатий покинул позицию гендиректора в январе 2013 г. спустя всего год после назначения.

До этого с июля 2011 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, ставший потом исполнительным директором ИТ-кластера «Сколково». Его предшественник в SAP, выходец из Microsoft Владислав Мартынов пробыл на своем посту с 2009 г.

После ухода Алексея Шлыкова, возглавлявшего российский SAP пять лет до марта 2007 г., в компании сменилось уже столько генеральных директоров, что «одно это говорит о том, чего стоит эта позиция», отмечал Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS (является крупным партнером SAP). «Учитывая то, что сбытовой цикл составляет обычно около года, говорить о личном вкладе конкретного главы вряд ли можно», — добавляет он.