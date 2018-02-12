Возрожден культовый плеер Winamp

Американский разработчик возродил проигрыватель Winamp в виде браузерной версии, где есть все элементы оригинального плеера, кроме визуализации аудио. Культовый проигрыватель, которым массово пользовались 10 лет назад, прекратил свое существование в 2013 г.

Winamp восстал из пепла

Американский разработчик Джордан Элдредж (Jordan Eldredge) воссоздал некогда сверхпопулярный проигрыватель Winamp в виде браузерной версии. Ее код, написанный на JavaScript и отличающийся от кода оригинального плеера, был выложен на ресурсе GitHub. Таким образом, разработчики сайтов могут встроить проигрыватель в свои веб-страницы.

В основу своего проекта Элдредж положил версию Winamp 2.9, вышедшую в 2003 г. Его браузерный вариант включает в себя все памятные пользователям элементы оригинального Winamp, реализованные с помощью Web Audio API. Присутствует возможность настройки эквалайзера, загрузки MP3-файлов, создания списков воспроизведения и т. д. Отсутствует лишь визуализация аудиотреков, которую обеспечивал плагин Milkdrop 2.0.

Есть также возможность менять внешний вид проигрывателя с помощью различных обложек, причем для этого можно использовать старые «скины» Winamp — их достаточно перетащить в окно плеера.

Рождение идеи

Собственно, именно обложки, по словам Элдреджа, и вдохновили его на создание веб-реплики. В подростковом возрасте программист провел много времени, экспериментируя со «шкурками» Winamp, а позднее обратил внимание, что они работают по той же схеме, что и CSS-спрайты — изображения, объединяющие несколько графических объектов.

Внешний вид оригинального проигрывателя Winamp

Замысел возродить Winamp родился у Элдреджа три года назад. Помимо прочего, ему показалась привлекательной идея воссоздать оригинальные элементы проигрывателя с учетом ограничений веб-версии. Сам программист живет и работает в штате Калифорния. В дополнение к своему варианту Winamp разработчик запустил в соцсети Twitter бота, который размещает там «шкурки» для плеера.

Что такое Winamp

Плеер Winamp был создан в 1997 г. студентами Джастином Франкелем (Justin Frankel) и Дмитрием Болдыревым. Впоследствии Франкел основал компанию Nullsoft, которая занималась дальнейшей разработкой проигрывателя. В 1999 г. Nullsoft была приобретена AOL за $80 млн.

Изначально Winamp мог проигрывать только аудиофайлы. Бесплатная программа быстро добилась популярности у пользователей Windows — за первые полтора года ее скачали 15 млн раз. Через 10 лет после сделки с AOL пользователями Winamp были уже 70 млн человек. Особенностями Winamp являлись поддержка большого числа форматов, возможность подключения всевозможных плагинов и большой выбор обложек («скинов», «шкурок»), которые позволяли менять внешний вид приложения.

Впоследствии была добавлена возможность проигрывания видео, появились функции управления библиотекой мультимедийных файлов. В 2010 г. вышел Winamp для мобильной операционной системы Android, а в 2011 г. — версия для Mac OS X. «Коротко говоря, лучший MP3-плеер из когда-либо созданных», — так характеризует оригинальный Winamp издание TechCrunch.

Гибель Winamp

Первые слухи о том, что Winamp прекратит свое существования, появились в 2004 г. на фоне разногласий между разработчиками плеера, пришедшими в AOL из Nullsoft в результате поглощения, и новым руководством. В одном из интервью Франкел заявил, что корпоративная политика AOL, похожая на болото, губит его творение.

Наконец, AOL приняла решение о закрытии Winamp. Плеер стал недоступен с 20 декабря 2013 г., в этот же день прекратили работу официальный веб-сайт и сопутствующие сервисы. Последней версией проигрывателя стал Winamp 5.66.

В ноябре 2013 г. CNews писал о планах Microsoft выкупить Winamp. Однако в конечном счете в начале 2014 г. права на него приобрела бельгийская компания Radionomy, которая была поглощена в конце 2015 г. французской Vivendi. Новые владельцы намеревались возродить культовый плеер, однако выхода новых версий так и не последовало.