Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса»

Мобильная клавиатура Swype Keyboard, некогда установившая мировой рекорд Гиннеса по скорости ввода текста, прекращает свое существование. Причина — желание разработчика сфокусироваться на развитии искусственного интеллекта, в частности, на технологиях распознавания речи.

Прощание со Swype Keyboard

Компания Nuance Communications прекращает развитие популярной клавиатуры Swype Keyboard с функцией распознавания речи Dragon Dictation для Android. Информация об этом появилась в публикации на ресурсе Reddit. В письме от Nuance, которое цитировал автор поста, сообщалось, что компания намерена прекратить развитие коммерческой клавиатуры, чтобы сфокусироваться на разработке решений в сфере искусственного интеллекта. Впоследствии Nuance подтвердила информацию о закрытии проекта Swype Keyboard для Android изданию XDA Developers.

До этого в начале февраля компания опубликовала на ресурсе ZenDesk сообщение, что развитие Swype Keyboard прекращается также для iOS. Таким образом, популярная клавиатура прекращает свое существование на всех мобильных платформах. В публикации на ZenDesk Nuance объявила также, что удаляет продукт из AppStore. В Google Play клавиатура все еще доступна, но обновлений больше не получит.

Dragon Dictation

Особенностью Swype Keyboard является ее интеграция с сервисом распознавание речи Dragon Dictation, развитием которого продолжит заниматься Nuance. Компания уже предлагает специализированную версию Dragon для медиков, с медицинским словарем, который позволит им делать профессиональные заметки. Также Nuance ведет переговоры с автопроизводителями на тему использование Dragon в автомобилях в качестве голосового помощника.

Dragon Dictation существует как самостоятельное приложение для iOS. В основе сервиса лежит технология распознавания речи Dragon NaturallySpeaking, созданная в Nuance Communications. Эта технология, приобретенная Apple в 2010 г., легла в основу голосового помощника Siri.

История Swype

Первым мобильным устройством, на котором появилась Swype Keyboard, стал смартфон Samsung Omnia II, представленный в 2009 г. и работавший под управлением ОС Windows Mobile. Версия для Android стала доступна для скачивания и установки в Google Play в апреле 2013 г. В там же году журнал Time включил Swype Keyboard в топ 50 лучших приложений для Android. Версия для iOS появилась в ноябре 2014 г. Со временем в список поддерживаемых ОС вошли также Bada, MeeGo, Symbian и Windows 7.

Клавиатура Swype Keyboard позволяет набрать слово, не отрывая пальца от экрана

Swype Keyboard была создана командой компании Swype Inc., созданной в 2002 г. и выкупленной Nuance в октябре 2011 г. Эта же команда занимается разработкой Dragon.

Swype Keyboard примечательна тем, что для ввода слова пользователь должен передвигать палец или стилус от одной буквы к другой не отрывая его от экрана. Контакт с экраном прерывается только в промежутке между словами. В клавиатуре предусмотрен алгоритм исправления ошибок и предиктивного ввода текста. Поддерживается также рукописный и голосовой ввод.

Скорость ввода

Разработчики Swype Keyboard обещали пользователям, что скорость ввода текста на мобильных устройствах при использовании их клавиатуры превысит 50 слов в минуту. Основатель и технический директор Swype Клифф Кушлер (Cliff Kushler) уверял, что он добился результата 55 слов в минуту.

22 марта 2010 г. сотрудник Swype по имени Франклин Пейдж (Franklin Page) установил мировой рекорд Гиннесса по скорости печати, используя Swype Keyboard на Samsung i8000. Сообщение, которое нужно было набрать в ходе борьбы за рекорд, состояло из 160 символов в 25 словах. Пейдж сумел набрать это сообщение за 35,54 секунды.

Есть также данные, что 22 августа того же года Пейдж набрал это же сообщение за 25,94 секунды, используя Swype на Samsung Galaxy S. Скорость печати при этом равнялось 58 слов или же 370 символов в минуту. Рекорд Пейджа был побит в 2014 г. с использованием приложение Fleksy для Android, что позволило набрать сообщение за 18,19 секунды.