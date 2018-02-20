Tele2 переманил ИТ-директора из «Пятерочки» и «Перекрестка»

ИТ-директором Tele2 стал Дмитрий Холкин, сменивший на этом посту Ольгу Мордкович, жену бывшего министра образования и науки России Дмитрия Ливанова. Мордкович проработала в Теле2 в общей сложности 13 лет.

Назначение Холкина

Директором по информационным технологиям российского сотового оператора Tele2 назначен Дмитрий Холкин, сообщает компания. На новом посту Дмитрий будет отвечать за «развитие ИТ-сферы в рамках общей стратегии и целей Tele2». До этого должность ИТ-директора Tele2 занимала Ольга Мордкович, проработавшая в компании в общей сложности более 13 лет.

Ритварс Криевс, технический директор Tele2, комментируя назначение Холкина, отметил его обширный опыт работы в ИТ, который должен помочь компании в осуществлении «амбициозных планов» на 2018 г. По словам Криевса, информационные системы Tele2, за которые теперь будет отвечать Холкин, испытывают нагрузку в связи с ростом абонентской базы и развитием высокотехнологичной сети.

Кто такой Дмитрий Холкин

Дмитрий Холкин является выпускником Института информационных систем Государственного университета управления. С 2003 г. по 2011 г. занимал должность регионального финансового менеджера в Wrigley, где отвечал за работу компании на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Индии, Центральной и Южной Америке, а также Мексике, занимаясь интеграцией этих регионов в компанию Mars Inc.

До настоящего момента Холкин в течение 5 лет работал на руководящих постах в X5 Retail Group, куда трудоустроился в 2011 г. Изначально он занимал там должность директора финансовых систем, а с 2015 г. трудился на посту ИТ-директора, являясь одновременно членом правления X5 Retail Group, владеющей розничными сетями «Пятерочка», «Перекресток» и др.

Кто такая Ольга Мордкович

Ольга Мордкович работает в телекоммуникационной отрасли с 1991 г. Занимала различные должности в компаниях «Релком», «Голден-Телеком», «Совам Телепорт» и Protek. В 2004 г. была назначена на должность руководителя департамента биллинга и ИТ в компании Tele2 Россия. В 2012 г. стала лауреатом национальной премии «ИТ-лидер 2012». В ноябре 2013 г. была перемещена на позицию ИТ-директора Tele2 Россия.

Директор по информационным технологиям Tele2 Дмитрий Холкин

Мордкович является женой бывшего министра образования и науки России и нынешнего специального представителя Президента России по торгово-экономическим связям с Украиной Дмитрия Ливанова, в связи с чем, как отмечает российский Forbes, самостоятельность ее карьеры принято подвергать сомнению. В июне 2015 г. издание опубликовало интервью с Мордкович, где высказывается противоположная точка зрения.

Развитие Tele2 в России

Напомним, российский сотовый оператор Tele2 был создан одноименной шведской компанией. В 2013 г. шведская сторона продала российский Tele2 в ВТБ, который, оставив себе 50% акций оператора, вторую половину продал консорциуму из банка «Россия» и структур владельца «Северстали» Алексея Мордашева.

В конце того же 2013 г. было принято решение об объединении Tele2 с сотовыми активами «Ростелекома». 55% в совместном предприятии получили акционеры Tele2, 45% — «Ростелеком». Объединенная компания стала четвертым федеральным сотовым оператором.

После объединения с мобильными активами «Ростелекома» Tele2 начал активное строительство сетей. В частности, была запущена 3G/4G-сеть в Москве и построены 3G-сети в ряде регионов. «Ростелеком» в конце 2016 г. запустил виртуального оператора на базе сети Tele2.

Но интенсивное строительство сетей привело к росту долговой нагрузки Tele2. На конец 2016 г. чистый долг Tele2 составил 126,5 млрд руб., что почти в восемь раз превышает показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию). По итогам 2016 г. чистый убыток Tele2 увеличился более чем в два раза до 15,6 млрд руб. — во многом из-за процентов по обслуживанию кредитов.