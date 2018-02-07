Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США

Попытка «Воентелекома» приобрести ВКС американской компании Polycom за 125 млн руб. не увенчалась успехом. Желающих поставить оператору эту технику за эти деньги не оказалось.

Неудача с ВКС Polycom

Дочерней структуре Минобороны — «Воентелекому» — не удалось обзавестись тремя серверами многоточечных видеоконференций (ВКС) на базе решений американской компании Polycom. На тендер оператора со стартовой ценой лота в 125,1 млн руб. в отведенный для этого срок не было подано ни одной заявки от потенциальных претендентов на контракт.

На момент выхода материала в пресс-службе «Воентелекома» не ответили на вопрос CNews, будет ли перезапущена конкурсная процедура, и если да, то изменится ли что-нибудь в ее условиях, например начальная цена контракта.

Какую функциональность хотел получить «Воентелеком»

Из тендерной документации следует, что оператор намеревался купить программно-аппаратные комплексы HD-сервера видеоконференцсвязи Polycom модели RMX2000 и связанное с ними ПО.

Предполагалось, что оборудование обеспечит управление потоками сигнализации и мультимедийными потоками сеансов ВКС, а также управление сеансами передачи данных для совместного доступа и работы с электронными документами. С каждым сервером подразумевалось одновременная работа не менее 60 абонентских терминалов в режиме видеоконференции высокой четкости. При этом должна была обеспечиваться возможность каскадирования серверов для повышения общей производительности системы.

«Воентелеком» не смог купить ВКС Polycom за 125 миллионов

Оборудование должно было допускать совместную работу с серверами многоточечных видеоконференций различных производителей, поддерживать механизм горячего резервирования для обеспечения отказоустойчивости решения путем установки дополнительных серверов.

В числе параметров сервера прописана поддержка кодеков H.261, H.263, Н.263+ и H.264, протокола трансляции контента в режиме реального времени H.239, аудиокодеков G.711a, G.711u, G.722, G.722.1C, G.723.1, G.729a, Siren 14, стандартов видео QSIF, SIF, 4SIF, QCIF, CIF, 4CIF, VGA, SVGA, XGA, 720p, 1080p, протоколов сигнализации H.323 и SIP, протоколов управления удаленной камерой H.224/H.281, H.323 Annex Q и SIP FECC.

Предполагалась совместимость интерфейса управления сервера с ОС Microsoft Windows7, наличие интерфейса программирования приложений (API) для интеграции с внешними системами управления, возможность мониторинга аппаратной части устройства, наличие не менее 20 пресетов деления экрана с возможностью автоматического оптимального деления по мере подключения участников и пр.

Кроме того, требующийся «Воентелекому» сервер должен был поддерживать технологию компенсации потерянных пакетов, позволяющую компенсировать потери на канале связи до 1% без заметного ухудшения качества изображения и до 5% пакетов без критического ухудшения.