Расследование: Как партнер Трампа из постсоветской банковской империи создал телеком-гиганта

CNews выяснил непростую историю появления нового грузинского телекоммуникационного гиганта - Silknet. Первоначально компания создавалась на средства казахстанского «БТА-банка». После скандального банкротства банка связанные с ним грузинские активы с боями отошли местному предпринимателю Георгию Рамишвили, который получил известность попыткой вести бизнес с Дональдом Трампом.

Новый телекоммуникационный гигант в Грузии

Как уже сообщал CNews, в Грузии появился новый телекоммуникационный гигант. Основной оператор фиксированной связи Silknet приобрел Geocell, второго по величине сотового оператора страны. За данный актив его продавец шведская Telia получила $153 млн. Silknet после поглощения Geocell станет универсальным оператором связи.

Silknet входит в холдинг Silk Road Group (SRG). Холдинг был создан в 1990-х годах и работает в различных отраслях: транспорте, энергетике, телекоммуникациях, финансах, гостиничном бизнесе, медиа, недвижимости и др. Основным владельцем холдинга является председатель его совета директоров грузинский предприниматель Георгий Рамишвили. Его партнерами выступают Алекс Топурия и гражданин Германии Давид Боргер.

Как перепродавали основного оператора фиксированной связи Грузии

Основой для Silknet стала компания «Объединенный Телеком Грузии» (ОТГ, она же «Элекстровязь Грузии»), бывший монополист фиксированной телефонной связи в республике. Компания была приватизирована в 2006 г. Тогда было объявлено, что собственником 90% акций оператора стал казахстанский банк «Туран Алем» (впоследствии был переименован в «БТА-Банк»).

Позднее выяснилось, что 90% акций «Объединенный Телеком Грузии» были приобретены иной структурой - голландским офшором Black Sea Telecom, тогда как банк «Туран Алем» обеспечивал лишь привлечение финансирования для данной сделки. Затем Black Sea Telecom продала 40% акций ОТГ другому голландскому офшору - Central Asia Logistics.

Дональд Трамп (слева) и Григорий Рамишвили

Также в тот период Black Sea Telecom приобрел в Грузии еще два актива: «Электросвязь Аджарии», монополиста фиксированной связи в автономной республике Аджария, и WiMAX-оператора Wanex. В 2010 г. все три телекоммуникационных актива были объединены в компанию Silknet.

Согласно базе данных Mint Global, офшор Central Asia Logistics принадлежит Black Sea Telecom. То есть данный офшор продолжал оставаться собственником 90% акций ОТГ до образованию Silknet. Этому же офшору принадлежал целый ряд активов в Грузии: гостиницы, объекты недвижимости, торговые центры и т.д. Конечные собственники офшора Black Sea Telecom в базе не указаны.

Связь со скандальным казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым

Собеседник CNews на грузинском телекоммуникационном рынке говорит, что за Black Sea Telecom стоял казахстанский предприниматель Мухтар Аблязов, владевший в тот период банком «Туран Алем» («БТА-банк»). А его партнерами в Грузии были Silk Road Group и Георгий Рамишвили. У Silk Road Group были давние интересы в Казахстане, связанные с перевозкой нефти. А в 2005 г. банк «Туран Алем» приобрел у группы 49% акций в грузинском Silk Road Bank.

О глубоком казахстанском «следе» в «Объединенном телекоме Грузии» свидетельствуют и тот факт, что после приватизации оператора возглавляли граждане Казахстана. Гендиректором был Адильхан Темирбеков, а председателем совета директоров выходец из «Казахтелекома» Нурлан Сакипов.

В 2009 г. Мухтар Аблязов попал в опалу казахстанских властей и покинул страну. Он был объявлен в розыске не только в Казахстане, но и в России и на Украине. Аблязов первоначально укрылся в Великобритании, но затем его обвинили в неуважении к английскому суду, и он сбежал во Францию. В 2014 г. суд Франции постановил экстрадировать Аблязова в Россию, однако затем данное решение было отменено.

«БТА-Банк» был национализирован. Сначала банк перешел под контроль государственного холдинга «Самрук», а затем был выкуплен консорциумом «Казкоммербанка» и казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева. Новые владельцы «БТА-Банка» начали тяжбу в Лондоне с Аблязовым по поводу возврата нескольких миллиардов долларов, выведенных из банка в подконтрольные ему офшоры. Также началась борьба за возврат активов «БТА-Банка» в других странах, включая Россию.

Владельцы грузинского телеком-гиганта выплатили компенсацию казахстанским властям

Собеседник CNews на грузинском телекоммуникационном рынке говорит, что новые владельцы «БТА-Банка» начали тяжбу и Silk Road Group. Казахстанская сторона требовала от грузинской группы несколько сот миллионов долларов. Тяжба закончилась подписанием сторонами мирового соглашения и выплатой Silk Road Group компенсации (ее сумму собеседник CNews не раскрывает). В 2014 г. «Казкомерцбанк» официально сообщал, что вышел из Грузии, продав имевшую у «БТА-Банк» долю в Silk Road Bank.

В самой Silk Road Group рассказали CNews иную версию появления Silknet. В SRG утверждают, что офшор Black Sea Telecom, купивший в ходе приватизации «Объединенные Телеком Грузии», изначально полностью принадлежал группе.

Банк «Туран Алем» («БТА-Банк») участвовали в привлечении финансирования для различных проектов группы, включая покупка ОТГ. Но ни банк, но Мухтар Аблязов не владели долями в предприятиях группы, заявили в SRG. Для оптимизации привлекаемого от «БТА-Банк» финансирования SRG использовала голландские офшоры, так как между Грузией и Нидерландов было заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.

После же национализации «БТА-Банка» у его новых собственников действительно были претензии к SRG, подтвердили в группе. Но затем, когда «БТА-Банк» перешел под контроль частных инвесторов «Казкомерцбанка» и Ракишева, они заключили с SRG мировое соглашение, по которому грузинская группа частично погасила имевшуюся у нее задолженность перед казахстанским банком.

Несостоявший партнер Дональда Трампа

В 2017 г. личность Георгия Рамишвили привлекла внимание американского журнала The New Yorker, расследовавшего бизнес-интересы нового президента США Дональда Трампа в Грузии. В 2012 г. Трамп посетил Грузию и изъявил желание построить в столице Аджарии Батуми небоскреб Trump Tower. Партнером в этом проекте должна была стать Silk Road Group (после избрания Трампа президентом данный проект был свернут).

New Yorker обвинил президента США в неразборчивости в выборе партнеров. По мнению журнала, у Silk Road Group непрозрачная история финансирования и структура активов, а своему состоянию группа обязана займам от «БТА-Банка», которые выдавались при наличия конфликта интересов.

Руководство «БТА-Банка» входило в советы директоров компаний SRG. А Еркин Татишев, занимавший в то время пост вице-президента «БТА-Банка», одновременно через принадлежащую ему компанию Kusto Group вел совместный бизнес с Silk Road Group. Журнал отмечает, что Татишев - хороший друг Георгия Рамишвили и он участвовал в его встречи с Трампом в 2012 г. New Yorker также выяснил подробности разбирательств между новыми собственниками «БТА-Банка» и Silk Road Group. Казахстанская сторона требовала кредитов на $300 млн, ранее выданных «БТА-банком» грузинской группе. SRG же в итоге согласилась заплатить лишь $50 млн.

Георгий Рамишвили ответил на публикацию в американском журнале открытым письмом. Он указал, что получение SRG финансирования от «БТА-Банка» происходило на рыночной основе и проверялось международными аудиторами из «большой четверки». Использование же офшоров для оптимизации налогообложения является стандартной бизнес-практикой. Рамишвили также добавил, что Генпрокуратура Грузии по запросу властей Казахстана проверяла взаимоотношения SRG c «БТА-банком», но никаких нарушений не нашла.