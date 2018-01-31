Создан портрет типичного ИТ-шника. Чем отличаются программисты на Java и .NET? Фото

Путем обобщения фотографий 2 тыс. программистов, компания DataArt создала портрет среднестатистического представителя этой профессии. Как оказалось, типичный айтишник не носит очки и не имеет растительности на лице.

Портрет типичного программиста

Консультационная компания DataArt показала, как выглядят среднестатистические программисты мужского и женского пола. Для этого сквозь специальной компьютерной алгоритм были пропущены фотографии 2 тыс. айтишников из восьми стран мира: Аргентины, Болгарии, Великобритании, Германии, Польши, США, Украины и России. Проанализировав их, алгоритм определил усредненные черты типичного разработчика.

Мужской портрет был составлен на основе анализа фотографии 1541 мужчины, женский — 512 женщин. Среднестатистический мужчина-айтишник получился светлокожим, круглолицым, с обычной короткой стрижкой. Очки, усы, борода, татуировки и пирсинг на лице на усредненном фото отсутствуют. Типичная женщина-программист так же имеет округлое белокожее лицо, она более улыбчива, чем ее коллега мужчина.

Определившись с портретом типичного айтишника вообще, специалисты DataArt решили выяснить, как выглядят разработчики, специализирующиеся на конкретных направлениях в программировании. Среднестатистический разработчик Java получился очень улыбчивым человеком, а типичный специалист по .NET на обобщенном фото носит довольно отчетливо заметные очки.

Технические особенности

Алгоритм для обобщения лиц был написан на C++ с применением фреймворков dlib и opencv. Работа с чертами лица проводилось по методике разработчика Сатьи Маллика (Satya Mallick). На каждом лице были выделены 68 ключевых точек, в число которых попали уголки глаз, бровей и губ, крылья носа и прочие. После этого алгоритм провел триангуляцию лиц, то есть разделил их на треугольные фрагменты в соответствии с ключевыми точками. Обобщение тона кожи и других цветов лица проводилось отдельно в каждом треугольнике.

Так выглядят среднестатистические программисты мужского и женского пола

Как поясняет автор проекта Андрей Сорокин, разработчикам пришлось решить вопрос с чрезмерным потреблением памяти в процессе обобщения изображений. Изначально оно превышало 4 ГБ, этот показатель удалось сократить до 100 МБ. Кроме того, анализ был затруднен плохим качеством некоторых фотографий и несовпадением ракурсов на них. Различие между портретами специалистов по Java, .NET и другим направлениям разработки удалось выявить с помощью спектрального анализа векторов, проведенных по различным чертам лица.

Средняя зарплата айтишника

Ранее CNews писал, какие зарплаты в среднем получают айтишники. Например, директор по ИТ в Москве и Московской области может получать до 600 тыс. руб. в месяц — если он имеет более 4 лет опыта работы, и трудоустроен в компании, где численность штата превышает 1000 человек. Для компаний численностью от 200 до 1000 человек зарплата ИТ-директора составляет порядка 250-350 тыс. руб.

Разработчики Java склонны чаще улыбаться

Системный администратор с опытом работы от четырех лет получает от 80 до 120 тыс. руб., если он работает в компании, штат которой насчитывает менее 200 человек. В компаниях с численностью сотрудников от 200 до 1000 человек системный администратор с таким же опытом получает 120-160 тыс. руб.

Разработчик с опытом работы более 4 лет в компаниях с численностью персонала до 200 человек получает 100-140 тыс. руб., в компаниях с количеством сотрудников от 200 до 1000 человек — 120-170 тыс. руб., а в компаниях со штатом свыше 1000 человек его зарплата составляет от 120 до 180 тыс. руб.

Так выглядят типичные разработчики .NET

В отечественной ИТ-отрасли не распространено трудоустройство по контракту — большинство специалистов предпочитает ставку, даже если она рассчитывается исходя из более низких расценок. Относительной популярностью контракты пользуются только в среде разработчиков. В 2017 г. трендовыми направлениями в найме айтишников были большие данные, распознавание голоса и развитие искусственного интеллекта. В 2018 г. отрасли понадобится руководители проектов, имеющие навыки развития продуктов, а также специалисты в сфере финтеха.