Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку!
1 марта 2018 года в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018».
Ключевые вопросы для обсуждения:
- Какие события оказали наибольшее влияние на развитие ИТ в финансовой сфере в 2017 г.?
- Как будет происходить цифровая трансформация финансовых организаций?
- Какие решения наиболее интересны банкам?
- Как изменилось отношение банков к облакам?
- Готовы ли банки к широкому использованию блокчейна?
- Как банки противостоят киберугрозам?
- Какие новые онлайн-сервисы появятся у банков в ближайшем будущем?
- Как меняются клиенты банков?
- Готовы ли банки предоставлять гражданам госуслуги?
- Чего ждать от рынка ИТ в финансовом секторе в 2018 г.?
Участие уже подтвердили:
Алексей Казарцев, советник, представитель России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС, Финансово-банковская ассоциация Евроазиатского сотрудничества;
Заур Бесолов, заместитель председателя правления, РФИ банк;
Роман Франтов, технический директор Avaya в России и СНГ;
Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу, УК «Альфа-Капитал».
Также к участию приглашены:
Алексин Михаил, CIO Touch Bank;
Мартин Пилецки, руководитель блока ИТ, Альфа Банк;
Михаил Эренбург, вице-президент по развитию цифрового бизнеса, Сбербанк;
Олег Подкопаев, управляющий Директор по ИТ и бизнес-методологии, банк «Траст»;
Юрий Миронов, вице-президент по ИТ, Уральский банк реконструкции и развития ;
Владимир Меледин, директор по ИТ, АКБ «УралФД»;
Михаил Татауров, начальник управления ИТ, АКБ «Хованский»;
Тимур Самедов, CIO, Банк «ДельтаКредит»;
Иван Августон, CIO, QBF;
Иван Сметанин, директор департамента информационных технологий, НПФ «Будущее»;
Владислав Быков, директор по ИТ, Связь-банк;
Наталья Киселева, директор Департамента ИТ, Банк НКЦ ;
Сергей Щербинин, Head of IT Governance, Raiffeisenbank;
Давид Мартиросов, технический директор, Ханты-Мансийский банк «Открытие»;
Юрий Эм, директор департамента service management, Kaspi Bank;
Юрий Божор, начальник Отдела анализа рисков и перспективных технологий финансовой доступности, Банк России;
Сергей Поляков, Московская биржа;
Полина Красикова, руководитель отдела развития удаленных каналов обслуживания, Управление электронного бизнеса, Citi Россия;
Владислав Лебедев, начальник Управления разработки перспективных интернет-проектов/ЦИТЭБ, «Альфа-Лаборатория».
Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.