Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»

15 марта 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается».

В ходе заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в конце 2016 г. министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что к концу 2018 г. к ЕГИСЗ подключатся не менее 95% врачей, работающих в региональных медучреждениях нашей страны. Также у всех граждан России на портале госуслуг появится личный кабинет «Мое здоровье», с помощью которого можно будет записаться на прием к врачу, проверить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, вызвать врача на дом, посмотреть записи в собственной электронной медицинской карте. Реализацией этих планов Минздрав планирует заняться совместно с Минкомсвязи.

В конце 2016 г. была утверждена дорожная карта национальной технологической инициативы (НТИ) HealthNet, направленной на развитие 6 основных направлений – информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие. Таким образом, к 2035 г. пять российских компаний должны войти в число 70 крупнейших игроков мирового рынка HealthNet. 70% продуктов и услуг в этой сфере должны иметь полный цикл производства в России. А Россия должна войти в топ-20 стран мира по объему потребления продуктов HealthNet на душу населения.

11 мая 2017 г. правительством был наконец-то одобрен законопроект о телемедицине. Он предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, то есть проводить дистанционные консилиумы врачей, а также оказывать консультации пациентам, выписывать им электронные рецепты и справки. Планируется, что первый пилот по использованию телемедицины будет запущен в Татарстане.

Специальный раздел посвящен информатизации здравоохранения и в программе «Цифровая экономика», которая должна быть утверждена в ближайшее время. Так, согласно этой программе к 2018 г. к ЕГИСЗ должны быть подключены, с одной стороны, все медицинские организации, а с другой – цифровые сервисы. К 2020 г. в России появится собственный Watson для медиков, а к 2025 г. все граждане будут обеспечены самой современной, технологичной медицинской помощью, в том числе и телемедициной.

Место медицины в цифровой экономике.

Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и пациентов?

Что будет с телемедициной после принятия проекта?

Инновации мирового рынка e-Health.

Защита медицинских данных.

На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее компонентов. Региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т.д.)?

Насколько эффективно создание личного кабинета пациента «Моё здоровье»?

Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и дистанционной медицине.

Электронные больничные и онлайн аптеки: какова их технологическая и организационная готовность?

Какие технологии помогут сделать медицинскую помощь доступной?

Как будет развиваться e-медицина в 2018 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается».

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Владимир Макаров, заместитель руководителя Департамента информационных технологий правительства Москвы;

Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий, ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России;

Евгений Коган, заместитель директора по информационным технологиям, СПб ГБУЗ МИАЦ;

Алексей Захаров, директор управления информационных бизнес-систем Группы Ренессанс Страхование;

Максим Петухов, директор службы информационных технологий, «Медицина»;

Кирилл Савочкин, руководитель группы разработки ПО департамента ИТ, МК «Семейный доктор»;

Филипп Миронович, генеральный директор, Открытая клиника;

Евгений Паперный, руководитель проектов «Здоровье Mail.Ru», «Дети Mail.Ru»;

Максим Али, старший юрист фирмы «Максима Лигал»;

Артур Усманов, директор, Государственное учреждение Тюменской области «Центр информационных технологий Тюменской области»;

Дмитрий Курапеев, начальник управления информационных технологий, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России;

Александр Поликарпов, заместитель директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения, Министерства здравоохранения России;

Иван Глушков, директор Департамента внешних связей, STADA.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.