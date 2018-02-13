«Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию

Испытывающий не первый год финансовые проблемы Россельхозбанк, который министр финансов России считает малоэффективным, выделил 146 млн руб. на модернизацию системы корпоративной связи, построенной преимущественно на решениях Cisco. Исполнителю контракта придется задействовать их максимально возможным образом.

Телефония Cisco для Россельхозбанка

Россельхозбанк, который министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2017 г. назвал малоэффективным, готов потратить 146,4 млн руб. на ПО и оборудование Cisco и других зарубежных вендоров. Эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта на запущенном организацией тендере.

Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 5 марта 2018 г. Аукционные торги намечены на 12 марта, а подведение их итогов — на 14 марта. Фронт работ рассчитан на 299 рабочих дней, то есть более чем на год.

Закупаемые «железо» и софт требуются банку для модернизации сети корпоративной телефонии, которая построена на решениях Cisco.

После выхода материала с CNews связалась пресс-служба организации, сообщив, что на текущий момент в Россельхозбанке используется оборудование для телефонии девяти производителей. «В рамках концепции модернизации сети корпоративной телефонии, банк изучал решения, представленные в данном сегменте на ИТ-рынке России, в том числе и отечественные и рассматривал различные сценарии развития корпоративной телефонии. В том числе возможность отказа от решений компании Cisco, используемых в банке в последние годы, — отметили собеседники редакции. — Анализ показал, что в настоящее время смена поставщика решений, способного выполнить поставленные задачи и обеспечить единый уровень сервиса для всей территориально распределенной сети банка с учетом более 1,3 тыс. точек присутствия и более 25 тыс. абонентов, а также интегрироваться с имеющимися системами банка и использовать ранее закупленные лицензии и оборудование, привела бы к кратному увеличению затрат банка».

Что и для чего закупается

Как следует из техзадания, размещенного на сайте госзакупок, объектами проведения работ в рамках разыгрываемого контракта станут головной офис Россельхозбанка в Москве и региональные филиалы. В головном офисе на данный момент уже развернута система телефонной связи и унифицированных коммуникаций на базе Cisco Unified Communications Manager в среде виртуализации UCS/VMware.

Россельхозбанк готов потратить на модернизацию зарубежной системы телефонии 146 миллионов

Будущему подрядчику банка необходимо будет максимально использоваться и другие существующие ресурсы организации: подсистему регистрации телефонных вызовов Cisco Zoom CallRec, подсистему тарификации телефонных вызовов Barsum Enterprise, единую служба каталогов на базе Microsoft Active Directory.

«Для обеспечения работоспособности ядра сети корпоративной телефонии в ЦОД банка должна быть развернута платформа виртуализации на базе Cisco UCS, — говорится в ТЗ. — На платформе виртуализации должны быть развернуты виртуальные серверы».

Основной задачей проекта модернизации заявлено построение современной, многофункциональной, географически распределенной и масштабируемой телефонной сети высокой доступности, предоставляющей единый набор сервисов для всех работников банка (не менее 25 тыс. абонентов). За счет этого организация надеется сократить совокупную стоимость владения сетью, управлять операционными затратами на обслуживание и администрирование сети из единой точки, снизить эксплуатационные риски за счет замены физически и морально устаревшего оборудования, повысить уровень корпоративной безопасности сети и пр.

Номенклатура предоставления лицензий на софт включает ПО Cisco Unified Call Manager и Cisco Unified Contact Center Express. Спецификация оборудования содержит серверы, модули, маршрутизаторы, телефонные аппараты и пр. — как производства Cisco, так и других зарубежных поставщиков, в частности Intel.

Многомиллиардные убытки Россельхозбанка

Необходимо отметить, что Россельхозбанк в последние годы регулярно подвергается нападкам за свое «расточительство» при проведении тендеров (например, на ПО Microsoft со стартовой ценой 872,5 млн руб. или на ПО Progress Software за 230 млн руб.) в связи с его весьма удручающими финансовыми показателями.

Напомним, в конце 2013 г. Антон Силуанов оценивал объем проблемных кредитов организации в 150 млрд руб. В 2014 г. убытки банка составили 48 млрд руб., в 2015 г. — 94,2 млрд руб., в 2016 г. — 58,9 млрд.

По итогам первых трех кварталов 2017 г. Россельхозбанк признал за собой отрицательный финансовый результат на уровне 12,3 млрд руб. Правда в свежем сообщении банка от 13 февраля 2018 г. говорится о чистой прибыли за весь 2017 г. в размере 1,8 млрд руб.

Источник этой прибыли в этом сообщении в явном виде не указан. Однако известно, что в 2017 г. Минфин рассматривал идею оказать банку поддержку на уровне 20 млрд руб. Вся прибыль Россельхозбанка за 2017 г. должна была пойти на погашение долговых обязательств кредитной организации. Об этом, по данным ТАСС, в октябре 2017 г. сообщил Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Россельхозбанк только в этом году показал небольшую прибыль, вся эта прибыль будет направлена на решение долговых проблем, с которыми банк столкнулся несколько лет назад, — заявил тогда министр. — К сожалению, из-за малоэффективной работы банка нам приходится формировать дополнительные средства, чтобы банк работал, выполнял обязательства перед кредиторами. Та поддержка, которую мы предлагаем оказать в текущем году в виде 20 млрд руб., пойдет не для того, чтобы банк смог платить дивиденды и выполнять дополнительные обязательства, а на то, чтобы рассчитаться по долгам и увеличить объемы кредитования».

Несколько фактов о Россельхозбанке

Россельхозбанк был основан в 2000 г. 100% его акций находится в собственности государства. По заверению банка, он занимает второе место в России по размеру филиальной сети — во всех регионах страны работает 70 филиалов. Представительства банка открыты в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Армении и Китае.

По данным тематического рейтинга «Интерфакс-100», по итогам 2017 г. Россельхозбанк занимает среди российских банков пятое место по сумме активов, которые превысили 3 трлн руб.

С 26 мая 2010 г. председателем правления АО «Россельхозбанк» является Дмитрий Патрушев — сын Николая Патрушева, экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России.