Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза

Кадровые перестановки в НИИСИ

Директор Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН) Борис Шабанов получил назначение временно исполняющего обязанности директора Научно-исследовательского института системных исследований (НИИСИ) РАН. Информация об этом появилась на сайте института.

Возглавлявший НИИСИ с декабря 2015 г. доктор технических наук и профессор Сергей Бобков от своей должности освобожден приказом руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова.

Из сообщения института следует, что на выборы постоянного директора у НИИСИ в соответствии с федеральным законодательством есть целый год.

На момент выхода материала в НИИСИ не ответили на вопрос, с чем именно связано прекращение договора с Бобковым. Борис Шабанов также не прокомментировал ситуацию.

Несколько фактов о МСЦ и НИИСИ

НИИСИ ведет свою историю с 1 октября 1986 г. Главной целью его деятельности заявлены фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования и разработки в области нанотехнологий, ИКТ, вычислительных систем, математики, физики и информатики.

Борис Шабанов временно возглавил НИИСИ РАН (фото: ВШЭ)

На ИТ-рынке институт известен своей специализированной ОС реального времени «Багет», а также оригинальной микропроцессорной архитектурой «Комдив». MIPS-совместимые «Комдивы» предназначены для серверов, маршрутизаторов, контроллеров для нужд Минобороны, космической и нефтегазовой отраслей. Научным руководителем НИИСИ выступает академик РАН Владимир Бетелин.

Межведомственный суперкомпьютерный центр является филиалом НИИСИ. Он был создан в 1996 г. для обеспечения вычислительными мощностями (в том числе дистанционно) сотрудников научных учреждений РАН, участников научных программ Минобрнауки, грантодержателей Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и федеральных научных центров.

«Военный» компьютер «Восход» на базе процессора 1890ВМ8Я

На данный момент в центре располагается четвертый по мощности суперкомпьютер России, созданный компанией РСК. Его пиковая производительность составляет 524 TPLOPS, производительность на стандартном тесте Linpack — 383 TPLOPS.

Регалии Бориса Шабанова

Борис Шабанов является специалистом в области проектирования аппаратных и программных средств суперкомпьютеров. Имеет степень кандидата технических наук, лауреат государственной премии России в области науки и техники, почетный работник Минобрнауки.

С 1991 г. Шабанов занимается преподавательской деятельностью на базовой кафедре «Высокопроизводительных вычислительных систем» МИРЭА при МСЦ РАН, которой позже стал заведовать.

Рабочие достижения Сергея Бобкова

На сайте НИИСИ, в котором Бобков начал работу с момента основания организации, он заявлен как специалист в области микроэлектроники и вычислительных систем, автор 153 научных работ, среди которых пять монографий и 13 патентов.

С его участием или под его руководством в институте были разработаны методы проектирования и базовые схемотехнические решения микросхем промышленного применения с технологическими нормами 0,5-0,065 мкм, разработаны, созданы и серийно выпускаются свыше 40 различных микросхем, среди которых первые российские 64-разрядные суперскалярные RISC-микропроцессоры, системы на кристалле 1890ВМ5Ф и 1890ВМ6Я. Также он имеет непосредственное отношение к созданию и выпуску трех поколений ЭВМ серии «Багет» для промышленных применений.