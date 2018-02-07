Топ-менеджера IBM наняли продвигать СУБД-«убийцу Oracle»

Вице-президентом TmaxSoft, компании-разработчика популярной в России южнокорейской СУБД Tibero, стал бывший топ-менеджер IBM, который специализируется на глобальных альянсах и партнерских сетях. Независимой от санкций СУБД Tibero в России пользуются крупные компании и госведомства.

Новый вице-президент

Южнокорейская компания TmaxSoft назначила на должность вице-президента по глобальным каналам и работе с партнерами Мозеса Матюрама (Moses Mathuram), до этого занимавшего пост помощника вице-президента по глобальным альянсам в компании Infosys. В TmaxSoft Матюрам будет отвечать за работу с партнерами, его конечной целью является глобальный рост компании и повышение узнаваемости бренда.

Как поясняет TmaxSoft, Матюрам стал в компании первым вице-президентом такого профиля — до него этой должности не существовало. В обязанности нового вице-президента входит развитие всемирной сети партнеров и альянсов, разработка и осуществление общей стратегии работы в канале, а также вывод компании на локальные рынки.

Президент и исполнительный директор TmaxSoft Джошуа Юлиш (Joshua Yulish) отмечает опыт Матюрама в подготовке альянсов и выражает надежду, что он поспособствует росту компании. «Его успешная работа с такими партнерами в канале, как GSI, OEM, ISV, VAR и другими категориями партнеров, а также с крупнейшими провайдерами публичных облаков крайне важна для успешного развития компании», — полагает Юлиш.

Кто такой Мозес Матюрам

В должности помощника вице-президента по глобальным альянсам в компании Infosys Матюрам занимался построением глобальной партнерской экосистемы, предназначенной для продвижения Infosys Cloud, Infrastructure & Security. До Infosys он отвечал за работу международных альянсов и стратегическое партнерство в таких компаниях как IBM и Computer Associates.

Мозес Матюрам, вице-президент по глобальным каналам и работе с партнерами компании TmaxSoft

Матюрам состоит в Ассоциации специалистов по стратегическим альянсам. Имеет степень бакалавра по физике, которую получил в Колледже Мадрас Крисчен в Индии, и степень магистра делового администрирования по специальности «Маркетинг и международный бизнес», полученную в Индийском институте управления.

Чем занимается TmaxSoft

Основанная в 1997 г., южнокорейская компания TmaxSoft известна, прежде всего, как разработчик систем управления базами данных (СУБД) и межплатформенного программного обеспечения. В России представительство TmaxSoft открылось в 2013 г. одновременно с представительствами в Великобритании, Бразилии, Сингапуре.

Флагманский продукт компании — СУБД Tibero, экзотическое для России, но известное на своей родине решение. Сами разработчики называют ее «золотой серединой среди СУБД», подчеркивая высокую совместимость с СУБД Oracle и, в случае с Россией, независимость от американских и европейских санкций. В планах Tmaxsoft получение в ближайшей перспективе 10% мирового рынка СУБД.

В России эта СУБД используется, в частности, в инфраструктуре Национальной системы платежных карт. Кроме того, известно об успешном тестировании Tibero в Федеральном центре информатизации Счетной палаты и об использовании сервера веб-приложений JEUS, разработанного TmaxSoft, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В числе прочих российских заказчиков TmaxSoft открытые источники называют МТС, Минобороны, Мосэнергосбыт, Банк России, Федеральную службу по тарифам и др.

Последние действия в России

В июле 2017 г. TmaxSoft подписала соглашение о стратегическом партнерстве с российским разработчиком и интегратором банковского ПО R-Style Softlab. В соглашении речь идет о переходе автоматизированной банковской системы АБС RS Bank на СУБД Tibero.

Некоторое время спустя TmaxSoft заключила партнерство с российской компанией «АйТеко». Договоренность касается TmaxSoft OpenFrame – программного комплекса для переноса приложений с мейнфреймов на открытые системы.

В августе российская процессинговая система SmartVista от компании «БРЦ Банковские Технологии» прошла испытания на совместимость с СУБД Tibero.