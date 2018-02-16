«Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара»

В группе Veon произошли перестановки. Компанию покинул руководитель бизнес-единицы «Евразия» Михаил Герчук, его полномочия перешли к главе «Киевстара» Петру Чернышеву. Также из Veon ушел главный по безопасности Александр Гафт.

Перестановки в Veon

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») сообщила о кадровых перестановках. В частности, группу покинул глава макрорегиона «Евразия» Михаил Герчук. Его полномочия перешли перешли к гендиректору принадлежащего Veon украинского сотового оператора «Киевстар» Петру Чернышову.

Аналогичным образом покинул свой пост и глава бизнес-единицы «Развивающие рынки» Джон Эдди (Jon Eddy). Его полномочия перейдут к главе принадлежащего Veon пакистанского сотового оператора Jazz Амиру Хафезу Ибрагиму (Aamir Hafeez Ibrahim).

По словам источника CNews, знакомого с ситуацией в Veon, штаб-квартиру оператора покинул и директор по внутренним расследованиям (по сути, глава службы безопасности), гражданин Израиля Александр Гафт. В пресс-службе Veon не стали комментировать данный вопрос.

Как внутри Veon менялись бизнес-единицы

Напомним, Veon начинает историю от российского оператора «Вымпелком». В середине 2000-х «Вымпелком» начал активно осваивать страны СНГ, для чего внутри компании появилась соответствующая бизнес-единица.

Глава «Киевстара» Петр Чернышов возглавил бизнес-единицу «Евразия» оператора Veon

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Vimpelcom со штаб-квартирой в Амстердаме. После этого внутри компании были образованы бизнес-единицы Россия, Украина, СНГ и международный бизнес (в нее входили сотовые операторы из Юго-Восточной Азии). Через некоторое Казахстан также выделился в отдельную бизнес-единицу.

В 2011 г. Vimpelcom поглотил холдинг Wind Telecom Нагиба Савириса (Naguib Sawiris), который владел сотовыми операторами в Алжире, Пакистане, Бангладеше, Италии, Канаде и странах Африки. В связи с этим были образованы четыре новые бизнес-единицы: «зрелые рынки» (объединяла Италию и Канаду), страны Ближнего Востока и Северной Африки, страны Черной Африки и страны Юго-Восточной Азии.

Глава «Киевстара» вместо выходца из МТС

В 2017 г. Vimplecom был переименован в Veon. Также произошло перераспределение внутри группы. Операции в России и Италии были объединены в бизнес-единицу «Основных рынков», в странах СНГ и Грузии в «Евразию», в Бангладеше, Пакистане и Алжире в «развивающиеся рынки». Из остальных стран присутствия Veon ушел.

Отметим, что возглавлявший до сих пор бизнес-единицу «Евразия» Михаил Герчук - выходец из МТС: до 2011 г. он был вице-президентом российского оператора, после чего перешел в штаб-квартиру Vimpelcom на должность коммерческого директора. Его преемник Петр Чернышов был российским гражданином, но в 2014 г., возглавив «Киевстар», принял украинское гражданство.

Чернышов будет руководить бизнес-единицей «Евразия» параллельно с «Киевстаром». Аналогичным образом Амир Хафез Ибрагим будет руководить бизнес-единицей «развивающиеся рынки» одновременно с пакистанским Jazz. Источник CNews, знакомый с ситуацией в Veon, говорит, что по сути бизнес-единица «Евразия» на уровне штаб-квартиры группы будет ликвидирована.