ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал»

В рамках 760-миллионной закупки ДИТ выделил около 80 млн руб. на ИБ-продукты «Касперского», «Кода безопасности», «Криптопро», «Инфотекс», Positive. При этом до 260 млн руб. достанется западным софтверным вендорам, по отношению к которым установлен приоритет перед любыми альтернативными отечественными решениями.

Российское ПО для московских МФЦ

Как подсчитал CNews, в объявленном Департаментом ИТ Москвы (ДИТ) тендере на поставку ПО и «железа» для обеспечения отказоустойчивости и требований информационной безопасности инфраструктуры столичных МФЦ только порядка 10% от стартовой суммы лота приходится на софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) отечественной разработки.

При начальной цене контракта в 764,2 млн руб. на продукты компаний «Лаборатория Касперского», «Код безопасности», «Криптопро», «Инфотекс», «Сиэйэн», «Элвис-плюс» и Positive Technologies чиновники готовы потратить чуть менее 80 млн руб. Это следует из обоснования стартовой суммы предстоящих торгов, размещенного на сайте госзакупок. Заявки на аукцион принимаются до 16 февраля 2018 г., его проведение запланировано на 22 февраля.

Отметим, что на продукты и поддержку зарубежного ПО в рамках этой закупки ДИТ готов потратить существенно больше — около 260 млн руб. Правда часть этой суммы — свыше 14 млн руб. — относится к затратам на решения компании Acronis, которая хоть и имеет российские корни, но позиционирует себя как сингапурская и в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи представлена весьма ограниченно. В числе однозначно западных вендоров — Microsoft, Citrix, Cisco, Red Hat и HPE.

В масштабной закупке ДИТ по линии ИБ на отечественных вендоров отведено только 10% бюджета

В отношении всего ПО и ПАКов (как российских так и зарубежных) в документах указано, что необходимость приобретения конкретных решений продиктована требованиями совместимости с уже используемыми ДИТом ПО и автоматизированными информсистемами.

Остальные деньги — свыше 400 млн руб. — ДИТ в рамках тендера намерен потратить на серверы, СХД, коммутаторы, маршрутизаторы, ПАКи и пр., чьи производители заранее не определены.

На момент выхода материала в пресс-службе ДИТа не смогли подтвердить или опровергнуть справедливость данных расчетов.

Кто остался не у дел

В соответствии с российским законодательством чиновникам в случае приобретения зарубежных софтверных решений приходится обосновывать невозможность использования отечественных продуктов, включенных в реестр российского ПО, курируемый Минкомсвязи.

Из тендерной документации можно заключить, что, например, у решения Acronis Backup, с точки зрения ДИТа, есть такие уникальные свойства как возможности резервного копирования виртуальных машин на платформе Citrix XenServer, совместимое с АРМ администраторов в виртуальной среде Microsoft Windows, а также сертификат ФСТЭК, касающийся недокументированных возможностей. У всех продуктов этого же класса из упомянутого реестра, включая различные решения «Альт Линукс», «Касперского», InfoWatch и Dr.Web, таких свойств, по мнению чиновников, нет.

Уникальными свойствами Microsoft SQL Server в документации заявлены возможность создания реляционной базы данных, вставки, обновления, удаления и извлечения информации из базы данных, а также предоставление контролируемого доступа к базам данных, поддержка работы с не менее чем 16 процессорными ядрами и не менее чем 128 ГБ оперативной памяти, поддержка работы реляционных баз данных объемом до 524 ПБ, интеграция с корпоративной службой единого каталога Active Directory Domain Services, возможность использовать в качестве СУБД для ПО Citrix XenApp 7.x и пр. Из обоснования следует, что полного набора этих свойств нет ни у одного отечественного решения, включая Postgres Pro, «Ред база данных», «Линтер» и «Циркон».

Таким же образом, на основании реализации в CentOS 7.0 полной совместимости с пакетной базой Red Hat и присутствия дополнительных узлов для резервирования нагрузок DNS и NTP, была отвергнута возможность использования решений «Альт Линукс», «Базальт», «Ред ОС», Raidix, «Сканер-ВС», «Роса», «Эльбрус» и др.