В России взрыв спроса на дорогие смартфоны: Ради них влезают в кредит

В 2017 г. в сети МТС продажи смартфонов стоимостью свыше 40 тыс. руб. выросли на 79% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно на 74% выросла совокупная стоимость аппаратов, взятых в кредит. Аналитики МТС объясняют повышенный спрос на дорогие смартфоны желанием россиян иметь «здесь и сейчас» доступ к объемному мультимедийному контенту.

Спрос на дорогие смартфоны

Российские пользователи чаще стали покупать дорогие смартфоны, причем если им не хватает денег оплатить покупку сразу, они приобретают устройство в кредит. К такому выводу пришли аналитики розничной сети МТС, исследовавшие структуру продаж в своей сети за 2017 г.

Как выяснилось, в 2017 г. продажи смартфонов стоимостью свыше 40 тыс. руб. выросли на 79% по сравнению с предыдущим годом. Продажи смартфонов в ценовой категории от 20 до 30 тыс. руб. продемонстрировали годовой рост на 21%, а в сегменте от 30 до 40 тыс. руб. наблюдался рост на 15%. Одновременно продажи недорогих аппаратов стоимостью до 5 тыс. руб. сократились на 39%.

Спрос на дорогие смартфоны повлек за собой изменения в ассортименте сети МТС. В частности, средняя цена выставленных на продажу устройств выросла за год на 24,7% — с 9502 руб. до 11846 руб., и это при том, что ритейлер, по собственному заявлению, стремится насыщать ассортимент более дешевыми моделями, чем в среднем на рынке. По данным сети, средняя стоимость смартфона на российском рынке на 13% выше, чем в сети МТС — она составляет 13417 руб.

Флагманы в кредит

Поскольку часть пользователей не в состоянии оплатить покупку дорогого смартфона сразу, они приобретают такое устройство в кредит. Количество проданных в кредит аппаратов выросло в 2017 г. в сети МТС на 40% в штуках и 74% в деньгах. Средняя цена смартфона, приобретенного в кредит, составила 19 тыс. руб., что на 24% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Потребность в доступе к мультимедийному контенту заставляет россиян приобретать дорогие смартфоны в кредит

Одновременно была отмечена тенденция к увеличению временного промежутка, в течение которого пользователь выплачивает кредит. Пользователи начали в 16 чаще брать рассрочку на 24 месяца. МТС отмечает, что 24 месяца — это в то же время средний срок пользования смартфоном. Таким образом, некоторые пользователи заканчивают выплачивать кредит примерно в то же время, когда назревает необходимость приобретать новое устройство.

Причины спроса на дорогие модели

Повышенный спрос на дорогие смартфоны в МТС объясняют ростом популярности цифровых развлечений. Российские пользователи желают смотреть на смартфонах фильмы и онлайн-ТВ в хорошем качестве, вести видеобеседы в мессенджерах, обмениваться объемными файлами, а также использовать широкий набор банковских функций. Таким образом, смартфон выступает заменой одновременно планшету, фотоаппарату, плееру, электронной книге и банковской карте. Поскольку устройство используется часто, владелец желает, чтобы все функции работали на высоком уровне.

Популярность цифровых развлечений влечет за собой увеличение объема потребляемого мобильного интернет-трафика — в 2017 году этот показатель вырос на 252%. По словам вице-президента МТС по продажам и обслуживанию Кирилла Дмитриева, даже пользователи с невысоким доходом желают иметь доступ к объемному цифровому контенту «здесь и сейчас».

Желание располагать большим количеством трафика приводит к тому, что одновременно с покупкой дорогого смартфона пользователь выбирает более дорогой тарифный план сотового оператора. Необходимость оплачивать этот план является еще одной причиной продления срока кредита на само устройство.

Самые популярные бренды

По деньгам 85,8% всех смартфонов, проданных в сети МТС в 2017 г., были произведены компаниями Samsung, Apple и Huawei, которая также продает устройства под брендом Honor. В частности, годовой рост продаж аппаратов Huawei составил 285% в штуках и 342% в деньгах. Продажи устройств производителя Alcatel упали за год на 64% в штуках.

Продажи устройств Apple показали годовой рост в 3 раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах. Одной из причин роста стало то, что некоторые смартфоны этого вендора стали доступнее. Например, стоимость iPhone SE с объемом памяти 32 ГБ, который в конце 2016 г. стоил 33 тыс. руб., снизилась за год на 40% и в последнем квартале 2017 г. составляла 18490 руб. Еще одним фактором роста спроса на iPhone стал рост популярности кредитов. В 2017 г. в сети МТС было продано более чем в 6 раз больше iPhone, чем в предыдущем году.

Российский рынок смартфонов

По итогам 2017 г. российский рынок смартфонов продемонстрировал годовой рост на 6% в штуках и 17,3% в деньгах. Всего за год в ритейлерских сетях было продано 28,4 млн смартфонов, общая стоимость которых достигла 386 млрд руб. МТС отмечает, что это рекордный рост, опередивший даже показатели удачного 2014 г., когда в России было продано 27,6 млн смартфонов.

Лидером рынка по-прежнему является Samsung, доля которой составляет 25,2% в штуках и 29,2% в деньгах. За год эти показатели продемонстрировали рост на 3,5 процентных пункта, что связано прежде всего с успешным запуском на рынок флагманов Galaxy S8 и S8+. Доля Apple на рынке составила по итогам года 12,8% в штуках и 34,4% в деньгах. Годовой рост показателей составил 1,7 и 0,5 процентных пункта соответственно.

На третьем месте с долей 9,6% в штуках и 8,5% в деньгах находится Huawei. Этот вендор демонстрирует самый высокий рост продаж — 5,3 процентных пункта в натуральном выражении и 4,7 процентных пункта в в денежном. Также в пятерку лидеров рынка вошел китайский производитель Xiaomi с долей 4,1% в штуках и 3,7% в деньгах. Рост доли составил 3,5 и 2,9 процентных пункта соответственно.