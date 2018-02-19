Впервые опубликованы фото и характеристики флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9

Полные характеристики и фото Samsung Galaxy S9 и S9+ появились за неделю до премьеры. Визуально модель будет слабо отличаться от предшественника, а основные изменения коснутся камеры.

Инсайдеры рассекретили Galaxy S9

В интернете появились фотографии новой флагманской линейки Samsung Galaxy. Фотографии моделей S9 и S9+ выложены на сайте Slashleaks, специально посвященном «сливам» характеристик и изображений неанонсированных устройств. Официальная премьера смартфонов состоится в Барселоне на MWC 2018, и произойдет это только 26 февраля 2018 г. Однако уже сейчас известно, что на старте продаж устройства будут выполнены в четырех цветах: черном, синем, сиреневом и сером.

Внешне обе модели практически не будут отличаться от своих предшественников S8 и S8+. Корпус смартфона так же будет выполнен из металла и стекла. Также модель получит большой дисплей с маленькими рамками. Основное визуальное изменение заключается в переносе сканера отпечатков пальцев. В новой линейке он будет размещен не справа от модуля камеры, как в ранних вариантах, а снизу.

В интернете появились фотографии Samsung Galaxy S9 и S9+

Зато модуль камеры у S9+ станет двойным. Второй модуль будет использоваться для двукратного оптического увеличения изображения. Также имеется информация о том, что Galaxy S9 получит камеру с изменяемой диафрагмой f1,5-2,4. Станет возможной и съемка замедленного видео с высокой частотой кадров.

Новый флагман оснастят широкими дисплеями

Помимо фотографий, достоянием общественности стали и технические характеристики. В качестве процессора будут использоваться Exynos 9810 или Snapdragon 845. Набор памяти будет традиционным для моделей Samsung Galaxy: 4 ГБ для S9, либо 6 ГБ для S9+ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной.

Официальная премьера смартфонов состоится в Барселоне

Основная камера в 12 МП у S9 и 12+12 МП у S9+ будет дополняться фронтальной на 8 МП с f/1,7. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч для S9 и 3500 мАч для S9+.

Внешне новые модели практически не будут отличаться от предыдущих

Super AMOLED-дисплей с QHD+ и разрешением 1440×2960 пикселей будет иметь диагональ 5,8 или 6,2 дюйма в зависимости от модели. Помимо отпечатка пальца, флагманы смогут сканировать лица и радужную оболочку глаз. Управлять устройством будет операционная система Android 8.0 Oreo.