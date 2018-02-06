Минфин заставит принимать карты «Мир» не только онлайн-торговлю, но и все компании вообще

Минфин считает, что обязательный прием к оплате карт «Мир» в интернет-торговле — недостаточно эффективная мера. Министерство хочет обязать работать с «Миром» всех хозяйствующих субъектов, которые вообще принимают какие-либо карты.

Предложение Минфина

Минфин предложил корректировки к законопроекту, который обяжет всех продавцов в интернете принимать к оплате национальные платежные карты «Мир». Министерство считает, что в такой редакции законопроект не будет эффективен, поскольку торговля через интернет, по данным Росстата за 2016 г., составляет всего 1,1% розничной торговли в России, если говорить об обороте. То есть, прием «Мира» к оплате онлайн-продавцами не приведет к широкому использованию этих карт.

Поэтому Минфин предлагает «закрепить обязанность по приему национальных платежных инструментов для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих прием платежных карт при реализации товаров (работ, услуг)», цитирует заключение министерства «Интерфакс», в распоряжении которого оказалась копия документа. В Минфине считают, что это будет способствовать распространению национальных платежных карт без дополнительной нагрузки на регуляторные органы и затрат со стороны компаний-продавцов.

Кроме того, министерство предлагает увеличить срок вступления новых правил в силу до 180 дней с момента подписания закона и конкретизировать их территориальное применение. Заключение Минфина по законопроекту уже направлено на согласование в Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Минюст, Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Центробанк.

Сущность законопроекта

Законопроект, по которому все продавцы в интернете должны принимать к оплате карты «Мир», был внесен в Госдуму в декабре 2017 г. Документ представляет собой набор поправок к закону «О защите прав потребителей», его авторство принадлежит главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Минфин внес коррективы в законопроект, который сделает карты «Мир» обязательными к приему в онлайн-торговле

Предложенные поправки обязывают все интернет-магазины, независимо от объема их выручки, принимать карты «Мир» в качестве платежного средства. Напоминаем, в настоящий момент работать с этими картами обязаны только компании, чья выручка за последний год превышает 40 млн руб. Также от этой обязанности освобождаются торговые точки, оборот по которым составляет менее 5 млн руб. в год.

Как поясняют авторы законопроекта, в интернет-торговле особенно велико количество маленьких компаний с небольшим оборотом — для отдельных видов товаров их доля достигает 80%. Поэтому оплата покупок в интернете картой «Мир» в большинстве случаев невозможна.

Рынок о законопроекте

Мнения участников рынка о законопроекте разделились. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сейчас в России доля безналичных платежей за товары и услуги составляет 65,1% по количеству транзакций и 21,1% по объему средств. А в сфере электронной коммерции доля безналичных платежей не превышает 30%.

«В интернете по-прежнему весьма распространены «серые схемы», при которых оплата осуществляется только за наличный расчет при получении товара, — сообщили в АКИТ. — Большинство интернет-магазинов, использующих такие схемы, продают наличные средства, при этом, стоимость «обналички» в Москве сегодня достигает 18%. Очевидно, что магазины, которые не принимают к оплате банковские карты, находятся в гораздо лучших конкурентных условиях, нежели добросовестные и честные игроки рынка».

В АКИТ поддерживают идею обязательного приема банковских карт к оплате интернет-магазинами. В этом случае доля безналичных платежей вырастет до 72%, что, в свою очередь, будет способствовать «обелению» интернет-торговли и усилению доверия потребителей к данной сфере.

В то же время в платежной системе «Яндекс.Деньги» считают, что государству не следует указывать бизнесу, как именно вести бизнес. «Вмешательство в хозяйственную деятельность на таком уровне пользу не принесет, — сообщила CNews пресс-служба «Яндекс.Деньги». — Реализовать стратегию перехода на безналичный расчет можно ненасильственными методами — например, совершенствуя и упрощая системы идентификации плательщиков, повышая удобство налоговых расчетов. В таком случае и покупатель, и бизнес сами пойдут в сторону онлайн-платежей, а не по указке».

Что такое карты «Мир»

Отечественная платежная система «Мир» является российским аналогом таких систем как Visa, Mastercard и пр. Авторы проекта изначально задумывали карту «Мир» не как сугубо российскую, а как универсальную, поэтому в ней реализована совместимость со всеми технологическими стандартами, которые позволяют банкоматам считывать карточки различных платежных систем по всему миру.

Первая эмиссия карт для работы в платежной системе «Мир» произошла в декабре 2015 г. Оператором «Мира» выступает акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), созданное в июле 2014 г. на волне введенных против России санкций. Структура была призвана обеспечить технологическую независимость банковской системы страны.