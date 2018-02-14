«Микрон» начал выпуск NFC-меток, берегущих упаковки товаров от вскрытия

На «Микроне» для заказчиков стали доступны промышленные партии новых RFID-меток с поддержкой стандарта NFC, которые можно использовать для индикации неправомерного вскрытия упаковки товара, а также для взаимодействия с потребителями маркированных товаров и до, и после их продажи.

Новые RFID-метки «Микрона»

Зеленоградское предприятие «Микрон» начало серийный выпуск RFID-меток с поддержкой стандарта NFC и функцией индикации вскрытия. Эти метки призваны обеспечить защиту брендов, аутентификацию продукции, а также размещение маркетинговых и интеллектуальных приложений, умной рекламы и программ лояльности для потребителей продукции заказчиков «Микрона».

Напомним, стандарт NFC (Near field communication, коммуникация ближнего поля) представляет собой разработанную в 2004 г. технологию беспроводной передачи данных на небольших расстояниях — в пределах нескольких сантиметров. Что касается аббревиатуры RFID, то она расшифровывается как Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация.

Как рассказал CNews руководитель RFID-лаборатории «Микрона» Алексей Маркин, на создание метки ушло два месяца — от начала разработки до выпуска промышленных образцов. В проекте были задействованы собственные средства предприятия (их сумма не сообщается), никаких дополнительных инвестиций не привлекалось.

«Микрон» освоил выпуск меток с защитным кодом

Минимальный размер партии меток, доступной для заказа, по словам Маркина, составляет 5 тыс. штук. «Ряд проектов, включающих данный тип меток, находится на стадии переговоров», — добавил он.

Радиус считывания новой метки составляет 1-4 см, рабочая частота — 13,56 МГц ± 7кГц, интерфейс позволяет передавать данные на скорости 106 кбит/с.

Сфера и способы использования

В «Микроне» отмечают, что решение может быть использовано для маркировки различных предметов из стекла, картона, дерева или пластика.

«Метка быстро наносится практически на любую поверхность и дает возможность легко контролировать целостность упаковки и происхождение товаров в ходе цепочки поставок, для этого даже не потребуется дополнительное мобильное приложение», — говорит Алексей Маркин.

RFID-метка имеет сигнальную петлю с нанесенными по периметру надсечками, предназначенными для легкого разрушения в процессе ее переклейки или вскрытия. При разрушении сигнального провода в память метки записывается событие о нарушении целостности антенны и во время считывания выдаются измененные данные или секретный код.

С точки зрения разработчиков, решение позволяет выстроить взаимодействие с потребителями маркированных товаров и до, и после их продажи. Продукту присваивается фирменный цифровой URL-адрес, который открывает доступ к информации о производителе и спецификации товара, обеспечивая защиту от контрафакта и несанкционированного вскрытия. «Для получения обратной связи можно использовать программы лояльности и вознаграждения, доступ к социальным сообществам, мониторинг клиентов, запрос о состоянии продукта в режиме реального времени», — уверены в «Микроне».

RFID-компетенции «Микрона»

На предприятии указывают, что оно ежегодно запускает в серийное производство более 20 видов новых изделий, включая RFID-продукцию, которая является одним из основных направлений разработок. «Микрон» позиционирует себя как лидером российского рынка RFID, «создавая инновационные продукты и решения для цифровой экономики».