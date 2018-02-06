Бакалавра по ИТ в России будут выдавать за полтора года

В рамках программы «Цифровая экономика» образование будет направлено на получение россиянами навыков цифровой экономики. Ожидается разработка образовательных стандартов, позволяющих по ИТ-специальностям получить степень бакалавра за полтора года.

Образование в цифровой экономике

В распоряжении CNews оказался проект плана мероприятий написанной по распоряжению Президента России Владимира Путина программы «Цифровая экономика» по разделу «Кадры и образование».

Это последний из включенных в программу пяти разделов, по которому план мероприятий еще не был утвержден правительственной комиссией по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий предпринимательской деятельности.

На первом этапе планируется создать центр компетенций по данному направлению. Он будет организован на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Далее будет разработана модель компетенций цифровой экономики, выработаны доступные форматы оценки соответствующих компетенций граждан и сформированы требования к сотрудникам в различных сегментах цифровой экономики.

Будет создана сеть площадок цифрового образования, включающая образовательные программы всех уровней, в том числе дополнительные общеразвивающие программы для различных сегментов рынка труда. На базе этих площадок будет создана организационная основа для апробации и пилотирования инноваций цифровой экономики в сфере образования.

В 2019 г. будет проведена интеграция существующих и планируемых информационных систем в сфере образования и кадров с единой федеральной межведомственной информационной система учета контингента обучающихся по основным образовательным программам. Также будет создана система требований к различным уровням идентификации личности для использования в системе образования, открытый инструментарий привязки («мапинга») моделей компетенций и передачи результатов доступных форматов аттестации.

Компетенции в сфере цифровой экономики

Будут определены ключевые компетенции цифровой экономики для всех обучающихся и выпускников общего образования на основе типовой расширяемой структуры модели компетенций и перечня компетенций для цифровой экономики. Также будет разрабатываться преемственная система требований к сформированности ключевых компетенций цифровой экономики для обучающихся и выпускников каждого из уровней общего образования.

Согласно написанной по распоряжению Путина программе «Цифровая экономика»

образование должно быть развернуто в сторону цифровой экономики

Будет проведена разработка требований к модели компетенций и перечню компетенций цифровой экономики для всех выпускников и обучающихся системы образования. Также будут подготовлены предложения по федеральным государственным образовательным стандартам, отражающие требования к формированию компетенций цифровой экономики.

С участием частных фондов и компаний будет создан проектно-аналитический центр по исследованиям, разработке, апробации и внедрению перспективных образовательных технологий в образование, ориентированных на решение сложных проблем, связанных с формированием ключевых компетенций цифровой экономики. На основе частно-государственного партнерства будет организован венчурный фонд для поддержки перспективных образовательных проектов в сфере цифровой экономики.

Самоатестация граждан в режиме онлайн

Будет осуществлен отбор организаций, которые осуществляют разработку и использование технологических решений для организации различных форматов аттестации. К 2020 г. будет осуществлена комплексная реализация моделей компетенций на рынке труда и на всех уровнях системы образования.

В 2018 г. будет проведен отбор организаций, отвечающих за выбор партнеров по оценке граждан по отдельным компетенциям из разработанного перечня моделей компетенций. Планируется разработать требования и регламенты по работе сервисов по независимой оценке компетенций и самооценки гражданами своих компетенций, в том числе, требования к идентификации личности во время прохождения аттестаций.

Кроме того, будет осуществлен выбор по конкурсу интернет-сервисов по самооценки гражданами своих компетенций по вопросам цифровой экономики и сформирован реестр аккредитованных интернет-сервисов

Запланировано формирование перечня организаций, которые осуществляют разработку и использование технологических решений для организации различных форматов аттестации. Модели цифрового демонстрационного экзамена будут применяться для независимой оценки практических навыков по компетенциям цифровой экономики в качестве одной из форм независимой оценки.

Будет разработан и пакет документов для подтверждения результатов оценки компетенций цифровой экономики для партнеров (операторов). Также будут разработаны цифровые интеллектуальные средства оценки результатов аттестации компетенций цифровой экономики.

До конца 2019 г. будет проведена разработка требований к различным уровням идентификации личности для различных форматов аттестации. Также будет осуществлена разработка и утверждение унифицированных функционально-технических требований к информационным системам, протоколам информационного обмену, формату данных, взаимодействию между информационными системами, участвующими в формировании процесса обучения и аттестации и включению накапливаемых данных в траекторию развития человека.

Персональная траектория развития граждан

В 2018 г. будет проведен отбор организации, отвечающей за разработку концепции и формата персональных профилей компетенций граждан и траекторий их развития, включающий запись их учебной и трудовой деятельности и результатов, а также за предоставление доступа к этим профилям других физических и юридических по желанию граждан.

До конца 2019 г. на конкурсной основе будут определены не менее трех организаций, обеспечивающих в режиме апробации реализации технологических решений для персональных профилей компетенций. Модель использования персональных профилей компетенций и сервисов траекторий развития граждан будет апробирована не менее чем на 25 образовательных организаций и не менее чем на 25 организациях - работодателях.

В ходе апробации персональные профили компетенций будут использоваться для выбора траекторий развития и приема на новые позиции в организации. Для персональных профилей компетенций граждан и траекторий их развития будет разработан открытый формат и процедура его создания. Будет проведен отбор организаций, имеющих право оперировать с более чем 50 тыс. профилей компетенций граждан.

Будет разработана и поэтапно реализована модель цифровой системы оценивания достижений обучающихся, предусматривающая применение ими общепользовательских и профессиональных цифровых инструментов, и использование модели профессиональных траекторий развития. Планируется разработка предложений по механизмам непрерывного обновления содержаний и условий общего образования на основе механизма непрерывного обновления модели компетенций.

В рамках электронной информационно-образовательной среды планируется разработать регламент обмена данных. На конкурсной основе будет отобрана информационная система поддержки персонального профиля компетенций обучающихся и его траектории развития в соответствие с выбранными требованиями.

В рамках соответствующего процесса должны быть разработаны технические требования к системам поддержки персонального профиля компетенций обучающихся, условия хранения данных и, защиты персональных данных при использовании облачных, мобильных технологий и больших данных. В том числе должны быть разработаны требования к ключевым технологиям и принципам архитектуры, условиям хранения и защиты данных, протоколам обмена данных между информационными системами, интеграции с существующими системами и пользовательским интерфейсам.

До конца 2020 г. в общеобразовательных организациях будут созданы условия для интеграции с персональными профилями компетенций обучающихся и фиксации персональной траектории развития обучающихся. Соответствующие профиль и траектория будут у каждого учащегося.

Профили и компетенции будут использоваться, в том числе, и при сетевом взаимодействии с другими организациями общего, среднего, профессионального и дополнительного образования. Также будут внедрены технологии адаптивного обучения, обеспечивающие индивидуализацию процесса обучения и поддержку учащихся с низкими образовательными результатами.

Будет разработана облачная платформа по реализации персональных образовательных маршрутов обучающихся с учетом их интересов, способностей и склонностей, а также диагностике персональных способностей обучающихся.

Самостоятельный выбор персональной траектории обучения

До конца 2020 г. будут разработаны базовые образовательные модели нескольких уровней сложности. Планируется определить ключевые параметры и разработан «калькулятор» (методика) расчета персональных траекторий обучения. Будет проведена апробация системы навигации учащихся образовательных организаций высшего образования по персональным траекториям обучения, предполагающим выбор способов формирования ключевых компетенций.

С помощью персональных траекторий обучения обучаемые смогут сами выбирать индивидуальные способы формирования базовых компетенций цифровой экономики. Будет сформирована нормативная база реализации формальных, неформальных, информальных способов осуществления образовательного процесса для обеспечения персональных траекторий обучения в зависимости от наличия илиотсутствия в образовательной организации необходимой материально-технической базы и педагогического состава.

Ожидается, что 20% учащихся станут выбирать персональные траектории обучения для получения компетенций цифровой экономики. Нормативная база будет скорректирована с целью обеспечения возможности свободного выбора потребителями поставщиков образовательных услуг и получения интегрированной услуги в сети организаций, учитывающих особенности целевых групп.

Для независимой аттестации сформированности у обучающихся ключевых компетенций цифровой экономики будет создана система аккредитации соответствующих центров. В том числе будут сформированы вариативные механизмы независимой оценки сформированности у обучающихся необходимых компетенций.

Доступ работодателей к профилям компетенций граждан

Планируется разработать порядок внесения работодателями и отражения в профиле компетенций и персональных траекторий развития граждан результатов формирования компетенций на месте работы, подразумевающих передачу профиля компетенций уволившегося сотрудника новому работодателю. Не менее 60% компаний, работающих в области цифровой экономики, будут использовать персональные траектории развития вместо трудовых книжек.

Запланирована разработка примерных основных общеобразовательных программ, программно-методического обеспечения, соответствующего цифрового контента, ПО и требований к цифровой образовательной систем для с ограниченными возможностями и инвалидностью. Будут разработаны механизмы сетевого взаимодействия образовательных организаций.

Будет разработан порядок доступа компаний цифровой экономики к профилям компетенций и персональным траекториям развития граждан. Планируется внедрение в компаниях информационных систем с профилями компетенций сотрудников, карьерными траекториями и планами развития. Назначения на открытие позиции будут отображаться в информационной системе и станут доступны для всех сотрудников.

Цифровая экономика для детей и молодежи

На основе профиля компетенций и персональных данных траекторий развития будет создана, апробирована и внедрена система раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и талантливых обучающихся. В том числе планируется обеспечить грантовую поддержку организаций, работающих с высокомотивированными талантливыми детьми и молодежью.

Также будет разработана концепция пилотного проекта образовательной организации для развития навыков и компетенций, необходимых для цифровой экономики у обучающихся с трех лет.

Степень бакалавра за полтора года

В образовательном процессе предлагается учитывать «Атлас будущих профессий»: в содержание основных общеобразовательных программ будет включена информация о соответствующих профессиях.

Для образовательной деятельности по предметной области «Технология» будет создан режим функционирования, обеспечивающий непрерывное обновление с учетом изменений требований к ключевым компетенциям цифровой экономики.

Для прогноза потребностей в кадрах для цифровой экономики будет разработана соответствующая методология. В том числе будет определено целевое количество выпускников системы профессионального образования для нужд цифровой экономики. А прием в вузы по специальностям информатика и вычислительная техника будет обеспечиваться по результатам ЕГЭ (единый государственный экзамен) по информатике.

В примерные образовательные программы профессионального образования будут включены вопросы, связанные с изучением отечественных и зарубежных разработок в сфере информатики и вычислительной техники. Также организации профессионального образования включат представителей высокотехнологических компаний в состав своих наблюдательных советов.

Предполагается разработка примерных основных образовательных программ и федеральных государственных стандартов, позволяющих по ряду цифровых специальностей получить бакалавра за полтора года.

Онлайн-курсы повышения грамотности преподавателей

Запланировано проведение мониторинга компьютерной грамотности и готовности педагогов к использованию цифровых технологий в образовательном процессе при обучении студентов. Будут выбраны авторы для разработки программ повышения квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития. Будут внесены изменения в профессиональный стандарт преподавателя, предусматривающие обязанность освоения курса повышения квалификации.

Планируется разработать не менее 30 онлайн-курсов для преподавателей. К концу 2019 г. не менее 30% преподавателей пройдут обучение и освоят ключевые компетенции цифровой экономики. Также будут определены барьеры, препятствующие привлечению действующих работников ИТ-индустрии к преподаванию в системе профессионального образования.

Студентов и школьников простимулируют заниматься предпринимательством

Будет разработана и реализована сетевая программа, направленная на массовое обучение основам предпринимательства школьников, студентов, молодых ученых и специалистов, а также наставников и организаторов соответствующего обучения. Планируется создать сеть центров трансфера технологий в интересах цифровой экономики.

Акселераторы по взращиванию проектных команд в интересах цифровой экономики будут в 15 городах. Также будут созданы венчурные фонды с участием университетов, их выпускников, компаний-партнеров для финансирования студенческих стартапов. Запланирована грантовая поддержка предпринимательской активности студентов.

Будет введена практика учета предпринимательских достижений обучающихся в качестве выпускной квалификационной работы. Также будет создана система цифровых бонусов, позволяющих учащимся получать вознаграждение за различные достижения и запускать стартапы, получать инвестиции венчурных фондов и проходить программы акселерации.

Таким образом, запланировано создание не менее семи венчурных фондов и акселераторов в не менее чем 15 городах.

Переподготовка кадров

Планируется определить потребности по переподготовки сотрудников 100 крупнейших компаний (количество человек, регион, профессии, пол, возраст, образование и пр.) на 2018-2020 гг. Будет создана единая база статистики деятельности операторов по переподготовки кадров, разработан прогноз спроса на цифровые компетенции и спроса на кадры, владеющими данными компетенциями, со стороны российских компаний.

Также будет разработан цифровой сервис, направленный на актуализацию общероссийских классификаторов профессий и специальностей. Будут разработаны методики по обеспечению «цифровой грамотности» старшего поколения с привлечением инициатив школьников по основным сквозным цифровым технологиям и определены инфраструктурных площадок (очная и дистанционная) и проведено пилотное обучение.

Запланировано изучение барьеров, мешающих развитию «гибких» трудовых отношений между работниками и работодателями (в том числе дистанционных) и разработка проектов нормативных актов, которые эти барьеры могут снять.

Ваучеры для изучения цифровой экономики

Государство должно будет простимулировать изучение цифровой экономики. С этой целью будет разработана базовая модель предоставления персональных цифровых ваучеров от государства на обучение детей и взрослых соответствующим компетенциям.

Будут определены виды профессиональной деятельности, для которых потребуются минимальные знания в области цифровой экономики. С этой целью будут созданы унифицированные независимые центры оценки наличия ключевых компетенций по цифровой экономики. Появится и механизм обязательного наличия ключевых компетенций на базе отобранных унифицированных независимых центров оценки.

Для сотрудников, освоивших компетенции цифровой экономики, появится система нематериальных льгот - цифровой аналог нормативов ГТО («готов к труду и к обороне»).

В России ждут иностранцев со знанием цифровой экономики

Для иностранцев, обладающих требуемыми знаниями в области цифровой экономики, будут упрощены нормативные требования и повышена их мобильность при поездках в Россию и на родину. Для этого планируется разработать стандарт карты молодого профессионала и порядок ее работы.

Обладатели такой карты получат право въезда и работы в России. Для контроля будет создан цифровой реестр результатов проверки знаний. Также будет создана система развития и поддержки деловых и культурных связей с уехавшими зарубеж соотечественниками, работающими в сфере цифровой экономики.

Перспективным иностранным студентам, поступающим в российские вузы, будет обеспечено предоставление стипендий. Также будет обеспечено предоставление грантов для привлечения перспективных иностранных специалистов.

Авторы документа планируют не только привлекать специалистов, но и экспортировать имеющиеся у России знания. В частности, будут определены основные экспортеры программ магистратуры и дополнительного профессионального образования и наиболее актуальные образовательные продукты, пользующиеся спросом на международных рынках. Также будет разработан электронный портал предложения услуг дополнительного профессионального на рынках зарубежных стран.