«Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за треть миллиарда долларов

В Бангладеше с аукциона продали 4G-частоты

Комиссия по регулированию телекоммуникаций Бангладеша (BTRC) провела аукцион по распределению частот для сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. На аукцион выставлялись частоты в диапазонах 1800 МГц и 2,1 ГГц.

В ходе аукциона власти Бангладеша выручили 52,68 млрд таков ($634 млн). Победителями торгов стали сотовые операторы Banglalink и Grameenphone. Banglalnik входит в египетский холдинг Global Telecom, подконтрольный группе Veon (российская «дочка» Veon работает под брендом «Билайн»). Grameenphone принадлежит норвежскому Telenor.

Фаворит аукциона – «дочка» Veon

Больше всего частот скупил Banglalink. Компания приобрела две парные полосы шириной по 5,6 МГц каждая в диапазоне 1800 МГц и две парные полосы шириной по 5 МГц каждая в диапазоне 2,1 ГГ. То есть в общей сложности компания приобрела частотные полосы шириной 21,2 МГц, согласившись заплатить за них 25,58 млрд таков ($308 млн).

Из этой суммы 60% Banglalink должен будет заплатить в течение ближайшего месяца, оставшиеся 40% в течение четырех лет. Приобретенные частоты являются технологически нейтральными, то есть их можно использовать и для технологии третьего поколения сотовой связи (3G).

«Дочка» Veon («Билайна») стала фаворитом на бангладешском аукционе частот, заплатив треть миллиарда долларов

Кроме того, Banglalink заплатит $35 млн за возможность использовать уже имеющиеся у нее частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц (сейчас они используется для технологии второго поколения GSM) для сетей 3G и 4G.

Также компания приобрела лицензию на работе в стандарте LTE за 100 млн таков ($1,2 млн). Таким образом, всего Banglalink потратил в ходе аукциона $344 млн.

«Дочка» Telenor также приобрела частоты

Grameenphone приобрел две парные полосы шириной по 5 МГц каждая в диапазоне 1800 МГц, заплатив за это 12,84 млрд таков ($154 млн). Другие сотовые операторы Бангладеша – Robim Teletalk и Citytalk – не принимали участия в аукционе.

По данным BTRC на конец 2017 г., в Бангладеш было 145 млн сотовых абонентов, уровень проникновения составляет 88%. Лидером рынка является Grameenphone с 65 млн абонентов. Robi, «дочка» малазийской Axiata, находится на втором месте с 42,9 млн пользователей.

Banglalink занимает третью строчку с 32 млн пользователей. У государственного Teletalk 5 млн абонентов. Еще один бангладешский сотовый оператор Citytalk работает в стандарте CDMA и обслуживает менее 1 млн пользователей.

Как Veon за сотни миллионов долларов покупал частоты в Бангладеш

Banglalink уже не первый раз платит властям Бангладеш значительные суммы за радиочастоты. Так, в 2011 г. компания за $263 млн продлила на 15 лет срок действия своей GSM-лицензии. А в 2013 г. за $110 млн были приобретены 3G-частоты в диапазоне 2,1 ГГц.