Начался сбор данных для CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России

Исследовательская группа CNews Analytics начинает подготовку главного рейтинга года «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Результаты исследования будут опубликованы в рамках ежегодного обзора «Рынок ИТ: Итоги 2017».

CNews Analytics начинает сбор данных для ежегодного рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Рейтинг и агрегированные данные по исследованию будут опубликованы в рамках аналитического обзора «Рынок ИТ: Итоги 2017».

Традиционно в проекте участвуют крупнейшие российские ИТ-компании – интеграторы, дистрибьюторы, разработчики ПО, производители компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Игроки рынка ранжируются по финансовым показателям (объем выручки за период – для рейтинга CNews100, показатели роста по отношению к предыдущему году – для рейтинга CNewsFast). Также готовится рейтинг отечественных разработчиков.

Заполнить анкету для участия в рейтинге можно здесь.

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам рейтинга 2016 г. составила p1179 млрд. По сравнению 2015 г. она увеличилась на 15,5%. Лидерами предыдущего рейтинга стали НКК (p163 958 372 тыс.), «Ланит» (p114 514 106 тыс.), Epam(p77 612 831 тыс.), Softline (p57 291 368 тыс.) и «Техносерв» (p52 442 285 тыс.)

Среди быстрорастущих компаний лучший результат продемонстрировали «Айтоника» (+253,6%), «Программный продукт» (+102%) и «Рестрим» (+101,5%). Входной порог в рейтинг 2016 г. составил p558 млн (годом ранее – p480 млн).

Мы приглашаем к участию всех игроков отечественного рынка ИТ. Заполненную анкету необходимо предоставить до 20 февраля 2018 г. Ознакомиться с предыдущими рейтингами можно здесь.