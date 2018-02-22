Джон Макафи обосновал непричастность России к вмешательству в американские выборы

Эксперт по кибербезопасности Джон Макафи уверен, что российское правительство не вмешивалась в ход американских выборов, несмотря на то, что к этому приложили руку русские хакеры. Он считает русских киберпреступников лучшими в мире хакерами и деловыми людьми — они работают не на правительство, а на того, кто хорошо платит.

Макафи о «фабрике троллей»

Пионер кибербезопасности и основатель одного из самых популярных антивирусных брендов Джон Макафи (John McAfee) уверен, что Россия не вмешивалась в ход президентской гонки в США в 2016 г. Такое мнение Макафи высказал в ходе дискуссии на телеканале RT America.

«Разрешите мне использовать метафору, — сказал он. — Когда Эль Чапо, глава наркокартеля Синалоа, сбежал из тюрьмы, он прошел по тоннелю, спроектированному и построенному немецкими инженерами. Почему? Потому что немецкие инженеры — лучшие строители тоннелей в мире. Сказал ли кто-нибудь, что Германия освободила Эль Чапо из тюрьмы? Нет! Это было бы абсурдно. Но мы делаем это сейчас, с обвинениями о вмешательстве в выборы».

По мнению Макафи, на предвыборную гонку действительно оказывала влияние деятельность так называемой «фабрики троллей», организованной лицами российского происхождения, которых пионер кибербезопасности называет «лучшими в мире хакерами и конструкторами ботов». Но, по мнению Макафи, это были всего лишь исполнители, и их российская принадлежность совершенно не означает, что заказчиком вмешательства в выборы было российское правительство.

«Если вы хотите оклеветать своего конкурента, вы идете на фабрику троллей и платите им определенную сумму денег, и они это делают. Если вы хотите продвигать свой продукт, шнурки там, или новые ботинки, вы идете на фабрику троллей, и они это делают. Но никто не говорит при этом, что Россия занялась промоушеном шнурков или обуви. Нет, мы не имеем ни малейшего представления, кем был на самом деле тот, кто нанял этих людей», — считает Макафи.

Джон Макафи не верит в причастность России к вмешательству в американские президентские выборы

«Они бы смешали с грязью само российское правительство, если бы им кто-нибудь заплатил. Это их бизнес, — уверен эксперт. — А мы в Америке настолько наивны, что думаем: если группа россиян в России вмешивалась в ход выборов, то все россияне, сама Россия, ее правительство, институты в ответе за это. Это сумасшествие, простите меня. Я приношу извинения за американскую наивность, я сам американец, но мы — самые наивные люди на планете».

Данные разведки и русские хакеры

В ответ на монолог Макафи ведущий RT America Эд Шульц (Ed Schultz) спросил, как быть с тем, что разведывательное сообщество США уже успело обвинить Россию в намерении вмешаться в ход следующих американских выборов.

«Разведывательное сообщество берет данные у хакерского сообщества, — ответил на это Макафи. — Они продолжают показывать пальцем на русских хакеров. Русские хакеры — лучшие в мире, конечно, люди будут их использовать в каких угодно целях».

Макафи напомнил Шульцу о своем пятидесятилетнем опыте работы в сфере информационный безопасности и заверил, что «ФБР, АНБ и даже ЦРУ мучительно не хватает тонкости, когда дело доходит до попыток пройти по правильному следу».

«Например, когда Национальный конвент демократической партии хакнули в 2016 г., ФБР сказало: о Боже мой, это русские! Почему? Русский язык в программе, IP-адрес связан с Россией и другие вещи в том же духе. Пожалуйста, народ, давайте смотреть на вещи реально! Если вы — российское разведывательное агентство, которое собирается хакнуть Национальный конвент демократов, вы явно не станете оставлять свой язык в программе, и вы явно можете сфабриковать IP-адрес. Такого просто не могло быть, русские не настолько глупы, никто настолько не глуп. Это могли быть китайцы или корейцы, которые просто вставили внутрь русский язык и IP-адрес».

Избирательные машины

Поводом к дискуссии Макафи и Шульца изначально послужил тот факт, что демократическая партия США пытается законодательно закрепить выделение более $1 млрд на совершенствование киберзащиты американских избирательных систем. $1 млрд в грантах должен быть выделен уже в 2018 г., а к концу 2025 г. общая сумма грантов должна достичь $1,75 млрд. Отдельным штатам планируется выделить по $20 млн на осуществление аудита результатов выборов, передает Reuters.

Демократы оправдывают эти меры как раз предупреждением со стороны разведки, что Россия может вновь вмешаться в избирательный процесс в США. Обеспокоенность вызывает также то, что две трети избирательных машин, использовавшихся в 2016 г., были старше 10 лет. В сентябре 2017 г. на конференции в Лас-Вегасе исследователи безопасности продемонстрировали, что американскую избирательную машину образца последних выборов можно взломать за 90 минут.

На вопрос Шульца, можно ли действительно взломать эти машины или похитить результаты выборов, Макафи ответил, что «не существует невзламываемых компьютеров, невзламываемых программных систем и фаерволлов. Это было доказано снова, снова и снова. Доверить все наши избирательные права компьютеру, системе, какой бы защищенной она не была… обещаю вам, дайте лучшему в мире хакеру полтора дня, и он найдет способ ее взломать».

«Это реальность. Это постоянная война, в которой хакеры достигают более высокого уровня, потом специалисты по антивирусам и кибербезопасности вырываются вперед, потом хакеры вырываются вперед. Нет такой вещи, как абсолютно защищенная компьютерная система», — заключил Макафи.