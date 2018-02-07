В России дали зеленый свет созданию квантового компьютера

План реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» подразумевает развитие в России квантовых вычислений. Предполагается создать основы для разработки полноценного квантового компьютера, квантовых сенсоров и защищенной квантовой сети связи.

Квантовые вычисления на основе сверхпроводниковых кубитов

План мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» содержит подраздел о развитии квантовых вычислений. Соответствующий документ был утвержден правительственной комиссий по использованию ИТ для улучшения жизни граждан и условий предпринимательской деятельности.

Документ содержит ряд мероприятий на 2018-2020 гг., которые в будущем позволят создать в России полноценный квантовый компьютер. Так, предполагается разработка квантовых вычислительных устройств и симуляторов на основе сверхпроводниковых кубитов (единица информации в квантовых компьютерах).

Также будет создан квантовый симулятор на восьми сверхпроводниковых кубитах и демонстратор программируемого квантового вычислительного устройства на нескольких сверхпроводниковых кубитах. Затем будет определена дальнейшая стратегия и тактика развития в России квантовых вычислений на основе сверхпроводниковых кубитов.

В России наметили шаги для создания квантового компьютера

«При дальнейшем масштабировании в сторону квантового компьютера из нескольких десятков сверхпроводниковых кубитов устройства данного типа будут способны решать задачи, недоступные для решения на классических суперкомпьютерах, — говорится в документе. — К ним относятся, например, моделирование динами материалов. Дальнейшее масштабирование приведет к построению полноценного квантового компьютера».

Квантовые компьютеры на фотонных чипах и нейтральных атомах

Также предполагается осуществлять развитие энергоэффективной электроники нового поколения на основе одноквантовой сверхпроводниковой логики. В том числе будет создан прототип сверхпроводникового компьютера на СКВИДах (сверхпроводящий квантовый интерферометр). Это обеспечит задел для создания полноценного сверхпроводникового квантового компьютера.

Еще одно заложенное в документ мероприятие — разработка квантового компьютера на фотонных чипах. В том числе будет создан демонстратор квантового процессора на нескольких кубитах. Это обеспечит задел для создания полноценного оптического квантового компьютера.

Также планируется разработка квантовых компьютеров и квантовых симуляторов на нейтральных атомах и заряженных ионах в так называемых ловушках. К 2020 г. будет создан демонстратор квантового процессора на нескольких кубитах и первый квантовый симулятор на основе примерно десяти атомов в ловушке. Это обеспечит задел для создания полноценного квантового компьютера на нейтральных атомах.

Запланировано и создание квантовых сенсоров. В рамках данного мероприятия предполагается разработка демонстратора сенсора взрывчатых веществ на так называемом плазмонном резонансе, а также разработка атомных часовых, плазмоники и сверхчувствительных сенсоров для АЭС, военных, медицины и т. д.

Не поддающаяся взлому квантовая сеть

Кроме того, в документе говорится о разработке устройств квантовой криптографии и квантовых коммуникаций. Это позволит создать задел для квантозащищенной сети связи, не поддающейся дешифрации и взлому, — для силовых ведомств, банковского и корпоративного сектора.

В рамках данного мероприятия будет разработана сеть, соединяющая магистральными волоконными линиями связи с квантовым распределением ключей пилотные объекты (ЦОДы, банки, отраслевые предприятия). Для достижения результата будут разработаны магистральный шифратор с квантовым каналом обновления ключей и прототип квантового ретранслятора (повторителя).