Oracle ограничила сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями

Американская ИT-компания Oracle объявила российским партнерам из нефтегазовой отрасли, включенным в санкционный список США, о новых условиях предоставления своих продуктов и услуг. Под ограничения попали «Газпром», «Роснефть» «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и их дочерние предприятия. С 29 января Oracle запрещены как новые сделки, так и продление, изменение и обновление действующих контрактов с указанным в списке компаниями.

Компания Oracle, которая разрабатывает программное обеспечение и выпускает серверы для юрлиц, уведомила своих российских партнеров о новых санкционных требованиях Вашингтона в своем письме от 12 января. Как поясняет РБК, со ссылкой на «Коммерсантъ», Oracle сообщила о запрете предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи или сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи, если в них вовлечено лицо, попадающее под действие американских санкций. Согласно правительственным документам, запрет распространяется на проекты, которые были начаты 29 января или позже, однако не охватывает предоставление финансовых услуг, в частности по страхованию или бухучету. Сделки, которые не соответствуют этим требованиям, могут быть задержаны или вовсе отклонены.

«Очевидно, что санкции или любые ограничения на такое программное обеспечение, как операционные системы всех видов, базы данных, геоинформационные и другие типы системного и многоцелевого ПО, существенно влияют на все возможности технологического развития особенно крупных предприятий, – полагает Хусейн Мухамедович Аз-зари, заместитель директора Института Развития Цифровой Экономики финансового университета при Правительстве РФ. – Проблема в том, что иностранные производители этих платформ в любой момент могут прекратить не только техническую поддержку и развитие, но и очень быстро блокировать работу своих систем извне, использую юридические механизмы или даже скрытые закладки («не декларированные возможности»), которые обнаруживаются «поздно», только в момент их активации.

При этом в России есть сотни и тысячи программных и аппаратных решений, уже разработанных, уже успешно внедряемых, надо просто ускорить их апробацию и начало использования в крупных российских предприятиях всех ключевых отраслей. Мы в рамках деятельности Института Развития Цифровой Экономики финансового университета при Правительстве РФ, видим, исследуем и апробируем большое количество таких российских решений».

Как стало известно CNews, некоторые российские разработчики уже готовят специальные предложения для компаний нефтегазового комплекса, попавших под санкции, на приобретение и внедрение отечественных программных продуктов.