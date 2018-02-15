В России впервые внедрен отечественный «корпоративный убийца Dropbox»

«Техносерв» перевел свой московский офис на корпоративный файлообменник «ТехноДиск», который работает в облаке Техносерв Cloud. Для «ТехноДиска» это первое внедрение, ему предшествовало трехмесячное тестирование. Сейчас у файлообменника 800 пользователи, которые постоянно увеличивают используемый объем хранилища.

Внедрение «ТехноДиска»

Российский системный интегратор «Техносерв» внедрил в своем главном офисе файлообменную систему «ТехноДиск», которая работает на базе облака Техносерв Cloud. Это первое внедрение данного продукта. До сих пор офис пользовался системой, работавшей на внутренней инфраструктуре «Техносерва». Старая система требовала трудоемкого администрирования и резервирования, при ограниченных возможностях по скорости масштабирования, чем и был вызван переход на «ТехноДиск».

По словам представительницы «Техносерва» Екатерины Андреевой, сейчас идут переговоры о внедрении продукта в страховой компании и крупном издательстве, организациями, которые «работают с большим количеством различных контрагентов, и для которых крайне важна при организации процесса файлообмена конфиденциальность информации».

«ТехноДиск» — это облачная корпоративная информационная система, предназначенная для синхронизации и обмена файлами, которую компания анонсировала в декабре 2017 г. Тогда же началось трехмесячное тестирование системы внутри компании, в котором приняли участие около 200 пользователей. «ТехноДиск» был протестирован в различных режимах работы.

Ядром «ТехноДиска» является американская защищенная облачная файлообменная платформа Accellion kiteworks. По словам Александра Иванова, начальника службы информационной безопасности «Техносерва», платформа предоставляет все сервисы, необходимые для создания решения по корпоративной синхронизации и обмену файлами, «существенно дешевле, чем популярные облачные решения».

Переход на «ТехноДиск»

Переход «Техносерва» на «ТехноДиск» был осуществлен по инициативе ИТ- и ИБ-отделов компании в январе 2018 г. Поскольку Accellion kiteworks дает заказчику возможность самостоятельно дать название системе, для нее было выбрано название «ТехноДиск» и использован корпоративный домен «Техносерв».

Схема работы файлообменника «ТехноДиск»

Тот факт, что «ТехноДиск» размещается в независимой закрытой виртуальной инфраструктуре, специально выделенной для «Техносерва», дает компании возможность сэкономить на приобретении дополнительного оборудования и платить только за те ресурсы, которые были реально использованы.

По словам разработчиков, переход на новый файлообменник был незаметным для пользователей, так как все данные из старой системы были перенесены в новую. Интеграционные работы и индивидуальная настройка заняли у специалистов Техносерв Cloud порядка двух недель.

По словам Алексея Берзина, директора ИТ-департамента «Техносерва», в настоящий момент «ТехноДиском» пользуются более 800 человек — это сотрудники, партнеры, подрядчики и заказчики компании. В течение первых двух недель после перехода объем используемого хранилища файлообменника увеличился на 250 ГБ, что говорит о популярности нового решения, сообщает Берзин. Также он отмечает преимущества гибкой масштабируемости системы и простоты администрирования в условиях, когда каждый сотрудник сам управляет предоставленным ему местом в хранилище.

Что умеет «ТехноДиск»

В «ТехноДиске» можно хранить и просматривать документы и другие файлы, обмениваться ими, а также синхронизировать файлы на ПК и мобильном устройстве. Предусмотрена интеграция с почтой MS Outlook, корпоративным софтом, популярными облачными сервисами и сервисами «единого входа» (SSO, Single Sign On).

Имеются средства, которые синхронизируют на рабочих станциях облачное хранилище с папками на устройстве.Также реализована интеграция инструментов «ТехноДиска» с Microsoft Office. Помимо этого, существуют мобильные приложения, позволяющие сотрудникам компании получить доступ к файлообменнику через интернет со смартфона или планшета. У каждого пользователя есть 200 ГБ места в хранилище, но это не предельный объем, поясняют разработчики.

В настоящий момент пользователи «ТехноДиска» используют его в основном для передачи и получения файлов. Передать файл другому лицу можно даже в том случае, если у него нет доступа в систему — в этом случае файл можно просто скачать по ссылке. Также систему используют для создания папок с целью совместной работы над файлами. Популярные запросы — приглашение коллег в папку и запрос на загрузку файлов в нее.

Безопасность данных

Accellion kiteworks дает возможность интегрировать нынешнюю версию «ТехноДиска» с корпоративной системой DLP (Data Loss Prevention), что повышает уровень безопасности данных. С этой же целью рабочие станции могут синхронизироваться с файлообменником конфиденциально. Для этого используется криптоконтейнер, в котором применяется технология шифрования BitLocker.

Также в целях безопасности контролировать передачу данных в файлообменнике можно удаленно. Предусмотрены и другие меры защиты: встроенный антивирус, межсетевой экран с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика, мультифакторная аутентификация пользователей (MFA) и интеграция с системами ATP (Advanced Threat Protection). Помимо этого, приложение kiteworks, через которое осуществляется доступ в файлообменник с мобильных устройств, можно настроить так, чтобы ни файлы, не осуществляемые с ними операции не покидали пределов самого приложения.