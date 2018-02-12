Хакеры «уронили» на Олимпиаде серверы и Wi-Fi

Хакерская атака вывела из строя некоторые серверы и общественный Wi-Fi. Организаторы Игр отказались называть источник взлома. К утру субботы последствия атаки были устранены.

«Подобное часто происходит…»

Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пятницу сопровождалось мощной кибератакой, выведшей из строя внутренние серверы организаторов Игр, а также общественный Wi-Fi, в результате чего некоторые гости Олимпиады не смогли распечатать входные билеты на мероприятия.

О том, что организаторы Игр станут мишенью для целой кампании кибератак, компания McAfee предупредила еще в январе 2018 г. В воскресенье организационный комитет Олимпийских игр признал факт кибератаки, но отказался раскрывать ее источник.

«Мы знаем причину проблем, но подобное часто происходит в ходе Олимпийских игр. Посовещавшись с Международным Олимпийским Комитетом, мы приняли решение не раскрывать источник», - заявил агентству Reuters представитель организационного комитета Сун Баик-Ю (Sung Baik-you). - «Все проблемы были разрешены к утру субботы».

Кому выгодно?

В то время как организаторы воздержались от наименования источника, в СМИ начали циркулировать слухи относительно организаторов этой кибератаки. Главными подозреваемыми - хакеры из России и Северной Кореи.

Министерство иностранных дел России еще до начала Игр заявило, что Россию будут обвинять в хакерских атаках на олимпийские информационные ресурсы, и еще до появления каких-либо реальных публикаций в принципе назвал их «псевдорасследованиями».

Кибератака вывела из строя часть серверов и общественный Wi-Fi на Олимпийских играх в Южной Корее

«Организаторы Игр в Пхенчхане правы в том, что хакерские атаки на «олимпийские» информационные ресурсы происходят регулярно, - отмечает Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Однако защита этих ресурсов должна быть налажена на достаточно высоком уровне, и следовательно, только очень мощная или квалифицированно проведенная атака могла иметь такие последствия. В любом случае, атрибуция крупнокалиберных кибератак - дело крайне неблагодарное. Умелые киберзлоумышленники хорошо умеют заметать следы и пускать расследования в ложном направлении».