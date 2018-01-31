Власти США атаковали биткоин: Курс упал ниже $10 тысяч

Расследование деятельности криптовалютных бирж Bitfinex и Tether со стороны американского регуляторного органа привело к резкому падению курса биткоина. Регулятор выясняет, действительно ли на счетах компании Tether, эмитента криптодоллара, находится соответствующее количество реальных долларов США. Bitfinex и Tether имеют частично общий состав топ-менеджеров.

Расследование CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США расследует деятельность криптовалютных бирж Bitfinex и Tether, которыми руководит один и тот же гендиректор — предприниматель Ян Людовикус ван дер Вельде (Jan Ludovicus van der Velde). Bitfinex является крупнейшим в мире биткоиновым обменником, а Tether контролируют выпуск одноименной криптовалюты, монеты которой всегда стоят $1.

По мере распространения новости о расследовании курс биткоина рухнул ниже $10 тыс., чего с ним не случалось с ноября 2017 г. За сутки криптовалюта потеряла около 10% стоимости. Примечательно, что сам по себе факт расследования, которое длится уже почти два месяца, на криптовалютном рынке никак не отразился — обвал курса произошел вчера, когда новость распространилось в СМИ.

Bitfinex и Tether сообщили в официальном заявлении, что постоянно имеют дело с проверками со стороны правоохранительных органов и расследованиями регуляторов, это часть их работы. Согласно внутренней политике, биржи не комментируют получение каких-либо связанных с этим документов.

Подозрительные факты

Расследование началось 6 декабря 2017 г., когда CFTC направила в Bitfinex и Tether повестки, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, близко знакомый с ситуацией. Напоминаем, Tether утверждает, что каждая монета ее криптовалюты подкреплена долларом — эмиссия происходит в тот момент, когда этот доллар оказывается на счетах компании. Однако компания до сих пор не предоставила убедительных доказательств, что эти деньги действительно присутствуют в ее резерве.

Расследование американских регуляторов обрушило курс биткоина

Согласно документации на сайте Tether, по состоянию на 15 сентября 2017 г. на счетах компании находилось $443 млн. В этот же день капитализация криптовалюты Tether оценивалась в $420 млн, по данным ресурса Coinmarketcap.com. Отчет был сведен бухгалтерской фирмой Friedman, которая однако не исследовала степень надежности данных, предоставленных Tether. Не так давно биржа разорвала связи с Friedman, сославшись на слишком сложную и длительную процедуру проверки со стороны аудитора. В настоящий момент, по данным Coinmarketcap.com, в мире находится в обращении около $2,3 млрд монет Tether, столько же долларов должно быть на счетах компании.

Представитель обеих компаний Ронн Торосян (Ronn Torossian) подтвердил, что у них общий гендиректор. Кроме него у бирж есть и другие общие сотрудники — например, Фил Поттер (Phil Potter), который является директором в Tether и главным менеджером по стратегии в Bitfinex.

В 2017 г. финансовый конгломерат Wells Fargo & Co отказался от роли банка-посредника, через который клиенты из США могли отправить деньги на банковские счета Bitfinex и Tether в Тайване. Биржи подали на банк в суд, однако позднее отозвали иск, сообщает Bloomberg.

По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, проведение операций с Tether, курс которого неизменен, помогает Bitfinex повышать стоимость биткоина.

Что такое Tether

Tether — это криптовалюта, созданная на базе протокола Omni Layer. Особенность валюты заключается в том, что она использует токены USDT, каждый из которых гарантирован долларом США. Новая монета выпускается тогда, когда на счет компании Tether Limited поступает доллар. Доллары хранятся в компании, и возвращаются клиентам в обмен на монеты через платформу Tether.

При этом хранить монеты можно в любом кошельке, поддерживающем Omni Layer. Напомним, изначально этот протокол создавался для нужд криптовалюты Mastercoin, впоследствии переименованной в Omni, задачей которой является реализовать полноценную финансовую функциональность для криптовалют. Omni Layer был создан поверх блокчейна биткоина.

Несмотря на связь с долларом, Tether не является всего лишь его цифровым эквивалентом, это именно криптовалюта, а не финальная валюта. Однако ее курс привязан к доллару: одна монета всегда стоит $1. Иногда Tether называют криптодолларом.

В ноябре 2017 г. команда разработчиков Tether объявила о краже монет на сумму $30,95 млн. Кража была совершена 19 ноября посредством хакерской атаки. Злоумышленник взломал кошелек Tether Treasury, где хранились токены типа USDT, и перевел их на неавторизованный биткоиновый адрес. Инцидент с Tether вызвал резкое падение курса биткоина — он просел на 5,4%. Далее курс выровнялся, однако общий спад все равно составил около 1,6%.

