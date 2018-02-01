С опозданием на 10 лет у российских дальнобойщиков появятся международные накладные в электронном виде

Правительство одобрило предложение Минтранса о присоединении России к тематической конвенции ООН в части использования при международных автоперевозках электронных накладных наравне с бумажными. Внутри России цифровизация данной сферы пока только готовится.

Электронная накладная для автоперевозок

Российские международные автоперевозчики смогут использовать электронные накладные наравне с бумажными. Это предусматривает постановление Правительства России от 30 января 2018 г. №83, разработанное Минтрансом и подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В справке к опубликованному на правительственном сайте документу утверждается, что новшество позволит сократить издержки перевозчиков, экспедиторов, операторов и агентов при оформлении и подтверждении договоров перевозки грузов. Кроме того, ожидается минимизация вероятности несовпадения сведений при оформлении отправки и получения груза.

Цифровизация с 10-летним опозданием

Россия с 1983 г. является участницей конвенции ООН о договоре международной дорожной перевозки грузов от 19 мая 1956 г. Десять лет назад, 20 февраля 2008 г. конвенция была дополнена протоколом, предусматривающим упрощение и ускорение процедуры оформления договора перевозки с помощью электронных средств связи — путем введения электронной накладной, имеющей равную юридическую силу с бумажным вариантом документа.

Российским автоперевозчикам разрешили за рубежом пользоваться электронными накладными

Подписанное сейчас Медведевым постановление, по сути, утверждает присоединение нашей страны к вышеупомянутому дополнительному протоколу конвенции — в целях обеспечения интересов и конкурентоспособности российского автомобильного транспорта на рынке международных перевозок.

Несколько слов о бюрократии

Как следует из постановления, на этапе его подготовки Минтрансу потребовалось согласовывать текст с МИДом и рядом других неназванных заинтересованных федеральных органов госвласти.

«Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить генерального секретаря Организации объединенных наций, являющегося депозитарием дополнительного протокола к конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, касающегося электронной накладной, о присоединении России к указанному дополнительному протоколу», — говорится в одном из двух абзацев постановления.

Электронные накладные внутри России — вопрос будущего

Что касается автоперевозок внутри России, то электронные накладные здесь также могут начать применяться в обозримом будущем. Минтранс уже несколько месяцев назад приступил к подготовке нормативных актов для этого.

Данный процесс происходит в рамках поручений Президента и Правительства России, отмечал в сентябре 2017 г. замглавы Минтранса Николай Асаул, слова которого приводит «Российская газета».

Сейчас не все перевозчики готовы к такому нововведению. И поэтому сначала переход на электронную накладную будет носить добровольный, поэтапный характер, чтобы не пострадали участники рынка. А когда к такому виду документооборота привыкнут, то электронную накладную сделают обязательной, пишет издание.