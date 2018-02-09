Российский бизнес отказывается от проводной связи в пользу IP-телефонии

Внутрироссийский рынок IP-телефонии в 2017 г. показал серьезный рост, а его объем составил почти 8 млрд рублей. В российском бизнесе происходит ежегодное снижение числа абонентов проводной связи, предпочитающих перейти на IP-телефонию.

Рынок IP-телефонии в России растет

По итогам 2017 г. объем рынка IP-телефонии составил 7,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании агентства Discovery Research Group. Увеличился и рынок виртуальных АТС, который показал среднегодовой темп роста в 30% при объеме в 3,8 млрд. По оценкам аналитиков, к 2021 г. этот показатель увеличится до 9,7 млрд, а общий объем рынка IP-телефонии в стране составит 14,2 млрд.

В Discovery Research Group подчеркивают, что мировой объем услуг IP-телефонии достиг в прошлом году отметки в $82,7 млрд. Отдельно стоит отметить рост числа стартапов, связанных с облачными технологиями и VoIP. Если в 2011 г. таких проектов было около 150 млн, то в 2017 г. цифра превысила 1,3 млрд. Российский рынок, по мнению экспертов, развивается в рамках глобальных тенденций, хотя и отстает от стран-лидеров на 1-3 года.

Что касается рынка услуг связи (телекоммуникаций), то с 2012 г. продолжается уменьшение темпов его прироста. Если 5 лет назад он составлял 7,4%, то по итогам 2016 г. показатель был уже на уровне 0,5%. Ожидаемый результат 2017 г. — 0,2%. По мере уменьшения числа пользователей фиксированной связи, уменьшается и объем рынка в этом сегменте.



Бизнес отказывается от фиксированной связи

Схожая динамика отмечается и в корпоративном сегменте, на который ориентируются большинство операторов. Вместо использования фиксированной связи бизнес предпочитает IP-телефонию, которая ежегодно отвоевывает примерно по 2% рынка. Эксперты Discovery Research Group считают, что эта динамика сохранится и в ближайшей перспективе.

Лидерами среди виртуальных АТС стали восемь компаний, которые сообща контролируют 92,6% рынка. Это «Манго Телеком» (25%), МТС (16%), UIScom (11%), «Телфин» и «Зебра Телеком» (по 10%), МТТ (9,8%), MCN Telecom (4,7%) и новичок сегмента Яндекс.Телефония (4,5%).

IP-телефония ежегодно отвоевывает примерно по 2% рынка. Эксперты Discovery Research Group считают, что эта динамика сохранится и в ближайшей перспективе

«Несмотря на то, что финансовые итоги компании официально пока не подведены, по предварительным данным рост выручки MCN Telecom за 2017 год составляет более 15%, — говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников. — Клиентская база в 2017 г. увеличилась примерно на столько же. Мы заметили, что выручка от продукта виртуальной АТС и телефонных номеров выросла. Разумеется, основной рост приходится на Москву и Санкт-Петербург, но региональные продажи в целом тоже растут. На данном этапе мы активно инвестируем в развитие сети и новые направления как в России, так и в Европе: Венгрии, Словакии, Германии, Австрии. В течение 2018 года будем изучать возможность выхода на рынки других европейских стран, в частности Великобритании».

