«Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google

Компания Alphabet, владеющая такими ресурсами, как YouTube и Google, объявила о смене главы совета директоров. Им стал Джон Хеннесси, стоявший у истоков создания Силиконовой долины.

В Alphabet сменился председатель

Холдинг Alphabet, материнская компания Google, объявила о назначении Джона Хеннесси (John Hennessy) председателем совета директоров. Доктор философии в области компьютерных наук сменил на этом посту ушедшего в отставку Эрика Шмидта (Eric Schmidt), который возглавлял организацию на протяжении 17 лет.

65-летний Хеннесси с 2004 г. входил в состав совета директоров Google, но славу снискал гораздо раньше. Он изучал высокие технологии в Стэнфорде, и тогда же способствовал развитию ИТ-бизнеса в районе Сан-Франциско, принимая участие в самых различных проектах с начала 1970-х годов. За это американский инженер и венчурный инвестор Марк Андрессен (Marc Andreessen) назвал его «крестным отцом» Кремниевой долины.

Свое первое электронное устройство Джон Хеннесси создал еще в 1960-х годах. А в 1984 г. Хеннесси создал ключевую для развития ИТ на американском рынке компанию MIPS Technologies, которая стала одним из лидеров в области проектирования микроэлектронных устройств. Другим детищем Хеннесси считается компания Atheros.

С 2000 по 2016 гг. Джон Хеннесси возглавлял Стэнфордский университет. Уходя в отставку, он отметил, что «пришла пора снова заняться тем, что когда-то привело меня в Стэнфорд — исследованиями».

Джон Хеннесси на протяжении 16 лет возглавлял Стэнфордский университет

В состав совета директоров, помимо Хеннесси и Шмидта, также входят генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai), руководитель облачных вычислений Google Дайана Грин (Diane Greene), а также сооснователи Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин.

Последний квартал стал для Alphabet убыточным

Хеннесси возглавил компанию в непростой период. Предприятие отчиталось о финансовых результатах в IV квартале 2017 г., которые свидетельствуют о чистом убытке в $3 млрд. При этом выручка компании показала рост на 24% до $32,3 млрд.

Убыточность в Alphabet объяснили серьезными расходами на диверсификацию бизнеса, которые не смогли покрыть даже растущие доходы от рекламы на Google и YouTube. Показатели расходов в IV квартале увеличились на 27%. Размер операционной прибыли — $7,6 млрд.

В годовом исчислении выручка Alphabet выросла на 23% до $110,9 млрд. Чистая прибыль за 2017 г. — $12 млрд. В отчете не учитывается сумма в $9,9 млрд, которую компания выплатила единовременно в результате реформы налогового законодательства США.