Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов»

На созданный «питерской группой связистов» киргизский сотовый оператор Megacom появился новый претендент. Это оффшор ALF Consulting, который местные СМИ связывают с российской лесопромышленной группой «Илим Палп».

Новые претенденты на Megacom

Власти Киргизии продолжают попытки продать крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Стартовая цена 100% акций оператора составляет 13,5 млрд сомов ($195 млн). Кроме того, покупатель должен уплатить комиссию в размере 7%, то есть в совокупности актив обойдется покупателю в 14,5 млрд сомов ($210 млн).

След российского лесопромышленного холдинга «Илим Палп»

В настоящее время на актив подано две заявки. Одна из них от швейцарского оффшора ALF Consulting. По данным издания «Sputnik-Киргизия», этим оффшором управляет гражданка Швейцарии Альбина Бьекли (Albina Boeckli).

Она же является управляющим еще ряда оффшорных компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ALF Consulting: Cofibre Services, Interpulp Services, Ilim Trading и Ilim Holding. Все четыре указанные структуры входят в российскую лесопромышленную группу «Илим Палп», причем одна из них Ilim Holding является головной структурой группы.

В список аффилированных лиц «Илим Палп» входят Альбина Бьекли и другой управляющий ALF Consulting Патрик Биттель (Patrick Bittel).

Российский лесопромышленный холдинг «Илим Палп» претендует на покупку киргизского сотового оператора Megacom

Кроме того, Альбина Бьекли входит в совет директоров «Сибирского горно-металлургического альянса». В число совладельцев этой структуры входят братья Михаил и Борис Зингаревичи, которые также являются совладельцами «Илим Палп». В пресс-службе «Илим Палп» к моменту публикации этого материала не ответили на запрос CNews.

«Илим Палп» называет себя лидером целлюлозно-бумажной промышленности России и одним из лидирующих игроков в мире. В группу входят три целлюлозно-бумажных комбината (в Коряжме, Усть-Илимске и Братске) и два гофрозавода (в Коммунаре и Дмитрове).

Другой претендент – участник проекта «Умного города»

Другим претендентом на покупку «Альфа-телеком» является киргизская компания «АКА минералз майнинг». Она создана немецкой AKA Petrolium, которая входит в холдинг AKA Group, реализующим гостиничные проекты в различных странах мира.

Ранее «АКА минералз майнинг» договорилась с властями Киргизии о совместной реализации проекта «Умный город», согласившись вложить в данное предприятие $9 млн.

Сложная история Megacom

Сотовая сеть Megacom был построена компанией «Бимоком». 51% ее акций принадлежал кипрскому оффшору с российским корнями Eventis Telecom Holding (ETH, считается связанным с «питерской группой связистов»), 49% - структурам Максима Бакиева, сына тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.

В 2008-2009 г.г. структуры Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новое юридическое лицо «Альфа-телеком». В 2010 г. режим Бакиева был свергнут.

ETH на некоторое время удалось вернуть под свой контроль Megacom, а киргизские суды признали незаконным лишением россиян их доли в «Бимоком» и вывод ее активов в «Альфа-телеком». Но в 2011 г. отношения ETH с новыми властями Киргизии испортились, в связи с чем россиян отстранили от управления «Альфа-телеком», а имущество компании не было возвращено обратно в «Бимоком».

В 2014 г. власти Киргизии полностью национализировали «Альфа-телеком» и заявили о намерении продать компанию. Но претендентов до недавнего времени не было.

Осенью 2017 г. приобрести «Альфа-телеком» согласилась российская предпринимательница Елена Нагорная. Ранее Нагорная не была известна в телекоммуникационной отрасли – она владеет компанией «Кени-Ти», импортирующий в Россию кенийский чай, и собственным брендом продуктов питания «Нагорная».

Но сделка не состоялась. Нагорная не готова была сразу оплатить приобретение Megacom, а хотела взять оператора в доверительное управление на три года, с чем не согласились киргизские власти.