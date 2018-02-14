Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку!

1 марта 2018 года в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018».

Ключевые вопросы для обсуждения:

Какие события оказали наибольшее влияние на развитие ИТ в финансовой сфере в 2017 г.?

Как будет происходить цифровая трансформация финансовых организаций?

Какие решения наиболее интересны банкам?

Как изменилось отношение банков к облакам?

Готовы ли банки к широкому использованию блокчейна?

Как банки противостоят киберугрозам?

Какие новые онлайн-сервисы появятся у банков в ближайшем будущем?

Как меняются клиенты банков?

Готовы ли банки предоставлять гражданам госуслуги?

Чего ждать от рынка ИТ в финансовом секторе в 2018 г.?

Участие уже подтвердили:

Алексей Казарцев, советник, представитель России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС, Финансово-банковская ассоциация Евроазиатского сотрудничества;

Заур Бесолов, заместитель председателя правления, РФИ банк;

Роман Франтов, технический директор Avaya в России и СНГ;

Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу, УК «Альфа-Капитал».

Также к участию приглашены: Алексин Михаил, CIO Touch Bank;

Мартин Пилецки, руководитель блока ИТ, Альфа Банк;

Михаил Эренбург, вице-президент по развитию цифрового бизнеса, Сбербанк;

Олег Подкопаев, управляющий Директор по ИТ и бизнес-методологии, банк «Траст»;

Юрий Миронов, вице-президент по ИТ, Уральский банк реконструкции и развития ;

Владимир Меледин, директор по ИТ, АКБ «УралФД»;

Михаил Татауров, начальник управления ИТ, АКБ «Хованский»;

Тимур Самедов, CIO, Банк «ДельтаКредит»;

Иван Августон, CIO, QBF;

Иван Сметанин, директор департамента информационных технологий, НПФ «Будущее»;

Владислав Быков, директор по ИТ, Связь-банк;

Наталья Киселева, директор Департамента ИТ, Банк НКЦ ;



Сергей Щербинин, Head of IT Governance, Raiffeisenbank;

Давид Мартиросов, технический директор, Ханты-Мансийский банк «Открытие»;

Юрий Эм, директор департамента service management, Kaspi Bank;

Юрий Божор, начальник Отдела анализа рисков и перспективных технологий финансовой доступности, Банк России;

Сергей Поляков, Московская биржа;

Полина Красикова, руководитель отдела развития удаленных каналов обслуживания, Управление электронного бизнеса, Citi Россия;

Владислав Лебедев, начальник Управления разработки перспективных интернет-проектов/ЦИТЭБ, «Альфа-Лаборатория».

Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.