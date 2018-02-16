Создано приложение, удлиняющее срок работы iPhone

Благодаря стороннему приложению OLEDX на iPhone X стала доступна популярная Android-функция Always On Display. Функция значительно экономит заряд аккумулятора на смартфонах с OLED-экранами. Вместо того, чтобы расходовать энергию на разблокировку, чтобы узнать, который час, пользователь всегда видит циферблат на заблокированном экране.

Always On Display пришла в iPhone

Пользователям iPhone стала доступна функция Always On Display, популярная среди владельцев Android-смартфонов с OLED-дисплеями, в частности, производства Samsung. Функция позволяет устройству отображать на погасшем заблокированном экране самую необходимую информацию: время, дату и уровень заряда аккумулятора.

Apple по-прежнему не собирается добавлять эту функцию в свои смартфоны, несмотря на то что многие пользователи ожидали ее появления в iPhone X. Однако компания допустила в AppStore бесплатное приложение OLEDX-разработчика Ronan Stark, которое позволяет настроить Always On Display практически на любом iPhone, начиная с iPhone 5S, лишь бы на нем была установлена iOS 11.1 или выше.

Как работает приложение

Чтобы приложение работала корректно, iPhone нужно перевести в режим гид-доступа. Для этого в меню «Настройки» следует выбрать пункт «Основные», затем пункт «Универсальный доступ», и на открывшейся странице в самом низу активировать опцию гид-доступа.

Затем пользователю нужно открыть установленный им OLEDX и трижды нажать на боковую кнопку iPhone X или на кнопку «Домой» для других моделей. Устройство будет заблокировано, но на экране будет отображаться текущее время. Разблокировка производится троекратным нажатием той же кнопки, после чего iPhone попросит ввести пароль или воспользоваться Face ID.

IPhone X научился отображать время и дату на заблокированном экране

Настройки OLEDX позволяют пользователю выбрать из нескольких вариантов дизайн отображения информации на экране.

Выгода для iPhone X

На iPhone X функция Always On Display будет расходовать меньше энергии, чем периодическая разблокировка устройства с целью узнать, который час. Это связано с технической спецификой OLED-экранов, где черный цвет отображается посредством отключения сигнала на соответствующих пикселях.

В результате, если на черном заблокированном экране постоянно отображаются время и дата, на это расходуется совсем небольшое количество заряда аккумулятора. На iPhone с другим типом экрана такая экономия невозможна.

Проблемы iPhone X

Отсутствие функции Always On Display — не единственный недостаток iPhone X. Напомним, флагманский юбилейный смартфон iPhone X со стеклянным корпусом, стальным каркасом и 5,8-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей был представлен 12 сентября 2017 г.

Проблемы с iPhone X начались непосредственно во время официальной презентации смартфона, когда инновационная система распознавания лица пользователя FaceID сработала не с первого раза, хотя Apple заявляет о ее высокой надежности. Впоследствии выяснилось, что FaceID может обмануть близкий родственник пользователя, который достаточно на него похож. Также FaceID оказалось возможно обмануть с помощью маски, на изготовление которой требуется всего $150.

В ноябре 2017 г. Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля градусов по Цельсию. В том же месяце в Сети начали появляться сообщения от пользователей iPhone X, которые жаловались на появление зеленой вертикальной полосы на OLED-экране смартфона. Еще через несколько дней к списку проблем флагмана добавились неприятные щелчки и жужжание, которые пользователи слышат из динамика смартфона при высоком уровне громкости.