В Windows 10 появилась кнопка «разгона» ПК до максимума

В новой сборке обновления Redstone 4 и в ранней сборке обновление Redstone 5 для Windows 10 Pro для рабочих станций появилась новая схема питания, которая повышает производительность компьютера до максимума. Для ноутбуков такого режима пока что нет.

Схема Ultimate Performance

В последних тестовых сборках ОС Windows 10 компания Microsoft реализовала новую схему питания Ultimate Performance, применение которой разгоняет производительность компьютера до максимума. Как сообщает компания в своем блоге, этот режим ориентирован на рабочие станции, которые выполняют ресурсоемкие задачи, поэтому присутствует он только в Windows 10 Pro для рабочих станций. Для компьютеров, которые работают от автономных аккумуляторов, в том числе для ноутбуков, данная схема пока что не доступна.

Ultimate Performance базируется на уже известном пользователю режиме High Performance. По сравнению с предшественником в Ultimate Performance разработчикам удалось преодолеть микрозадержки, возникающие в процессе использования различных техник управления питанием. Microsoft предупреждает, что новая схема может потреблять больше электроэнергии, чем сбалансированный план питания, выставленный по умолчанию.

Кому это доступно

Ultimate Performance присутствует в сборке 17101, которая является тестовой версией обновления Redstone 4, ожидаемого в марте-апреле 2018 г. Также схема реализована в сборке 17604, относящейся уже к следующему крупному обновлению — Redstone 5, выход которого запланирован на конец лета 2018 г.

Протестировать Redstone 4 17101 могут все участники программы Windows Insider, а Redstone 5 17604 доступна только тем из них, кто воспользовался ускоренной программой Skip Ahead, в рамках которой инсайдеры тестируют в более ранние и менее стабильные сборки, чем по программам Fast Ring и Slow Ring. Количество участников Skip Ahead ограничено.

Пользователь может самостоятельно включить режим Ultimate Performance в панели управления

Схему питания Ultimate Performance смогут выбирать как оригинальные производители оборудования (OEM), так и сами пользователи. Для этого достаточно зайти в «Панель управления», выбрать пункт «Оборудование и звук», а затем пункт «Электропитание». На открывшейся вкладке система предложит выбрать или кастомизировать схему питания, среди вариантов будет предложен Ultimate Performance.

Другие новшества

Сборки 17101 и 17604 содержат и другие нововведения. В частности, разработчики изменили дизайн некоторых эмодзи и расширили возможности их поиска по ключевым словам, добавив в поисковую систему новые языки. Сейчас количество языков в общей сложности превышает 150.

Кроме того, были изменены правила, по которым приложения Универсальной платформы Windows (UWP) получают доступ к файловой системе устройства. Теперь приложения будут запрашивать согласие пользователя на широкий доступ к файловой системе. Если пользователь разрешит доступ, но позднее изменит мнение, он может отключить его в настройках для всех приложений сразу или для каких-то конкретных.

Еще одно изменение коснулось только Windows 10 Pro для рабочих станций. В той области, где раньше в виде плиток были показаны «коробочные» приложения, теперь будут отображаться корпоративно ориентированные приложения, а также те, которые связаны с производительностью системы.