В России перестали работать Facebook и Instagram

Для пользователей из России перестали быть доступны соцсети Facebook и Instagram. При этом через VPN попасть на эти сайты все же можно.

Facebook и Instagram «легли» в России

Для российских пользователей соцсетей Facebook и Instagram эти ресурсы перестали быть доступны 22 февраля 2018 г. При попытке зайти на них посетителям выдавалось стандартное сообщение «Sorry, something went wrong» («Извините, что-то пошло не так».)

Примечательно, что в момент сбоя соцсети продолжали быть доступны через VPN — Virtual Private Network (виртуальные частные сети). Отметим, что в числе прочего с их помощью можно заходить на требующийся человеку ресурс из точки мира, где он не блокируется (например по решению судов или регуляторов).

Общее отсутствие доступа к соцсетям продолжалось примерно в течение получаса. Потом проблема, казалось бы, была решена, но в дальнейшем сбои продолжились.

Судя по публичной информации, кроме России сильнее всего проблемы были заметны на территории Европы, Филиппин и США.

Причины внимания общественности

Отметим, что в России сбои в работе Facebook и Instagram привлекают особенное внимание общественности в силу того, что эти соцсети (Instagram сейчас выступает дочерней компанией Facebook) до сих пор занимают нейтральную позицию по отношению к российскому законодательству, предписывающему обрабатывать персональные данные наших соотечественников на территории нашей страны.

Внимание Роскомнадзора

Обратим внимание, что на днях Роскомнадзор сообщил, что проведет проверку исполнения компанией обязательства по переносу персональных данных российских граждан на территорию России в первой половине 2018 г. в отношении другой соцсети — Twitter.

В то же время, в отношении компании Facebook проверка будет «более комплексная», гласило сообщение ведомства.

Проблемы соцсетей

Отметим, что популярные соцсети не в первый раз испытывают проблемы с доступом. Совсем недавно пользователи на протяжение нескольких часов испытывали проблемы с доступом к сети «Вконтакте». Масштабный сбой наблюдался по всему миру.

В России «легли» Facebook и Instagram

Пользователей встречала надпись «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже». Такие же проблемы испытывали те, кто пользуется мобильным приложением.

Спустя примерно 15 минут после первого сбоя проблема была устранена и «Вконтакте» на протяжение почти часа работал в штатном режиме, однако затем сбой повторился.