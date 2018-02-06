Microsoft готовит грандиозное обновление Windows 10. Что нового

Microsoft готовится выпустить обновление Windows 10 под названием Redstone 4. Основные новшества — история всех действий пользователя на всех устройствах за последние 30 дней, просмотр полного списка данных, которые отсылаются в компанию, передача данных между устройствами по Bluetooth и другие.

Обновление Windows 10

В марте-апреле 2018 г. пользователям Windows 10 станет доступно крупное обновление этой системы под кодовым названием Redstone 4 или версия 1803. В последних сборках ОС, выпущенных для участников программы Windows Insider, уже присутствуют практически все изменения, которые принесет это обновление. С выходом Redstone 4 эти изменения появятся на устройствах обычных пользователей.

История действий

Самым значительным новшеством в Redstone 4 профильные СМИ называют так называемый Timeline — экран, на котором пользователь сможет просмотреть все свои действия на всех устройствах за последние 30 дней. Timeline показывает последние действия пользователя в различных приложениях, историю посещения страниц в браузере, последние локации в картах, прочитанные статьи, открытые документы, прослушанные плейлисты и т. д. Пользователь может просмотреть все действия, привязанные к определенной дате, а также воспользоваться поиском.

Все устройства синхронизируются через аккаунт в облаке. Можно использовать несколько аккаунтов — например, рабочий и домашний. Без синхронизации с облаком Timeline показывает историю только за последние четыре дня. Благодаря синхронизации пользователь может, например, завершить работу на ноутбуке, а потом начать ее с того же места на домашнем ПК. По желанию пользователя действия из Timeline можно удалять — как по одному за раз, так и все действия за последний час или день.

Внешний вид

Microsoft попыталась улучшить отображение устаревших приложений на экранах с большим количеством точек на дюйм (DPI). В «Настройках» появился раздел, позволяющий отрегулировать масштабирование для различных приложений с целью максимально четкого их отображения. Система проводит настройку автоматически. Если эта опция отключена, Windows 10 предлагает пользователю разрешить ей провести настройку. Пользователь также может вручную задать удобное для него значение DPI для каждого приложения отдельно.

Timeline позволит пользователю просмотреть все действия за последние 30 дней

Что касается дизайна Windows 10, то здесь Microsoft продолжает реализовывать концепцию Fluent Design, общую для всей продукции компании. В связи с этим в работе системы появились визуальные изменения: дополнительная анимация при открытии пункта в меню «Пуск» и всплывающих окон различных приложений, акриловые эффекты на панели задач, обновленный дизайн браузера Edge и других компонентов системы.

Языки и шрифты

В Windows Store были добавлены шрифты, которые теперь можно установить прямо из магазина. Также пункт меню «Шрифты» был добавлен в «Настройки». Пользователь теперь сможет устанавливать и удалять шрифты также и в «Настройках», предварительно просмотрев их внешний вид.

В «Настройках» появилась возможность устанавливать шрифты с предпросмотром

Кроме того, через магазин приложений теперь можно установить языковые пакеты. Такая же возможность присутствует в «Настройках», где был обновлен соответствующий раздел.

Конфиденциальность и безопасность

В целях безопасности в Redstone 4 будет добавлена возможность запретить приложениям доступ к камере. Это касается даже системных приложений. Что касается конфиденциальности, то Microsoft продолжает повышать степень информирования пользователя о том, какие его данные передаются в компанию. Для этого было создано специальное приложение для просмотра диагностических данных, которые отправляются в облако Microsoft. В приложении можно увидеть список собранных данных по каждому устройству пользователя.

Соответствующую функцию нужно будет активировать в «Настройках», после чего система предложит загрузить это приложение из магазина. Для реализации всей схемы потребуются около 1 ГБ постоянной памяти — там будут храниться диагностические данные. Приложение снабжено системой поиска для более удобного просмотра данных.

Nearby Share позволит передавать файлы между устройствами, которые находятся рядом

Напомним, с момента запуска Windows 10 в июле 2015 г. Microsoft неоднократно сталкивалась с критикой со стороны обычных пользователей и различных организаций, которым не нравилось, что ОС передает компании телеметрические данные, и отключить это нельзя. В итоге в ноябре 2015 г. компания добавила возможность отключения «слежки», но только для корпоративных клиентов.

В апреле 2017 г. Microsoft внесла изменения в настройки приватности в Windows 10, а также опубликовала список данных, которые она будет собирать. Об отключении «слежки» речь не шла, но пользователь получил возможность выбирать между базовым и полным пакетом отсылаемых телеметрических данных.

Другие изменения

Новая функция Nearby Share позволит передавать данные между устройствами, находящимися рядом, через Bluetooth. Принимающее устройство получает запрос на передачу данных, и в случае подтверждения этого запроса пользователем, получает файлы. Nearby Share показывает, какие устройства, потенциально подходящие для обмена данными, находятся поблизости.

В браузере Edge были расширены возможности чтения формата EPUB

Список контактов My People, появившийся на панели задач в осеннем обновлении, также претерпел изменения. На панели задач теперь можно закрепить более трех контактов, просто перетащить их из списка. Уже на самой панели их можно будет упорядочивать и организовывать на усмотрение пользователя, также путем перетаскивания.

Ряд изменений был внесен в работу браузера Edge. В частности, в браузере появилась автозаполнение форм на основе данных, которые пользователь вводил туда ранее. Сайты, которые не открыты в данный конкретный момент в браузере, получили возможность присылать уведомления на панель Action Center. Была добавлена поддержка ряда аудио и видео форматов вроде OGG Vorbis и Theora, расширены возможности чтения PDF и EPUB. Кроме того, появилась поддержка прогрессивных веб-приложений.