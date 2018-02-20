Рынок принтеров в России рванул вверх, приспособившись к кризису

В 2017 г. в Россию было завезено на 5,7% больше печатающих устройств, чем в 2016 г. Стоимость всей поставленной техники выросла по сравнению с предыдущим годом на 18,5%. Российский рынок печати, показавший резкий рост в III кв. 2017 г., продолжил расти и в IV квартале.

Итоги года

По итогам 2017 г. на российский рынок было поставлено 2,4 млн принтеров, копиров и МФУ, что на 5,7% больше аналогичного показателя за 2016 г. Стоимость поставленной техники составила $592,65 млн — на 18,5% больше, чем в предыдущем году. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, проанализировавшая состояние рынка.

Как ранее писал CNews, в 2016 г. рынок печатной техники вырос по сравнению с 2015 г. на 0,4%, если говорить о количестве устройств, и на 11%, если говорить об их стоимости. Всего за год на рынок было поставлено 2,28 млн печатных аппаратов общей стоимостью $489,78 млн.

Итоги квартала

Отдельно в IV кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено 797464 печатающих устройства, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Стоимость этих устройств достигла $198,15 млн, продемонстрировав годовой рост на 9,1%. При этом средняя цена устройства за год выросла на 2,9%.

Напомним, что по итогам III кв. 2017 г. российский рынок печатных устройств резко вырос. За этот период было поставлено 648058 штук МФУ, принтеров и копиров, что на 14% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Стоимость поставленных устройств достигла в общей сложности $160,28 млн, то есть на 34,6% больше прошлогоднего результата. При этом средняя цена поступивших на рынок аппаратов продемонстрировала годовой рост на 18,1% в связи с невысокой покупательной способностью частного потребителя и малого бизнеса.

Рынок по сегментам

По итогам 2017 г. в Россию было завезено 1,64 млн лазерных печатающих устройств, из которых почти 1,1 млн являются многофункциональными. Продажи струйных устройств превысили 754 тыс. штук, причем более 610 тыс. из них также являются МФУ.

В 2018 г. рынку печати в России обещают устойчивое развитие

Поставки лазерной печатающей техники в IV кв. 2017 г. продемонстрировали годовой рост на 7,6%, если говорить о количестве устройств, и на 7%, если говорить об их стоимости.

Рынок струйной техники по итогам квартала вырос за год на 3,5% в штуках и на 20% в деньгах. При этом поставки в ценовой категории от $200 до $300 продемонстрировали годовой рост в штуках на 163,5%. В ценовом сегменте от $300 до $400 было зафиксировано увеличение количества устройств на 80,3%. Поставки струйных печатающих устройств стоимостью свыше $400 выросли за год на 32,9%. Эти три ценовые категории и стали драйверами роста всего рынка струйной техники.

Тенденции на рынке

Аналитики IDC пришли к выводу, что в настоящий момент на российском рынке печати уже завершен процесс адаптации производителей техники и их партнеров по сбыту к новым экономическим условиям. Новые механизмы продвижения и реализации продукции уже выработаны, конкуренция между брендами ужесточается.

Кроме того, главным приоритетом покупателей при выборе печатающей техники уже окончательно является полная стоимость владения устройством, то есть совокупность расходов на его приобретение и обслуживание на протяжении всего жизненного цикла. В полную стоимость входят затраты на расходные материалы, ремонт и т. д., которые теперь учитываются покупателями печатной техники еще до совершения покупки. Кроме того, IDC отмечает наличие у покупателей интереса к неоригинальным расходным материалам. Этот интерес присутствует во всех ценовых категориях, несмотря на риски, связанные с использованием таких материалов.

В корпоративном секторе набирает силу тенденция отдавать услуги печати на аутсорсинг — сдвиг в эту сторону происходит медленно, но последовательно, отмечает IDC. «Происходит переосмысление пользователями самого понятия услуг печати. Наш прогноз здесь позитивный, так как все большее количество компаний, обращаясь к предложениям по аутсорсингу, учится считать реальные расходы на печать и документооборот. Постепенно приходят к аутсорсингу и государственные организации», — прокомментировал Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.

По словам Макаренкова, если макроэкономическая обстановка в 2018 г. будет относительно стабильной, российский рынок печати ожидает последовательное и стабильное развитие.