К концу года на Mac можно будет запускать приложения для iPhone и iPad

Apple намерена до конца 2018 года показать новую операционную систему, обеспечивающую запуск приложений для iPhone и iPad на компьютерах Mac. Серьезные изменения в iOS перенесены на 2019 г. из-за многочисленных проблем.

Универсальная ОС по-прежнему в планах

Анонс новой универсальной операционной системы, способной запускать приложения для смартфонов iPhone и и планшетов iPad на десктопах Mac, по-прежнему числится в планах Apple до конца 2018 г., сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пожелавшие остаться анонимными.

По информации Bloomberg, руководство Apple Inc. намерено следовать сложившимся традициям, и привязать к очередному обновлению линейки смартфонов iPhone появление ежегодное обновление мобильной операционной системы iOS.

Тем не менее, после многочисленных сообщений о проблемах с качеством реализации нынешней версии iOS 11, в Apple намерены отложить реализацию ряда некоторых ключевых нововведений, первоначально запланированных для добавления или обновления осенью 2018 г., до анонса следующего поколения ОС в 2019 г.

Основной «вау-эффект», таким образом, будет перенесен в этом году на секретную разработку Apple под кодовым названием «Марципан» (Marzipan), подразумевающую разработку единой платформы приложений Apple. Согласно информации источников Bloomberg, перенос появления единой ОС Apple для запуска собственных и сторонних приложений Mac, iPhone и iPad не планируется: ее анонс запланирован именно на 2018 г.

Стратегические сдвиги в планах Apple

Наиболее интересными функциями, добавленными в версии iOS 11, считаются поддержка дополненной реальности, приложение для управления файлами, а также дополнительные возможности и удобства для бизнес-пользователей планшетов iPad.

Единая экосистема настольных и мобильных систем Apple

Ключевыми особенностями iOS 12 должны были стать такие нововведения, как полностью переработанная сетка приложений домашнего экрана, многопользовательский режим для игр с дополненной реальностью (AR). По данным источников Bloomberg, запуск переработанного дизайна домашнего экрана с большой долей вероятности может быть перенесен на 2019 г.

Кроме того, также весьма высока вероятность задержки с обновлением приложения для управления фотографиями с использованием новых алгоритмов автоматической сортировки снимков: те обновления, которые все же будут представлены в приложении «Фотографии» в этом году, будут носить минимальный характер.

После официального анонса iOS 11 в сентябре 2017 г. CNews неоднократно сообщал о множественных проблемах и ошибках, обнаруженных уже в коммерческой версии мобильной операционной системы Apple.

Так, через неделю после анонса iOS 11 у ряда пользователей начались проблемы с отправкой сообщений в почтовых приложениях для Exchange и Outlook.com. Некоторые пользователи отмечаkb некорректную работу оболочки, включая наложение элементов пользовательского интерфейса друг на друга. Кроме того, появились жалобы на неожиданные проблемы с прокруткой рабочих столов на экране iPhone.

Самый громкий скандал вокруг iOS 11 разгорелся в конце 2017 г., когда Apple опубликовала официальные извинения за умышленное снижение производительности старых моделей смартфонов iPhone программными средствами и пообещала прекратить эту практику в будущем.

В середине января Apple пообещала выпустить обновление iOS 11.3, которое позволит клиентам отключат функцию замедления производительности iPhone для экономии расхода батареи. В обновлении будут улучшены AR-приложения, представлены новые видеорежимы для Apple Music и Apple News, а также улучшения безопасности для приложений управления «умной» бытовой электроникой.

В январе также стало известно, что два владимирских близнеца при посредничестве скандально известного адвоката решили получить с Apple 20 млн руб. компенсации за моральный ущерб после того, как выяснили, что iPhone X с новой функцией iOS 11 Face ID одинаково распознает их лица.

Apple также публично задержала ключевые новые функции iOS в последние месяцы, включая функцию синхронизации текстовых сообщений на устройствах Apple и систему одноранговых платежей Apple Pay Cash.

Ряд задекларированных в iOS 11 функций – таких как улучшенный родительский контроль, оптимизация сервиса видеозвонков Apple FaceTime, все еще не получили своих обновлений.

По данным одного из источников Bloomberg, ссылающегося информацию, донесенную руководством Apple до разработчиков ПО в этом месяце, стратегические сдвиги в сторону качества также скажутся на сроках появления других обновлений уже в 2018 г. В частности, был упомянут перенос сроков обновления ПО для Mac, хотя, обновления для Apple Watch и Apple TV, скорее всего, появятся вовремя.

Издание Axios уточняет, что об изменениях стратегии в разработке ПО объявил на собрании персонала Крейг Федериги (Craig Federighi), старший вице-президент Apple по разработке ПО.

Это не первый случай, когда Apple акцентирует внимание разработчиков ПО на производительности и качестве, а не на новых функциях, отмечают в Bloomberg. Аналогичный шаг был сделан Apple в 2015 г. при выпуске обновлений для iOS 9, а также с обновлениями для Mac в последние годы.

О проекте Apple Marzipan

В настоящее время разработчикам приложений приходится создавать две различных программы: одну под мобильную операционную систему Apple iOS, и вторую – с практически аналогичным набором функциональных возможностей, под «десктопную» операционную систему macOS для ноутбуков и ПК Apple.

Более того: пользователи Apple жалуются на сокращающуюся поддержку ряда приложений под Mac. Например, пользователи iPhone и iPad регулярно получают обновления приложения Twitter со всеми новыми функциональными возможностями социальной сети, в то время как пользователи Mac-версии получают обновления значительно реже и вынуждены использовать приложение, значительно уступающее по качеству мобильной версии.

С выпуском единой версии приложения для всех систем, пользователи Mac, iPad и iPhone будут получать обновления и новые функциональные возможности одновременно.

Основная сложность воплощения проекта в жизнь ложится на плечи разработчиков приложений. Им предстоит создать единые приложения, которые будут удобны при использовании тасчкрина, мыши или трекпада – в зависимости от того, на каком устройстве приложение работает: iPhone, iPad или Mac.

В настоящее время нет полной ясности, планируют ли в Apple слияние раздельных нынче магазинов приложений для Mac и iOS в единый App Store. В то же время, версия магазина для iPhone и iPad в 2017 г. получила очередной редизайн, в то время как магазин приложений для Mac не получал обновлений уже с 2014 г.

Теоретически, официальный анонс проекта Marzipan может состояться уже летом 2018 г., в рамках ежегодной конференции разработчиков Apple, а ближе к концу года может состояться официальный выпуск первого релиза новой платформы.