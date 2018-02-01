Apple удалила Telegram из магазинов приложений

Пользователи AppStore по всему миру не могут найти в этом магазине приложений мессенджер Telegram. Некоторые из них объясняют его исчезновение ошибкой разработчиков. Создатель мессенджера утверждает, что проблема незначительная, и вскоре будет решена.

Исчезновение Telegram

Мессенджер Telegram пропал из магазина приложений Apple AppStore. Речь идет как о российской версии магазина, так и о иностранных, что подтверждают в соцсети Twitter пользователи, находящиеся за рубежом. Создатель Telegram Павел Дуров разъяснил в Twitter, что это «незначительная проблема» и мессенджер «скоро должен вернуться», однако суть проблемы уточнять не стал.

В магазине приложений Google Play для Android Telegram по-прежнему доступен, как и его второй клиент Telegram X, представленный создателями мессенджера 31 января 2018 г. Это экспериментальное приложение, которое должно отличаться от обычного Telegram повышенной скоростью работы, более гладким отображением анимации и более инновационным интерфейсом.

Дополнение

Через несколько часов после публикации данного материала Павел Дуров разместил в Twitter более подробное разъяснение ситуации. По его словам, Apple предупредила Telegram, что пользователям мессенджера «стал доступен недопустимый контент», поэтому хозяева AppStore и удалили его из своего магазина. Дуров выразил надежду на возвращение Telegram в AppStore после установки необходимой защиты.

Предположения пользователей

Пользователи ресурса Reddit, первыми обратившие внимание на проблему, предположили, что она связана с большим обновлением Telegram для Android. Ресурс 9to5mac высказывает сомнение в том, что обновление для Android могло как-то повлиять на статус мессенджера в iOS, однако также считает примечательным факт, что эти два события произошли в течении одного часа.

Один из пользователей Reddit со ссылкой на службу поддержки Telegram утверждает, что исчезновение мессенджера не было запланированным, а является всего лишь следствием ошибки разработчиков. Такого же мнения придерживается и ряд других пользователей ресурса.

Мессенджер Telegram исчез из магазина приложений AppStore

Напомним, 18 декабря 2017 г. Telegram испытал сбой, который Павел Дуров объяснил чрезмерно быстрым ростом трафика вследствие увеличения популярности мессенджера.

Что такое Telegram

Telegram — это бесплатный кроссплатформенный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями и файлами, а также совершения голосовых звонков. Серверная часть с закрытым кодом развернута на мощностях американских и немецких компаний. Созданный Павлом Дуровым, мессенджер начал работу в 2013 г. Считается неуязвимым для взлома после нескольких безрезультатных конкурсов на поиск уязвимостей.

В марте 2017 г. в Telegram появились голосовые звонки, для которых используется сквозное шифрование, но с новым механизмом сверки ключей – они представлены в виде 4 эмодзи. Мессенджер использует для звонков так мало трафика, как только возможно, но пользователь может выставить режим дополнительной экономии за счет ухудшения качества звука.

Из-за сквозного шифрования и репутации неуязвимого мессенджера, в адрес Telegram периодически звучат обвинения от правоохранительных органов, что через него подготавливаются различные противоправные мероприятия. Также Telegram является излюбленным местом обитания криптовалютных сообществ.

ICO Telegram

Недавно издание Bloomberg сообщило, что Telegram готовит ICO. Его первая часть будет закрытой и состоится в феврале 2018 г. В ходе нее планируется продать токены на сумму $600 млн. Далее, в марте 2018 г., должна состояться вторая часть размещения, на этот раз публичная и тоже на сумму $600 млн.

Таким образом, всего Telegram хочет привлечь $1,2 млрд. Инвесторы, которые примут участие в размещении, смогут воспользоваться токенами после того, как они станут торговаться на биржах валют. Это должно произойти в 2019 г. Купив токены в ходе закрытой части ICO, инвестор не сможет продать его в течение 18 месяцев после начала публичных торгов ими.

В первой, закрытой части ICO смогут принять участие только те инвесторы, которые готовы будут вложить не менее $20 млн. В ходе закрытой части ICO токены будут продавать с 50% скидкой по сравнению с ценой их продажи в ходе публичной части размещения. Если Telegram проведет ICO, это станет крупнейшим размещением монет в мире криптовалют. Нынешний рекорд принадлежит проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн.