В Подмосковье школьница погибла от удара током при зарядке мобильника

В Серпухове погибла 13-летняя школьница, принимавшая ванну с мобильным телефоном в руках. Устройство в этот момент находилась на зарядке. Предполагаемая причина смерти — удар током. Тело погибшей обнаружила заглянувшая в ванную комнату мать.

Смерть в Серпухове

В городе Серпухов Московской области погибла 13-летняя девочка — предположительно, получив удар током от мобильного телефона, который в этот момент был подключен к электросети через зарядное устройство. Местные правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области.

Следствие установило, что вечером 31 января 2018 г. девочка зашла в ванную комнату, чтобы искупаться. С собой школьница взяла мобильный телефон, зарядное устройство и электрический удлинитель, чтобы прямо в ванной поставить телефон на зарядку. Мать девочки, зашедшая через какое-то время в ванную комнату, нашла дочь лежащей в воде без движения. Телефон, подключенный к электросети, тоже находился в воде. В качестве предварительной причины смерти следствие называет поражение электрическим током.

Похожие случаи

Это не первый случай, когда владелец мобильного телефона погиб от удара током, заряжая устройство. Аналогичный инцидент произошел в Москве с 15-летней девушкой в июне 2016 г. — погибшая тоже разговаривала по телефону, лежа в ванне с водой. Девушка была в квартире одна, ее тело нашла мать, приехавшая с дачи. На плече у школьницы присутствовал характерный ожог от удара током, неподалеку находился обгоревший телефон.

Зарядка мобильного телефона в ванной может стоить пользователю жизни

При сходных обстоятельствах феврале 2015 г. в Москве погибла девушка 24 лет, уронив в ванну с водой iPhone 4. Похожим образом год спустя погибла еще одна москвичка 14 лет.

В июле 2013 г. СМИ широко освещали гибель 23-летней китаянки Ма Ай Лунь (Ma Ai Lun), которая в момент смерти даже не принимала ванну. Девушка просто прикоснулась к iPhone 5, который стоял на зарядке, мокрыми после душа руками. Ма Ай Лунь работала стюардессой на китайских авиалиниях и через месяц собиралась выйти замуж. Из-за значительного резонанса, который получило дело, Apple сочла нужным принести родственникам погибшей официальные соболезнования.

Катастрофа Samsung Galaxy Note 7

Смартфон, подключенный к электросети через зарядное устройство, может не только ударить током, но и взорваться. Самый громкий скандал такого рода разразился вокруг модели Samsung Galaxy Note 7 — эти смартфоны повсеместно взрывались, находясь на зарядке, в связи с производственным дефектом аккумулятора, поэтому Samsung пришлось полностью отозвать их из продажи и изъять у пользователей уже купленные аппараты.

С пользователями Galaxy Note 7 происходили самые разные несчастные случаи, когда телефон находился на зарядке. Например, в сентябре 2016 г. смартфон взорвался в руках шестилетнего мальчика, нанеся ему ожоги. Инцидент произошел в Нью-Йорке, США. Бабушка ребенка сообщила, что в момент взрыва аккумулятора, произошедшего около восьми вечера, ребенок находился дома и смотрел видео на смартфоне.

За два дня до инцидента в Нью-Йорке житель другого региона США опубликовал в социальных сетях фото своего загоревшегося джипа. По словам Натана Дорначера (Nathan Dornacher) из Сейнт-Питерсберга, штат Флорида, авто загорелось из-за взрыва аккумулятора Galaxy Note 7, который заряжался в салоне. Натан ненадолго вышел из автомобиля, чтобы забрать из дома дочь и собаку, которых собирался посадить в джип. Двигатель машины остался включенным, поэтому смартфон продолжал заряжаться. Увидев, что из окон джипа валит густой дым, Дорначер схватил огнетушитель, подбежал к автомобилю и начал гасить огонь самостоятельно. Тем временем его жена позвонила в «911». Прибывшие пожарные потушили пламя. По словам Натана, салон авто полностью выгорел изнутри.