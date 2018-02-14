Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру»

Тотальная цифровизация книжного фонда

Все российские книги будут оцифрованы в рамках создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Об этом говорится на странице Госдумы в Twitter со ссылкой на заявление первого замминистра культуры России Владимира Аристархова, сделанное им в ходе парламентских слушаний на тему «Цифровизация в сфере культуры, законодательство и правоприменительная практика».

«Мы поставили перед собой цель, она довольно амбициозна, — приводит слова чиновника агентство городских новостей “Москва”. — Мы считаем, что должны получить в электронном виде все книги и иные прописные издания, которые когда-либо издавались на территории Руси, Российской империи, СССР и современной России на любом языке. Такая работа ведется».

Аристархов отметил, что в перспективе НЭБ станет порталом, где можно будет найти любое издание. Другой целью он назвал создание так называемого единого российского электронного пространства знаний, которое не ограничится информацией из книг, а все сведения в нем будут исключительно достоверны — верифицированы специалистами и экспертами.

Подробности проекта создания НЭБ

Разработанный Правительством России закон о создании федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека» был подписан Президентом Владимиром Путиным в июле 2016 г. Документ определил, что НЭБ создается Минкультуры, а функции ее оператора закреплены за Российской государственной библиотекой (РГБ) — бывшей «Ленинкой». Именно она должна осуществлять обслуживание оборудования, программ для ЭВМ и баз данных библиотечной системы.

Российскому книжному фонду предстоит тотальная цифровизация

При этом, как пояснял CNews в сентябре 2015 г. директор РГБ Александр Вислый, проект электронной библиотеки на тот момент уже некоторое время существовал в формате интернет-ресурса нэб.рф. Более того, до принятия закона «Ленинка» как подведомственная Минкультуры организация и так выполняла функции оператора НЭБ в соответствии с письмом-поручением министерства от ноября 2014 г.

Работоспособность ресурса обеспечивается набором программ, установленных на серверах РГБ в рамках исполнения контракта, заключенного Минкультуры в середине 2014 г. с компанией «Электронный архив» («Элар»). РГБ также принимала участие в этом тендере (наряду с компанией «Сканикс»), но уступила победителю, взявшемуся при начальной цене контракта в 133,365 млн руб. осуществить работы за 129 млн руб.

Тендер на развитие НЭБ в 2015 г. был отыгран только в сентябре 2015 г. Контракт на сумму 73 млн руб. снова достался «Элару». Конкуренцию ему пытался составить «Редсис» с менее затратным предложение в 64,9 млн. «Ленинка» в конкурсе не участвовала. В тендерах на развитие библиотеки в 2016 и 2017 гг. также победил «Элар», получив контракты на 65,7 млн руб. и 42,9 млн руб.

ПО для библиотеки

Как рассказали CNews в «Эларе» в сентябре 2015 г., для создания НЭБ были задействованы программные продукты Exalead , CMS Битрикс, mySQL, Linux CentOS, apache, tomcat, nginx, php, java, C++. Однако в компании настаивали на том, что список не дает полного представления о решениях, которые были разработаны и применены «Эларом». В качестве примера упоминались решения в части функциональности созданных личных кабинетов — для читателей, библиотек и правообладателей, поиску, дедупликации, просмотру и чтению изданий, хранению и сервисам выдачи и др.

В «Эларе» поясняли, что пользователям предоставляется свободный доступ к фондам НЭБ, неохраняемым авторскими правами, независимо от физического расположения фонда, через стандартные возможности современных браузеров. Доступ же к электронным документам, охраняемым авторскими правами, осуществляется через программу виртуального читального зала, доступную на безвозмездной основе.