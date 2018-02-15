Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов

Столичной прокуратуре дали доступ к системе КИС СОЮ

Электронное взаимодействие судов и прокуратуры города Москвы началось еще в конце 2017 г. в рамках подсистемы межведомственного взаимодействия. С тех пор органы судебной власти могут передавать в ведомство материалы уголовных дел, судебные акты и специальную статкарточку №6 на подсудимого. Все это происходит в электронном виде.

Сейчас для сотрудников московской прокуратуры доступны отчеты о зарегистрированных, возвращенных и рассмотренных делах в информационно-аналитической подсистеме (ИАП) «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции». Эти отчеты стали частью доработок, реализованных в рамках развития ИАП.

Благодаря новым отчетам, прокуратура Москвы может контролировать процесс взаимодействия с судами и сокращать время на получение информации, а именно - оперативно получать сводки по зарегистрированным, рассмотренным и возвращенным делам. Такое взаимодействие было налажено по просьбе сотрудников прокуратуры.

Новшество разгрузило сотрудников судов

Созданные для прокуратуры отчеты относятся к типу статичных, то есть имеющих преднастроенную форму отображения. Они появились в ходе развития ИАП, которое велось этой осенью.

«Пользователи из числа сотрудников прокуратуры могут при формировании отчетов управлять только одним атрибутом — временным периодом, по которому производится выборка данных. Все остальные показатели и метрики отчета фиксированные. Отчеты формируются на ежемесячной основе», — уточняет Татьяна Жемерева, ведущий эксперт по внедрению бизнес-приложений «Крок».

Интеграция с прокуратурой разгрузила сотрудников судов

Раньше сбор данных сотрудниками прокуратуры проводился с помощью официальных запросов в суды, а за само формирование отчетов отвечали ответственные работники московских судов. Новый механизм уже запущен в Мосгорсуде и во всех районных судах Москвы. Дополнительного обучения ни в судах, ни в прокуратуре не потребовалось, так как ИАП обладает интуитивно понятным интерфейсом.

Что уже сделано в рамках КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запущены 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Заключенное осенью 2017 г. дополнительное соглашение предусматривает разработку и внедрение ряда новых подсистем, а также дополнение имеющейся функциональности. Среди ключевых элементов КИС СОЮ — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов по Москве и др.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Средства для осуществления проекта были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.