На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок

Разработчики СУБД и связанных с ними решений из России и дружественных нам стран в контексте новых санкций США начали активно обрабатывать клиентов из ниши, которую может освободить Oracle.

Конкуренты СУБД Oracle в России активизировались

Как стало известно CNews, в ответ на новые санкционные требования США, которые вынудили американскую Oracle существенно ужесточить условия работы с российскими клиентами из российской нефтегазовой отрасли, часть ее конкурентов на нашем рынке уже сформировала специальные предложения для потенциально «освобождающихся» заказчиков.

Напомним, 8 февраля 2017 г. стало известно, что еще 12 января Oracle предупредила своих российских нефтегазовых партнеров, что компания больше не сможет предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи или сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи, если в них вовлечено лицо, подпадающее под действие американской директивы №4.

По данным «Коммерсанта», непосредственно эти ограничения касаются 283 нефтегазовых структур, включая предприятия «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза». Санкции применяются и к тем организациям, в капитале которых доля включенной в список компании составляет от 33% или она имеет большинство прав голоса.

Конкуренты СУБД Oracle устремились в нишу, освобождаемую американским вендором на российском рынке

Запрет затрагивает проекты, стартовавшие 29 января 2018 г. или позже. Ограничение также касается любых возобновлений, изменений или продлений уже заключенных контактов. Оно не распространяется только на предоставление финансовых услуг, например, по бухучету или страхованию. Сделки, не соответствующие требованиям, могут быть задержаны или отклонены, предупредила Oracle.

Альтернатива СУБД Oracle из Кореи

Решение предложить попавшим под санкции организациям свою альтернативу СУБД Oracle на льготных условиях уже приняли в работающей на российском рынке южнокорейской компании TmaxSoft. Об этом CNews рассказал представитель пресс-службы этой фирмы в России Дмитрий Гусев.

Сформированное 8 февраля предложение TmaxSoft включает год бесплатного использования восьми процессорных лицензий СУБД Tibero Enterprise Edition, 50-процентную скидку на техподдержку в течение первого года эксплуатации решения, а также опцию Partition в подарок.

Эта опция, как поясняют в компании, позволяет единые массивы данных (например, таблицы) разбивать на локальные сегменты. Благодаря этому скорость исполнения поисковых запросов, обращающихся не ко всему массиву, а лишь к его части, возрастает на порядки. В TmaxSoft заверяют, что такая функциональность реализована не во всех СУБД на рынке, а там, где она имеется, ее предоставление осуществляется на платной основе.

Напомним, СУБД Tibero — это флагманский продукт TmaxSoft. Разработчики называют его «золотой серединой среди СУБД», подчеркивая высокую совместимость с СУБД Oracle и, в случае с Россией, независимость от американских и европейских санкций. В планах Tmaxsoft получение в ближайшей перспективе 10% мирового рынка СУБД.

В России эта СУБД используется, в частности, в инфраструктуре Национальной системы платежных карт. Кроме того, известно об успешном тестировании Tibero в Федеральном центре информатизации Счетной палаты и об использовании сервера веб-приложений JEUS, разработанного TmaxSoft, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В числе прочих российских заказчиков TmaxSoft открытые источники называют МТС, Минобороны, Мосэнергосбыт, Банк России, Федеральную службу по тарифам и др.

Предложение «Диасофта»

Управляющий директор разработчика и поставщика ИТ-решений для финансового сектора «Диасофт платформа» Константин Варов рассказал CNews, что его коллеги тоже уже готовят письмо ко всем компаниям, которые попали под новые санкции.

В нем будет описано предложение, касающееся особых условий использования продукта Diasoft Database Adapter. Как поясняет Варов, оно позволяет софт, «остро желающий» работать на СУБД Oracle, запускать под СУБД PostgreSQL или Postgres Pro. «Таблицы, данные, пользователи и права переносятся, а логика на PL/SQL (хранимые процедуры, триггеры, функции, пакеты и т. д.) конвертируется утилитой миграции, — говорит Варов. — Что же касается запросов от приложения, они "на лету" подменяются при помощи db-прокси. В итоге программа "думает", что продолжает работать с Oracle, а на самом деле работает уже с PostgreSQL».

По заверению Варова, производительность при этом не падает, а в некоторых проектах, в часности, нефтегазовых, по важным для заказчика операциям становится даже выше, чем была с Oracle.

Возникшее в условиях ужесточения санкций предложение «Диасофта» для нефтегаза включит 50-процентную скидку на первый год техподдержки, скидку на лицензию на Diasoft Database Adapter (в компании пока не определились, в 30% или 50%), а также бесплатное обучение специалистов.

На скидки готовы не все

Примечательно, что в российской компании Postgres Professional, чья СУБД на волне импортозамещения стала восприниматься рынком как главная альтернатива зарубежным продуктам рассматриваемого класса, что-либо предпринимать в контексте сложившейся ситуации не собирается.

«Ничего специального делать не планируем, мы работаем с потенциальными клиентами, и если их позиция поменяется в нашу сторону, то будем только рады», — сообщил CNews генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов.

В пресс-службах российских разработчиков еще двух известных отечественных СУБД — «Линтер» (воронежская компания «Релэкс») и «Ред база данных» (компания «Ред софт») — в разговоре с CNews рассказали, что у этих организаций также нет конкретных планов по формированию спецпредложений для попавших под санкцииструктур, хотя сам по себе российский нефтегазовый рынок они считают для себя перспективным.